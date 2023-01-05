«МЮ» арендует Батленда у «Кристал Пэлас» без опции выкупа. Медосмотр – сегодня
Стали известны детали перехода Джека Батленда в «Манчестер Юнайтед».
«МЮ» договорился с «Кристал Пэлас» о трансфере 29-летнего английского вратаря, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Речь идет об аренде без опции выкупа. Батленд может пройти медосмотр в «Юнайтед» уже сегодня.
В этом сезоне Джек не провел ни одного матча в АПЛ. Его статистика – здесь.
Он, Джесси и вроде Погба.
Хотя за последнего не уверен
В своё время не надо было Ромеро выгонять. Крутой вратарь.
Видели мы Пикфорда и Мартинеса на ЧМ - топари, да да
Стата в отрыве без стиля команды ни что
Косяки Давида в этом сезоне? ну может первые матчи, где защита не могла принять пасы от него
Все остальное тащилово
Надо смотреть футбол, а те ...чить на статистику и воспитанников
Не роналдовское конечно, но достаточно обиженное и не лестное
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/unitedtweets/3106084.html?sl=1
Я знаю его недостатки, но как по мне если с ним договорятся об 150-180 кф в неделю пусть заканчивает карьеру в Юнайтед. Рекорд Руни он уже побил. Это впечатляет.
Хендо я там нашел, найдешь Де Хеа - отпишись