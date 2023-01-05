«Бавария» объявила о подписании Блинда. Контракт – до конца сезона

« » объявила о подписании .

32-летний защитник подписал контракт до конца сезона. Он присоединился к мюнхенскому клубу на правах свободного агента после расторжения договора с « ».

Нидерландец взял 23-й номер в «Баварии». В пятницу он полетит с командой на тренировочный сбор в Дохе.

Сообщалось, что в «Баварии» Блинд заработает 2-2,5 миллиона евро.

Подробную статистику игрока можно найти здесь.