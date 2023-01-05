Грэм Сунесс: «Кейн – мистер Голс. Думаю, «Тоттенхэм» финиширует в топ-4 только благодаря ему»

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Грэм Сунесс Харри Кейн Футбол

Грэм Сунесс считает, что «Тоттенхэм» выйдет в Лигу чемпионов благодаря Харри Кейну.

В 18 матчах текущего сезона АПЛ форвард забил 15 голов. Он занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров, отставая от Эрлинга Холанда на 6 мячей.

«Я думаю, что они финишируют в четверке лучших только благодаря ему. 

Чтобы выигрывать матчи, не обязательно играть хорошо, потому что нужны голы. Он – мистер Голс», – сказал бывший главный тренер «Ливерпуля».

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16 комментариев

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starik
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Угу... А Конте так, погулять вышел...
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R902
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Конте топ, благодаря ему ТТХ просто финиширует
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REALITY
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Мистер полено 🤦‍♂️
Видели мы на ЧМ что толку от него нет
Если бы не молодняк, Англия бы не вышла из группы
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Кеды и бутса
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Спортс, я бы не был столь категоричен. Поясню, в английском языке (именно в произношении) слова "Goal" - гол, и "Ghoul" - урод, очень созвучны, зависят от места, акцента, степени подпития говорящего. Поэтому, учитывая неприязнь между Лондоном и Ливерпулем, я бы усомнился в хвалебных нотах в этом интервью.
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Shadow1882
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Забил в своём 100-м, 200-м и наконец в 300-м матче. Легенда
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Иван Шуткин
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Лидер и должен вести за собой команду , все логично , остальные помогают
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Пилипенко Дмитрий
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Особенно пенальти бьет топово !
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Рустам Атаев
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Да нет, не согласен
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corazón blanco
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Ответ инок
Подумать только, что играя в далеко не самой сильной команде, Кейн может забить столько голов. И ведь он ещё не закончил..
Если не уйдет из Тоттенхэма и травмы будут обходить его стороной, то через пару сезонов сможет обогнать Ширера и переписать рекорд по голам в АПЛ.
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psycho killer
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Ответ Александр Зубков
Так то да. Кейн тащит Тоттенхем уже лет семь.
Игрок семи сезонов
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Арсений Элин
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Кейн Топ....это факт!)
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Heisenberg
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Смотреть на игры Тоттенхэма без Бентанкура и Кулушевского - такое себе удовольствие, в ТТХ много ребят, чей вклад недооценивают, да ещё и травмы. Может вклад Харри и самый большой, но зайти в топ 4 АПЛ за счёт одного игрока нереально.
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инок
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Подумать только, что играя в далеко не самой сильной команде, Кейн может забить столько голов. И ведь он ещё не закончил..
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ss_podonok
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а ещё мистир one shot - one goal. его удары словно пули револьвера пау пау кейн лучший футбалёр во вселенной. он познал весь дзен футбика. он может и в защите сыграть, и в полузащите (все видели его мега обостряющие пасы в одно касание), а про нападение вообще молчу. даже в воротах может стоять, но штрафные не очень отбивает
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Savarona25
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Самая большая глупость Кейна - что продлил контракт в 18-м году сразу на 6 (!) лет. Давно бы играл в топ клубе за совсем другие деньги, забивал бы не меньше и собирал трофеи.
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Александр Зубков
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Так то да. Кейн тащит Тоттенхем уже лет семь.
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