Депутат Свищев о критике игроков в Эстонии за встречу с Карпиным: «Люди стали жертвой русофобской пропаганды»

Депутат Дмитрий Свищев резко отреагировал на скандал вокруг в Эстонии.

Тренер сборной России и « » поужинал с футболистами сборной Эстонии, местные болельщики их за это осудили. Игроки сборной Эстонии извинились за встречу с Карпиным: «Мы не говорили о политике или войне. Разговор вращался только вокруг футбола».

«Удивительная позиция эстонских болельщиков. Надеюсь, что это позиция далеко не всех болельщиков. Ничего страшного в этой ситуации нет. Мало ли, кто с кем встречается и ужинает. У всех есть друзья, близкие, родственники.

Они прекрасно знают, что Карпин родился в Эстонии. Странно такое читать от болельщиков. Мне искренне жаль, потому что те люди, которые выкладывают негативные посты, стали жертвой русофобской пропаганды.

Понятно, какую позицию занимает эстонское руководство. Хотя два дня назад читал, что руководитель Эстонии не считает, что русский язык надо запрещать.

Из крайности в крайность. Даже не понимаю, почему игроки должны извиняться за встречу с Карпиным. Уверен, что они встречались из дружеских соображений», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Скандал из-за Карпина в Эстонии: игрокам пришлось извиняться за ужин с тренером России. Капитана сборной хотят лишить повязки