Андрей Канчельскис: «Приглашал батюшку в «Уфу», когда была ничейная серия, чтобы он освятил и фарт пошел»

вспомнил период тренерской карьеры в «Уфе».

Экс-игрок сборной России возглавлял уфимцев с 2010 по 2012 год.

– В «Уфе» вы в какой-то период приглашали батюшку в команду. В связи с чем?

– Это правда, было такое. Мы принимали тогда на стадионе «Динамо», на нем вообще было запрещено играть в футбол. Одна половина поля больше, другая – меньше. Сукно постелили – люди ноги и руки ломали.

В Уфе тогда было 4-5 бесхозных стадионов, в которых надо было просто порядок навести, как это сделали потом на «Нефтянике». Говорил клубу, что надо менять арену. Но у нас тогда был , который говорил: «А мне все равно. У меня тут Белый дом рядом. 5 минут, чтобы они [люди из администрации] спустились, и все». Ну и как можно с такими людьми диалог вести?

Может, сейчас за долгое время своей работы он немного понял, что такое футбол и какое отношение может быть, не знаю. Надеюсь на это. Потому что именно футболисты действующие лица, а не администрация.

И вот в какой-то момент у нас была ничейная серия – 6 или 7 игр. Пригласил батюшку, чтобы он освятил, чтобы какой-то хоть фарт пошел. Не отрицаю. А когда мы через время перешли на другой стадион и на натуральное поле, команда вообще в другой футбол стала играть, – сказал Канчельскис.