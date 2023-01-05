«Бавария» объявила о подписании Блинда. Контракт – до конца сезона
«Бавария» объявила о подписании Дэйли Блинда.
32-летний защитник подписал контракт до конца сезона. Он присоединился к мюнхенскому клубу на правах свободного агента после расторжения договора с «Аяксом».
Нидерландец взял 23-й номер в «Баварии». В пятницу он полетит с командой на тренировочный сбор в Дохе.
Сообщалось, что в «Баварии» Блинд заработает 2-2,5 миллиона евро.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Удачи Блинду в Баварии.