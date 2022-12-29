Холанд первым забил 20 голов в топ-5 лиг Европы. У него дубль «Лидсу» после двух ассистов Грилиша

Нападающий Эрлинг Холанд отметился дублем в матче «Манчестер Сити» с «Лидсом».

Норвежец поразил ворота соперника на 51-й и 64-й минутах игры 17-го тура . В обоих случаях ему ассистировал полузащитник .

Холанд стал первым футболистом, который забил 20 голов в топ-5 лиг Европы в текущем сезоне. Ближайшими преследователями являются из « » и из «Барселоны» – у них по 13 мячей.

«Лидс» – «Манчестер Сити». 0:3 – Холанд сделал дубль. Онлайн-трансляция

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