Депутат Свищев о критике игроков в Эстонии за встречу с Карпиным: «Люди стали жертвой русофобской пропаганды»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Эстонии по футболу Валерий Карпин высшая лига Эстония Государственная дума Дмитрий Свищев Политика Спорт-Экспресс Футбол

Депутат Дмитрий Свищев резко отреагировал на скандал вокруг Валерия Карпина в Эстонии.

Тренер сборной России и «Ростова» поужинал с футболистами сборной Эстонии, местные болельщики их за это осудили. Игроки сборной Эстонии извинились за встречу с Карпиным: «Мы не говорили о политике или войне. Разговор вращался только вокруг футбола».

«Удивительная позиция эстонских болельщиков. Надеюсь, что это позиция далеко не всех болельщиков. Ничего страшного в этой ситуации нет. Мало ли, кто с кем встречается и ужинает. У всех есть друзья, близкие, родственники.

Они прекрасно знают, что Карпин родился в Эстонии. Странно такое читать от болельщиков. Мне искренне жаль, потому что те люди, которые выкладывают негативные посты, стали жертвой русофобской пропаганды.

Понятно, какую позицию занимает эстонское руководство. Хотя два дня назад читал, что руководитель Эстонии не считает, что русский язык надо запрещать.

Из крайности в крайность. Даже не понимаю, почему игроки должны извиняться за встречу с Карпиным. Уверен, что они встречались из дружеских соображений», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Скандал из-за Карпина в Эстонии: игрокам пришлось извиняться за ужин с тренером России. Капитана сборной хотят лишить повязки

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17 комментариев

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Игорь Новиков
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Ответ encaro_one
В Эстонии уйма русскоязычных школ, даже переход на эстоноязычное образование не был принят. Это все равно, что в Чечне/Дагестане ЕГЭ разрешали бы сдавать на чеченском/аварском ... но ущемляют национальности именно в Эстонии )
"даже переход на эстоноязычное образование не был принят". Недавно приняли.
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Игорь Новиков
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Ответ Slavick Nemkovsky
Карпин родился не в Эстонии, он родился в СССР. Потом он выбрал Россию. Какое отношение имеет этот человек к Эстонии и почему к ней упорно подмазывается?)
Жить на пенсии в Эстонии, в Европе, будет. Он говорил об этом)
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Marcus-light
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Ответ sp.msk.86
Потому что это поэтапные процессы, русский язык это то на чем строилась Россия всегда.
Мы же про Эстонию. Помните в фильме люителей пропаганды Брат была фраза про страны и жителей? Так вот в Эстонии живут эстонцы. На каком языке они должны говорить?
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Slavick Nemkovsky
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Карпин родился не в Эстонии, он родился в СССР. Потом он выбрал Россию. Какое отношение имеет этот человек к Эстонии и почему к ней упорно подмазывается?)
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Павел Мельников
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По факту дело кончилось НЕполитическими извинениями. Всё. А в результате работы таких, как Свищев и других говорящих голов, у нас разом заклеймили массу музыкантов и сделали это под радостное улюлюканье даже тех, кто когда-то их слушал. Благодаря пропаганде, да. Не вспомню, чтобы кто-то заступился за них.
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Demyan Grachev
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Все нормальные люди про пользователя "Ростовский": Человек стал жертвой Соловьевской пропаганды
Ооо,это редкий кадр 🤡
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encaro_one
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Ответ Marcus-light
В целом, если смотреть интервью, не такой уж отбитый Свищев. Но вот мне интересно, почему у нашей пропаганды отмена русского языка как одного из официальных равно запрету? Если не проходит на нём обучение и не издаются книги, это же не означает запрет.
В Эстонии уйма русскоязычных школ, даже переход на эстоноязычное образование не был принят.

Это все равно, что в Чечне/Дагестане ЕГЭ разрешали бы сдавать на чеченском/аварском ... но ущемляют национальности именно в Эстонии )
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Игорь Южный
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Ну по факту. Те кто критикуют - конченые.
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sp.msk.86
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Ответ Marcus-light
В целом, если смотреть интервью, не такой уж отбитый Свищев. Но вот мне интересно, почему у нашей пропаганды отмена русского языка как одного из официальных равно запрету? Если не проходит на нём обучение и не издаются книги, это же не означает запрет.
Потому что это поэтапные процессы, русский язык это то на чем строилась Россия всегда.
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ВладимирНеПутин
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Своей политикой и пропагандой занимайтесь.
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sp.msk.86
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Ответ Уся Ваткин
Русофобию распространяют такие уникумы, как свищев и иже с ним
Что ты несёшь?
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Korney
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Оооо, он умеет адекватно мыслить?!
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Evgeny Trifonov
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Ответ Уся Ваткин
Русофобию распространяют такие уникумы, как свищев и иже с ним
Опять русские европейцам в штаны навалили. Доколе?
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Уся Ваткин
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Русофобию распространяют такие уникумы, как свищев и иже с ним
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Химчанин Юран
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Ну тут все верно
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ARIGAMI ARIGAMI
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Все нормальные люди про пользователя "Ростовский": Человек стал жертвой Соловьевской пропаганды
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Marcus-light
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В целом, если смотреть интервью, не такой уж отбитый Свищев. Но вот мне интересно, почему у нашей пропаганды отмена русского языка как одного из официальных равно запрету? Если не проходит на нём обучение и не издаются книги, это же не означает запрет.
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