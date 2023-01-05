Блинд будет получать 2-2,5 млн евро в «Баварии». Он переходит бесплатно

Теги Бавария высшая лига Нидерланды Аякс бундеслига Германия возможные трансферы Дэйли Блинд деньги Футбол

Стало известно, почему «Бавария» решила подписать Дэйли Блинда.

По данным журналиста Sky Sport Deutschland Флориана Плеттенберга, на решение мюнхенского клуба повлиял целый ряд факторов.

«Бавария» пригласила Блинда, так как он способен действовать на разных позициях (на левом фланге и в центре обороны, а также в опорной зоне), опытен, знает немецкий язык, обладает лидерскими качествами. Также на решение клуба повлияло то, что игрок достается им бесплатно. Блинд станет кратковременным решением и даст Альфонсо Дэвису возможность отдыхать.

Блинд будет зарабатывать в «Баварии» от 2 до 2,5 млн евро. Завтра вместе с «Баварией» он вылетит в Доху.

В конце декабря 32-летний футболист сборной Нидерландов покинул «Аякс», он сам просил расторгнуть контракт.

В этом сезоне Дэйли отдал 2 голевых паса в 13 матчах чемпионата Нидерландов. На ЧМ-2022 у него гол и пас в 5 играх. Его статистика – здесь.

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11 комментариев

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Vlados 86
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На полтора года если контракт - вообще отлично.
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Papa Bear
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Ответ Андрей Гаврилов
Ух ты, спасибо, не знал. Но в любом случае надеюсь, что достойный сменщик и не подведет
Да игрок-то хороший, невзирая на свой возраст и проблемы со здоровьем. ЧМ это лишний раз доказал.
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RealJericho
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Вот это поворот! В его успешной игре даже не сомневаюсь, а вот здоровья пожелаю👏🏻
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Андрей Гаврилов
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Ответ Papa Bear
Он с дефибриллятором играет, у него проблемы с сердцем.
Ух ты, спасибо, не знал. Но в любом случае надеюсь, что достойный сменщик и не подведет
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Papa Bear
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Ответ Андрей Гаврилов
Почему все говорят о нем, как о старом дедушке? Я конечно не особо следил за его игрой, но 32 года - относительно мало в нынешних реалиях.
Он с дефибриллятором играет, у него проблемы с сердцем.
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Андрей Гаврилов
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Ответ Papa Bear
В целом неплохое приобретение для Баварии, возрастной, но вместе с этим опытный игрок, который на ЧМ показал, что еще вполне крутой. Как игрок ротации вполне пригодится.
Почему все говорят о нем, как о старом дедушке? Я конечно не особо следил за его игрой, но 32 года - относительно мало в нынешних реалиях.
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Papa Bear
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В целом неплохое приобретение для Баварии, возрастной, но вместе с этим опытный игрок, который на ЧМ показал, что еще вполне крутой.

Как игрок ротации вполне пригодится.
+7
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Direct free kick
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Что вообще просходит?
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Смирнов Дмитрий
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Отличный вариант. Опытный игрок на небольшой зп точно не помешает, так ещё и бесплатно
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Раиль Хафизов
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А говорили, в Антверпене будет)
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Богдан Громовски
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Удачи! Надеюсь будет качественная подмена .
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