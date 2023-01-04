«Манчестер Юнайтед» может подписать вратаря «Пэласа» Батленда на замену Дубравке

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Кристал Пэлас Мартин Дубравка Джек Батленд Футбол

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении вратаря «Кристал Пэлас».

Манкунианский клуб вступил в переговоры о возможном переходе 29-летнего голкипера Джека Батленда.

Англичанин может стать сменщиком Давида Де Хеа, поскольку ранее из «Манчестер Юнайтед» ушел вратарь Мартин Дубравка. «Ньюкасл» отозвал футболиста из аренды.

Батленд провел девять матчей в нынешнем сезоне АПЛ, пропустил 13 голов и сыграл одну игру на ноль. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

7 комментариев

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Григорий Шишин
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Ответ Люблю Марго Робби
Дубравка вроде как сам попросил об этом
Тогда всё равно вопросы 🙄
В Ньюкастле он меньше сидеть на лавке не станет.
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REDDEVIL
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Ответ консультант_ральф
А почему Ньюкасл выдернул Дубравку, не подскажете?
В Нюкасле числился Кариус, вот недавно ушёл. Может в связи с этим его и вернули
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Люблю Марго Робби
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Ответ RedDevil1909
так он один матч всего за МЮ сыграл за пол года,видимо хочет хотя бы в кубках играть
И тот провалил
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RedDevil1909
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Ответ консультант_ральф
А почему Ньюкасл выдернул Дубравку, не подскажете?
так он один матч всего за МЮ сыграл за пол года,видимо хочет хотя бы в кубках играть
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Bolvan
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Вызавался в сборную когда играл за Сток сити 2017 году ,раньше надо было валить оттуда
+3
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+3
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Люблю Марго Робби
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Ответ консультант_ральф
А почему Ньюкасл выдернул Дубравку, не подскажете?
Дубравка вроде как сам попросил об этом
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консультант_ральф
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А почему Ньюкасл выдернул Дубравку, не подскажете?
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