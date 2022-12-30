Трансфер Антони в «МЮ» за 95 млн евро – самый дорогой в 2022-м. Переход Холанда в «Ман Сити» – 10-й

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Сайт Transfermarkt представил список самых дорогих переходов 2022 года.

Самым крупным трансфером по итогам 2022 года стал переход вингера Антони в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса». Второе место по стоимости занял переход нападающего Душана Влаховича в «Ювентус» из «Фиорентины», третье – трансфер защитника Уэсли Фофана в «Челси» из «Лестера».

10 самых дорогих трансферов 2022 года:

1. Антони (из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед») – 95 млн евро;

2. Душан Влахович (из «Фиорентины» в «Ювентус») – 81,6 млн евро;

3. Уэсли Фофана (из «Лестера» в «Челси») – 80,4 млн евро;

4-5. Орельен Тчуамени (из «Монако» в «Реал») – 80 млн евро;

4-5. Дарвин Нуньес (из «Бенфики» в «Ливерпуль») – 80 млн евро;

6. Каземиро (из «Реала» в «Манчестер Юнайтед») – 70,65 млн евро;

7. Александер Исак (из «Реал Сосьедад» в «Ньюкасл») – 70 млн евро;

8. Маттейс де Лигт (из «Ювентуса» в «Баварию») – 67 млн евро;

9. Марк Кукурелья (из «Брайтона» в «Челси») – 65,3 млн евро;

10. Эрлинг Холанд (из «Боруссии» Дортмунд в «Манчестер Сити») – 60 млн евро.

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15 комментариев

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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Тчуамени не так уж плох. Да и Антони первое время хорош был
Все в порядке. Матч Реала жду. А насчёт ЧМ, поздравляю Аргентину, заслужили.
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5rnk2r9wwp
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Ответ Abu Ibrahim
разница в сумме 35 млн на бумаге . На деле за Холланда с комиссионными вышло 150 + нехилая зарплата . Это трансферы разного уровня игроков и расходов
Я, конечно не вдавался в детали контрактов, но мне кажется, учитывая всё в сумме +- похожие суммы получатся. Очень уж нелегко этот трансфер МЮ дался. Аякс ведь ни в какую не хотел отдавать.
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corazón blanco
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Пока больше всего удивляет и разочаровает Фофана, купили после тяжёлой травмы игрока за огромные деньги, а в итоге в Челси он тоже прописался на больничной койке.
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ZamoRano
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Я как глор маню могу сказать, что даже катарский Неймар из бчк на его фланге на его фоне смотрелся как Марадона...развели наш проект!
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Гегенпрессинг Рангника
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Фофан самый угарный трансфер 😁
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Direct free kick
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МанЮ конечно посмешище
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rigobersong
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Тчуамени не так уж плох. Да и Антони первое время хорош был
Привет, до сих пор ждешь победы Голландцев?:)) Кстати, что с лицом?:)😀
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rigobersong
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Самая жесть Фофана и Кукурелья, а вот Исак был крут в Сосьедаде, очень крутой форвард, кто Ла Лигу смотрел понимают, что ценник оправдан, если наберет форму и не будет травм свои 15-20 мячей стабильно будет забивать:)

Про Антони и говорить не стоит, сидел в Аяксе под Нересом, а того Бенфика за 10ку купила и сейчас в 1/8 ЛЧ😀
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Ramin Mamedov
конечно, топ 10 это просто жесть кроме Каземиро, у которого нормальный ценник и Де Лигт более менее норм ну и Холланд, у которого слишком дешевый ценник остальные тупо переоцененные игроки..
Тчуамени не так уж плох. Да и Антони первое время хорош был
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ДоминаторТенниса
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Холанд за 60 это смешно, учитывая, что Дембеле продали за 120. Впрочем 60 это официальная цифра, по факту может быть и 100.
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MATRiX
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За Холланда сколько отцу и ему самому отвалили дополнительно?)
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Samurai99
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Ответ Abu Ibrahim
разница в сумме 35 млн на бумаге . На деле за Холланда с комиссионными вышло 150 + нехилая зарплата . Это трансферы разного уровня игроков и расходов
А в трансфере Антони не было комиссионных и зарплаты? Он за бесплатно играет?
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Abu Ibrahim
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Ответ 5rnk2r9wwp
Да уж.. где Антони и где Холланд. Надеюсь, Тен Хаг не прогадал и у бразильца есть большой потенциал для роста. Пока не особо впечатляет.
разница в сумме 35 млн на бумаге . На деле за Холланда с комиссионными вышло 150 + нехилая зарплата . Это трансферы разного уровня игроков и расходов
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Ramin Mamedov
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конечно, топ 10 это просто жесть
кроме Каземиро, у которого нормальный ценник и Де Лигт более менее норм
ну и Холланд, у которого слишком дешевый ценник

остальные тупо переоцененные игроки..
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5rnk2r9wwp
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Да уж.. где Антони и где Холланд.
Надеюсь, Тен Хаг не прогадал и у бразильца есть большой потенциал для роста.
Пока не особо впечатляет.
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