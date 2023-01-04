«Манчестер Юнайтед» может подписать вратаря «Пэласа» Батленда на замену Дубравке

« » заинтересован в приобретении вратаря « ».

Манкунианский клуб вступил в переговоры о возможном переходе 29-летнего голкипера .

Англичанин может стать сменщиком Давида Де Хеа, поскольку ранее из «Манчестер Юнайтед» ушел вратарь Мартин Дубравка. «Ньюкасл» отозвал футболиста из аренды.

Батленд провел девять матчей в нынешнем сезоне , пропустил 13 голов и сыграл одну игру на ноль. С его статистикой можно ознакомиться здесь.