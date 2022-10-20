Александер Чеферин: «Суперлига – это не футбол»
Президент УЕФА не считает проект Суперлиги футболом.
Александер Чеферин прилетел в Буэнос-Айрес, где встретился с президентом Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапией и президентом КОНМЕБОЛ Алехандро Домингесом. Они провели небольшую пресс-конференцию.
«Мы находимся здесь, чтобы поговорить о футболе, а Суперлига – это не футбол», – ответил Чеферин на вопрос журналиста о проекте турнира.
Глава УЕФА также добавил, что представители Суперлиги отправили ему письмо, но он прочитает его только после возвращения в Европу.
«Я уверен, что они захотят сближаться [с нами] все сильнее и сильнее», – заявил Чеферин.
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