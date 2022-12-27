Конте о промахе Кейна с пенальти на ЧМ: «Не сомневаюсь в Харри. В футболе бывает всякое, но сильные игроки продолжают идти вперед»

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Тоттенхэм Антонио Конте ЧМ-2022 Харри Кейн Футбол

Антонио Конте поддержал Харри Кейна после матча с «Брентфордом» (2:2).

«Лично у меня нет никаких сомнений в Харри, в его уровне, в менталитете и в том, как он подходит к каждой игре и каждой тренировке.

Конечно, для Харри это необычная ситуация, потому что он провел очень хороший чемпионат мира. Команда играла в четвертьфинале, когда он не реализовал тот пенальти. Это был решающий промах. Но таков футбол, вы отлично это знаете.

Случаются и позитивные, и негативные моменты. Если вы сильны ментально, если вы топ-игрок, наступает момент, когда нужно отбросить негатив в сторону и двигаться дальше. Думаю, Харри поступил именно так», – сказал главный тренер «Тоттенхэма».

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2 комментария

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Direct free kick
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Кейн пустострел и то что он без трофеев это честно и справедливо
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Конте прав. Кейн более психологически устойчив и стабилен, чем, скажем, тот же кореец Сон.
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