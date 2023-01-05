«Бавария» объявила о подписании Блинда. Контракт – до конца сезона

Теги Бавария высшая лига Нидерланды Аякс бундеслига Германия трансферы Дэйли Блинд Футбол

«Бавария» объявила о подписании Дэйли Блинда

32-летний защитник подписал контракт до конца сезона. Он присоединился к мюнхенскому клубу на правах свободного агента после расторжения договора с «Аяксом». 

Нидерландец взял 23-й номер в «Баварии». В пятницу он полетит с командой на тренировочный сбор в Дохе.

Сообщалось, что в «Баварии» Блинд заработает 2-2,5 миллиона евро.

Подробную статистику игрока можно найти здесь.

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13 комментариев

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Бухгалтер2021
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трансферы пошли
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Моутиньо оформляет 40
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Челлендж типа новый?
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d.xoxlov
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Здоровья, главное.
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Михо
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Хороший игрок ротации. Добро пожаловать в семью, Дэйли)
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Surviving
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Ответ Барсик Юрана
По ходу у Блина опять будут бессоные ночи после встречи с Месси
Думаешь уефу тоже зарядили катарцы?
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existing_god
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типичный трансфер в фифе
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инок
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Не звезда, конечно, но боец, каких поискать.
Удачи Блинду в Баварии.
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заратустра-будрайтис
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Свободным агентом неплохо, после травмы Люки нужен был левоногий деф
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Дмитрий Мужанов
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Решил закончить карьеру на лавке. Хотя к концу карьеры деньги никому не помешают.
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Барсик Юрана
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По ходу у Блина опять будут бессоные ночи после встречи с Месси
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За Валенсию с 1999
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Вместо бездаря Эрнандеса, которого Леки унизил финтом, травмировал и уничтожил
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mrbt928d9j
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топ за свои деньги
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artigai
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Неожиданно 😳
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