«Манчестер Юнайтед» может подписать вратаря «Пэласа» Батленда на замену Дубравке
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении вратаря «Кристал Пэлас».
Манкунианский клуб вступил в переговоры о возможном переходе 29-летнего голкипера Джека Батленда.
Англичанин может стать сменщиком Давида Де Хеа, поскольку ранее из «Манчестер Юнайтед» ушел вратарь Мартин Дубравка. «Ньюкасл» отозвал футболиста из аренды.
Батленд провел девять матчей в нынешнем сезоне АПЛ, пропустил 13 голов и сыграл одну игру на ноль. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
В Ньюкастле он меньше сидеть на лавке не станет.