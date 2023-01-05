Андрей Канчельскис: «Приглашал батюшку в «Уфу», когда была ничейная серия, чтобы он освятил и фарт пошел»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Андрей Канчельскис Уфа Шамиль Газизов стадион Динамо Уфа стадионы Матч ТВ религия Футбол

Андрей Канчельскис вспомнил период тренерской карьеры в «Уфе».

Экс-игрок сборной России возглавлял уфимцев с 2010 по 2012 год.

– В «Уфе» вы в какой-то период приглашали батюшку в команду. В связи с чем?

– Это правда, было такое. Мы принимали тогда на стадионе «Динамо», на нем вообще было запрещено играть в футбол. Одна половина поля больше, другая – меньше. Сукно постелили – люди ноги и руки ломали.

В Уфе тогда было 4-5 бесхозных стадионов, в которых надо было просто порядок навести, как это сделали потом на «Нефтянике». Говорил клубу, что надо менять арену. Но у нас тогда был Шамиль Газизов, который говорил: «А мне все равно. У меня тут Белый дом рядом. 5 минут, чтобы они [люди из администрации] спустились, и все». Ну и как можно с такими людьми диалог вести?

Может, сейчас за долгое время своей работы он немного понял, что такое футбол и какое отношение может быть, не знаю. Надеюсь на это. Потому что именно футболисты действующие лица, а не администрация.

И вот в какой-то момент у нас была ничейная серия – 6 или 7 игр. Пригласил батюшку, чтобы он освятил, чтобы какой-то хоть фарт пошел. Не отрицаю. А когда мы через время перешли на другой стадион и на натуральное поле, команда вообще в другой футбол стала играть, – сказал Канчельскис.

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16 комментариев

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laudrup
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Практически все футболисты и тренеры очень сильно верят в приметы. Поэтому, всё нормально с батюшкой.
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tankist231
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Яя верю и мне помагает
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angry horse
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Пригласи психиатра-нарколога, чтобы тебя благословил на кодировку, ей Богу😁
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Александр Смирнов
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Батюшку ? В Башкортостане? Где 2/3 населения мусульмане? 🤨
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Pertinax Gandi
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Ответ King Ragnar
Взрослый мужик, Казалось бы, хоть раз задумывался, как выряженный дедуля с кадилом способен что-то изменить?
Ну как бы в мире миллионы взрослых людей так думают, а не он один. Может лучше не комментировать вопросы веры, если вы от них далеки?
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Илнур Кара
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То есть как Тернер Канчельскис на столько плох что надеяться только на святой дух?
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Пилипенко Дмитрий
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Похоже методичка новая, из всех щелей лезет любовь в батюшкам и Богу
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Никому_никабельный
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Он ещё на Гогниева с Григоряном гнал??)))
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Abylai
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В Уфе имама надо звать, а не батюшку
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Iuasamotu
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Бог не помогает командам, странам, нациям или армиям. Он ведёт свой молчаливый диалог с каждым человеком индивидуально. Чтобы команда, страна, нация, армия "заиграла", нужно, чтобы каждый верующий индивидуально обратился к Богу с искренней молитвой. Тогда Бог рассудит рассудок этого просящего коллективного разума и совершит свой вердикт
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feelthedroom@mail.ru
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Даже я завязал, а тут люди только начинают отмечать походу..
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ savik-A.M.
То он про то что при советах футболисты были круче , то про батюшку . Так при союзе Попов водили команды освещать ?
Тут можно в другую сторону развернуть-в Союзе футболисты были крутыми сами по себе, а нынешним только молитвы помогут🙃
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King Ragnar
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Взрослый мужик, Казалось бы, хоть раз задумывался, как выряженный дедуля с кадилом способен что-то изменить?
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Alexandr Sokolov
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Первооткрыватель получается?)
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savik-A.M.
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То он про то что при советах футболисты были круче , то про батюшку . Так при союзе Попов водили команды освещать ?
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ХавиГави_Паратрупер
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Терюшков: "Вы приняты в Химки"😎
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