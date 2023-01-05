Блинд будет получать 2-2,5 млн евро в «Баварии». Он переходит бесплатно

Стало известно, почему « » решила подписать .

По данным журналиста Sky Sport Deutschland Флориана Плеттенберга, на решение мюнхенского клуба повлиял целый ряд факторов.

«Бавария» пригласила Блинда, так как он способен действовать на разных позициях (на левом фланге и в центре обороны, а также в опорной зоне), опытен, знает немецкий язык, обладает лидерскими качествами. Также на решение клуба повлияло то, что игрок достается им бесплатно. Блинд станет кратковременным решением и даст Альфонсо Дэвису возможность отдыхать.

Блинд будет зарабатывать в «Баварии» от 2 до 2,5 млн евро. Завтра вместе с «Баварией» он вылетит в Доху.

В конце декабря 32-летний футболист сборной Нидерландов покинул « », он сам просил расторгнуть контракт.

В этом сезоне Дэйли отдал 2 голевых паса в 13 матчах чемпионата Нидерландов. На ЧМ-2022 у него гол и пас в 5 играх. Его статистика – здесь.