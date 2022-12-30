Трансфер Антони в «МЮ» за 95 млн евро – самый дорогой в 2022-м. Переход Холанда в «Ман Сити» – 10-й

Сайт Transfermarkt представил список самых дорогих переходов 2022 года.

Самым крупным трансфером по итогам 2022 года стал переход вингера Антони в « » из «Аякса». Второе место по стоимости занял переход нападающего Душана Влаховича в «Ювентус» из «Фиорентины», третье – трансфер защитника Уэсли Фофана в «Челси» из «Лестера».

10 самых дорогих трансферов 2022 года:

1. Антони (из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед») – 95 млн евро;

2. Душан Влахович (из «Фиорентины» в «Ювентус») – 81,6 млн евро;

3. Уэсли Фофана (из «Лестера» в « ») – 80,4 млн евро;

4-5. Орельен Тчуамени (из «Монако» в «Реал») – 80 млн евро;

4-5. Дарвин Нуньес (из «Бенфики» в « ») – 80 млн евро;

6. Каземиро (из «Реала» в «Манчестер Юнайтед») – 70,65 млн евро;

7. Александер Исак (из «Реал Сосьедад» в «Ньюкасл») – 70 млн евро;

8. Маттейс де Лигт (из « » в «Баварию») – 67 млн евро;

9. Марк Кукурелья (из «Брайтона» в «Челси») – 65,3 млн евро;

10. Эрлинг Холанд (из « » Дортмунд в «Манчестер Сити») – 60 млн евро.

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