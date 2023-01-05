Грэм Сунесс: «Кейн – мистер Голс. Думаю, «Тоттенхэм» финиширует в топ-4 только благодаря ему»
Грэм Сунесс считает, что «Тоттенхэм» выйдет в Лигу чемпионов благодаря Харри Кейну.
В 18 матчах текущего сезона АПЛ форвард забил 15 голов. Он занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров, отставая от Эрлинга Холанда на 6 мячей.
«Я думаю, что они финишируют в четверке лучших только благодаря ему.
Чтобы выигрывать матчи, не обязательно играть хорошо, потому что нужны голы. Он – мистер Голс», – сказал бывший главный тренер «Ливерпуля».
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