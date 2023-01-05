«МЮ» арендует Батленда у «Кристал Пэлас» без опции выкупа. Медосмотр – сегодня

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Кристал Пэлас Джек Батленд Фабрицио Романо Футбол

Стали известны детали перехода Джека Батленда в «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» договорился с «Кристал Пэлас» о трансфере 29-летнего английского вратаря, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Речь идет об аренде без опции выкупа. Батленд может пройти медосмотр в «Юнайтед» уже сегодня.

В этом сезоне Джек не провел ни одного матча в АПЛ. Его статистика – здесь.

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52 комментария

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Astan4o
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Считался диким топом и оплотом ворот Англичан на ближайшие лет 15, это я про 2013-2014 года
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Флоренти́но Пéрес
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Ответ Алексей Антипов
Да ладно, как ты догадался???
На никнейм посмотри, вместо тысячи слов.
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Dm Kznts
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Ответ Vezdexodof
Для чего МЮ вратарь? В своё время не надо было Ромеро выгонять. Крутой вратарь.
А это был прямой косяк Сульшера
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Dm Kznts
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Ответ Чёрный тюльпан
Писали вроде, что Дин инфу из раздевалки сливал при Рангнике. Как минимум только за это ему при тен Хаге не играть.
Верно. Напомнил причину.
Он, Джесси и вроде Погба.
Хотя за последнего не уверен
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Kiryl Olshewski
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Лучшая замена Роналду, голы небось клепать будет. 7-ку ему!!! А на самом деле, топовый кипер в свое время был
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Чёрный тюльпан
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Ответ tackle by Moore
Тен Хаг обиделся на Хендо, за то что тот даже не стал с ним разговаривать перед своей арендой в Ноттингем, так что Дина думаю в МЮ мы больше не увидим. И все, включая самого Хендо, это понимают
Писали вроде, что Дин инфу из раздевалки сливал при Рангнике. Как минимум только за это ему при тен Хаге не играть.
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Neron
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Зачем тогда держать Хитона и целую толпу молодёжи?!
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Чёрный тюльпан
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Ответ tackle by Moore
И должен был бы защищать если бы его не слил Сульшер в угоду нытику Де Хеа. А теперь 70 лямов за вратаря отваливать надо, а ведь в МЮ не Боули владелец, который деньги похоже печатает. Хендо пристроится куда-нибудь в околотоп типа Тоттенхэма на изи, вратарь то неплохой, регулярно ходит около сборной
Какой он топ? Хендерсон - это обыкновенный середняк, который оверперформит в таких же середняках. Хотя вон в НФ вроде эта система дала сбой, потому что привозить он там стал частенько, хайпанув на старте чемпионата, когда пару пенок отбил. "Ходить около сборной" - это вообще сомнительный показатель, потому что его даже 3-м кипером не берёт Саутгейт, при этом в Англии сейчас откровенно посредственные киперы, впрочем как и всегда (за исключением того времени, когда ворота "трёх львов" защищал Гордон Бэнкс). Метрики посмотрите с Дином. Ногами он играет, как прибавивший Де Хеа, выходит может чуть получше, но во всё остальном он далеко позади. Это при том, что по этим же метрикам испанец даже по меркам АПЛ далеко не топ. Кто же тогда Хендерсон на его фоне?
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StaF_SaintP46
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Ответ Vezdexodof
Для чего МЮ вратарь? В своё время не надо было Ромеро выгонять. Крутой вратарь.
Шутишь? На этом сайте в том числе поносили МЮ что они Ромеро не отпускают))) а тут вон оно что
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Полиграф Полиграфычъ
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Сейчас бы ставленнику навоши отвечать)
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Vezdexodof
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Для чего МЮ вратарь?
В своё время не надо было Ромеро выгонять. Крутой вратарь.
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DolJun
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Ответ tackle by Moore
Ну я не знаю, мб в Челси так и принято, что вратарь посылает тренера при всем стадионе, а потом все равно играет в основе, а МЮ все-таки клуб высоких нравов
гигзи и руни просто рассмеялись тебе в лицо) ну или возможно ты про какой-то другой мю, который топ клуб)
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№7
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Ответ Руслан Чесебиев
Вот хоть убейте, но не пойму телодвижения в МЮ на счет вратарей
нужен вратарь ,который молча будет сидеть на скамейке и играть в кубках
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tackle by Moore
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Ответ DolJun
извини, не хотелось тебя включать и вытягивать из твоей нарнии, просто если ты варианты с околотопами не исключаешь - как ты можешь быть уверен что он в мю не вернется? воспитанник же, думаю второй манчестерский примет его обратно с распростертыми после того как тен хага попрут за самодурство.
Ну я не знаю, мб в Челси так и принято, что вратарь посылает тренера при всем стадионе, а потом все равно играет в основе, а МЮ все-таки клуб высоких нравов
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DolJun
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Ответ tackle by Moore
У него единственная претензия - что он должен играть в основе. Тен Хаг ему в основе играть не даст. В топы его не возьмут, потому что везде занято. Остаются околотопы, типа Тоттенхэма или Челси. Все же предельно логично, а ты дурачка включаешь
извини, не хотелось тебя включать и вытягивать из твоей нарнии, просто если ты варианты с околотопами не исключаешь - как ты можешь быть уверен что он в мю не вернется? воспитанник же, думаю второй манчестерский примет его обратно с распростертыми после того как тен хага попрут за самодурство.
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tackle by Moore
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Ответ DolJun
где 90 за антони, там и 70 за вратаря) не мю прибедняться) ну или обиженке поуменьшить свои претензии, ведь до этого тут писали что хендо - новая надежда) а сейчас уже "ну неплохой", "для околотопа"))
У него единственная претензия - что он должен играть в основе. Тен Хаг ему в основе играть не даст. В топы его не возьмут, потому что везде занято. Остаются околотопы, типа Тоттенхэма или Челси. Все же предельно логично, а ты дурачка включаешь
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Активист провластных митингов
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Пожалуй, лучший вратарь АПЛ прямо сейчас, ноль пропущенных, нет ошибок. Правильный выбор!
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Полиграф Полиграфычъ
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Ответ tackle by Moore
На, изучай https://www.sports.ru/tribuna/blogs/fredthered/3104678.html Хендо я там нашел, найдешь Де Хеа - отпишись
Ахахах, стата ни о чем
Видели мы Пикфорда и Мартинеса на ЧМ - топари, да да
Стата в отрыве без стиля команды ни что
Косяки Давида в этом сезоне? ну может первые матчи, где защита не могла принять пасы от него
Все остальное тащилово
Надо смотреть футбол, а те ...чить на статистику и воспитанников
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Dm Kznts
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Ответ DolJun
сбитый? что, играть стал хуже? мне вот тут рассказывают что тен хаг обиженку включил чего-то. как-то я пропустил эту новость.
Я про то что при ЭТХ играть он не будет. Вспомни какое вью он перед уходом в аренду дал.
Не роналдовское конечно, но достаточно обиженное и не лестное
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WelcomeBackPURE
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Неужели хитон и бишоп не смогут быть заменой на полгода ? Зачем они вообще тогда нужны ????
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Dm Kznts
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Ответ tackle by Moore
Видел недавно здесь метрику по вратарям, Де Хеа ни в одном показателе в топ-10 в АПЛ не входит
Но вот это меня всё таки это оч впечатлило, тем более что наигранной пары центрдефов перед ним со времён Ферги не было. Постоянно менялись тренера и постоянно тусовались защитники.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/unitedtweets/3106084.html?sl=1

