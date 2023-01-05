Блинд будет получать 2-2,5 млн евро в «Баварии». Он переходит бесплатно
Стало известно, почему «Бавария» решила подписать Дэйли Блинда.
По данным журналиста Sky Sport Deutschland Флориана Плеттенберга, на решение мюнхенского клуба повлиял целый ряд факторов.
«Бавария» пригласила Блинда, так как он способен действовать на разных позициях (на левом фланге и в центре обороны, а также в опорной зоне), опытен, знает немецкий язык, обладает лидерскими качествами. Также на решение клуба повлияло то, что игрок достается им бесплатно. Блинд станет кратковременным решением и даст Альфонсо Дэвису возможность отдыхать.
Блинд будет зарабатывать в «Баварии» от 2 до 2,5 млн евро. Завтра вместе с «Баварией» он вылетит в Доху.
В конце декабря 32-летний футболист сборной Нидерландов покинул «Аякс», он сам просил расторгнуть контракт.
В этом сезоне Дэйли отдал 2 голевых паса в 13 матчах чемпионата Нидерландов. На ЧМ-2022 у него гол и пас в 5 играх. Его статистика – здесь.
Как игрок ротации вполне пригодится.