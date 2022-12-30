Трансфер Антони в «МЮ» за 95 млн евро – самый дорогой в 2022-м. Переход Холанда в «Ман Сити» – 10-й
Сайт Transfermarkt представил список самых дорогих переходов 2022 года.
Самым крупным трансфером по итогам 2022 года стал переход вингера Антони в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса». Второе место по стоимости занял переход нападающего Душана Влаховича в «Ювентус» из «Фиорентины», третье – трансфер защитника Уэсли Фофана в «Челси» из «Лестера».
10 самых дорогих трансферов 2022 года:
1. Антони (из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед») – 95 млн евро;
2. Душан Влахович (из «Фиорентины» в «Ювентус») – 81,6 млн евро;
3. Уэсли Фофана (из «Лестера» в «Челси») – 80,4 млн евро;
4-5. Орельен Тчуамени (из «Монако» в «Реал») – 80 млн евро;
4-5. Дарвин Нуньес (из «Бенфики» в «Ливерпуль») – 80 млн евро;
6. Каземиро (из «Реала» в «Манчестер Юнайтед») – 70,65 млн евро;
7. Александер Исак (из «Реал Сосьедад» в «Ньюкасл») – 70 млн евро;
8. Маттейс де Лигт (из «Ювентуса» в «Баварию») – 67 млн евро;
9. Марк Кукурелья (из «Брайтона» в «Челси») – 65,3 млн евро;
10. Эрлинг Холанд (из «Боруссии» Дортмунд в «Манчестер Сити») – 60 млн евро.
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Про Антони и говорить не стоит, сидел в Аяксе под Нересом, а того Бенфика за 10ку купила и сейчас в 1/8 ЛЧ😀
кроме Каземиро, у которого нормальный ценник и Де Лигт более менее норм
ну и Холланд, у которого слишком дешевый ценник
остальные тупо переоцененные игроки..
Надеюсь, Тен Хаг не прогадал и у бразильца есть большой потенциал для роста.
Пока не особо впечатляет.