Я знаю его недостатки, но как по мне если с ним договорятся об 150-180 кф в неделю пусть заканчивает карьеру в Юнайтед. Рекорд Руни он уже побил. Это впечатляет.
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tackle by Moore
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Ответ Полиграф Полиграфычъ
Да да, Очоа, угу Давид тащит больше, чем дно из Ноттингема Но дно из Ноттингема воспитанник, паэтаму лучше Давида!!!
На, изучай https://www.sports.ru/tribuna/blogs/fredthered/3104678.html
Хендо я там нашел, найдешь Де Хеа - отпишись
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DolJun
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Ответ Dm Kznts
Он уже сбитый лётчик. Осталось по дороже его продать.
сбитый? что, играть стал хуже? мне вот тут рассказывают что тен хаг обиженку включил чего-то. как-то я пропустил эту новость.
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DolJun
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Ответ tackle by Moore
И должен был бы защищать если бы его не слил Сульшер в угоду нытику Де Хеа. А теперь 70 лямов за вратаря отваливать надо, а ведь в МЮ не Боули владелец, который деньги похоже печатает. Хендо пристроится куда-нибудь в околотоп типа Тоттенхэма на изи, вратарь то неплохой, регулярно ходит около сборной
где 90 за антони, там и 70 за вратаря) не мю прибедняться) ну или обиженке поуменьшить свои претензии, ведь до этого тут писали что хендо - новая надежда) а сейчас уже "ну неплохой", "для околотопа"))
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Алексей Антипов
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Ответ Bolvan
На лавке будет сидеть
Да ладно, как ты догадался???
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