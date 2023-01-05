Грэм Сунесс: «Кейн – мистер Голс. Думаю, «Тоттенхэм» финиширует в топ-4 только благодаря ему»

считает, что « » выйдет в Лигу чемпионов благодаря .

В 18 матчах текущего сезона форвард забил 15 голов. Он занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров, отставая от Эрлинга Холанда на 6 мячей.

«Я думаю, что они финишируют в четверке лучших только благодаря ему.

Чтобы выигрывать матчи, не обязательно играть хорошо, потому что нужны голы. Он – мистер Голс», – сказал бывший главный тренер «Ливерпуля».