Стали известны детали перехода в « ».

«МЮ» договорился с « » о трансфере 29-летнего английского вратаря, сообщает инсайдер .

Речь идет об аренде без опции выкупа. Батленд может пройти медосмотр в «Юнайтед» уже сегодня.

В этом сезоне Джек не провел ни одного матча в . Его статистика – здесь.