Холанд первым забил 20 голов в топ-5 лиг Европы. У него дубль «Лидсу» после двух ассистов Грилиша

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига рейтинги Тоттенхэм Лидс Роберт Левандовски Харри Кейн Джек Грилиш Эрлинг Холанд Футбол

Нападающий Эрлинг Холанд отметился дублем в матче «Манчестер Сити» с «Лидсом».

Норвежец поразил ворота соперника на 51-й и 64-й минутах игры 17-го тура АПЛ. В обоих случаях ему ассистировал полузащитник Джек Грилиш.

Холанд стал первым футболистом, который забил 20 голов в топ-5 лиг Европы в текущем сезоне. Ближайшими преследователями являются Харри Кейн из «Тоттенхэма» и Роберт Левандовски из «Барселоны» – у них по 13 мячей.

«Лидс» – «Манчестер Сити». 0:3 – Холанд сделал дубль. Онлайн-трансляция

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33 комментария

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Max Payne
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Ответ DolJun
если даже эта машина не сможет выиграть физруку лч - шарлатану явно стоит завязать с футболом
Пеп гений!
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Марат Дождев
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Интересно, а как бы он смотрелся на чемпионате мира? Думаю был бы топом, но не повезло со сборной... Ено удел клубный футбол.. Это как Джордж Бест...
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kodgong
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Ответ Кирилл
Холланд вертит хваленую АПЛ как только хочет - еще даже половины сезона в Англии не прошло, а уже забил 20 голов ) Но что ж писали о нем и его будущем в АПЛ после матча за Суперкубок ))))
А полузащита у него - худшая в АПЛ?))
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OldRedWhite
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Ответ Кирилл
Холланд вертит хваленую АПЛ как только хочет - еще даже половины сезона в Англии не прошло, а уже забил 20 голов ) Но что ж писали о нем и его будущем в АПЛ после матча за Суперкубок ))))
Вы смотрели ?
Сегодня был он сам не свой - запорол ТРИ ! выхода один на один - свободно мог хет-трик оформлять …
Жаль !
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Eduard Rastryopin
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Фанаты Роналду все ещё не могут в юмор? Как настроение после ЧМ? 😏
Спроси у фанатов Роналду.
Лучше объясни,зачем сам с собой разговариваешь?
Вы всей сектой до перехода Месси в ПСЖ орали,что Лига 1 и Бундеслига,это фермерские лиги,где Мбаппе,Левандовски и Холанд набивают стату, и Месси одной правой 50 голов забьет.
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llolishe
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Дрогба покупали за 100 мультов?
Так трансфер Холланда благодаря легкодоступным бонусам обойдется Сити в 300 млн евро если ты не знал-на спортс даже новость была
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Ivan Ivanych
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Ответ llolishe
Какая разница ведь это он сделал не в ФНЛ
Такие тупые шутки всем надоели и давно не актуальны
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Даво Джагарян
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Ответ Александр Решетов
И Сашко Какопина
А в чем шутка?
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ llolishe
Когда Сити покупал Альвареса тот небыл еще чемпом мира А в чем Нуньес распиарен?Условные Анри и Дрогба что первые половины первых своих сезонов в Арсенале и Челси лучше разве играли?
Дрогба покупали за 100 мультов?
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llolishe
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Так ты сравни каких днарей покупает ливер, а каких Сити. Альварес чемпион мира, Холланд машина, а Нуньес это Дарвин. Самый распиаренный игрок в истории апл
Когда Сити покупал Альвареса тот небыл еще чемпом мира

А в чем Нуньес распиарен?Условные Анри и Дрогба что первые половины первых своих сезонов в Арсенале и Челси лучше разве играли?
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llolishe
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Какая разница ведь это он сделал не в ФНЛ
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ therealgreenman
Апл, говорили они, ещё и с Нуньесом каким то сравнивали, ха…
Кокорин покруче вашего Нуньеса
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atomio
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Ответ Кирилл
Холланд вертит хваленую АПЛ как только хочет - еще даже половины сезона в Англии не прошло, а уже забил 20 голов ) Но что ж писали о нем и его будущем в АПЛ после матча за Суперкубок ))))
скорее вертит не столько он, сколько Пеп :)
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S1rAlex
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Ответ Ман Сити
Мешок Ливер сегодня купил 7-го напа в обойму, а Сити достаточно одного Холанда он забил столько сколько все ливерные напы вместе взятые.
чехол с ником "ман сити" пишет, что Ливер - мешок. Ха. Ха. Ха.
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DolJun
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если даже эта машина не сможет выиграть физруку лч - шарлатану явно стоит завязать с футболом
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Зизуха
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Да хоть 100 мячей, все ЗМ отдадут Месси
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ Ман Сити
Мешок Ливер сегодня купил 7-го напа в обойму, а Сити достаточно одного Холанда он забил столько сколько все ливерные напы вместе взятые.
Так ты сравни каких днарей покупает ливер, а каких Сити. Альварес чемпион мира, Холланд машина, а Нуньес это Дарвин. Самый распиаренный игрок в истории апл
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Александр Решетов
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Ответ corazón blanco
Холанд -машина. Если так продолжит и дальше, то точно перебьет рекорд Ширера и Коула - 34 гола(42 матча в сезоне) и Салаха -32 гола в эпоху 38 матчей в чемпионате, главное чтобы травмы обходили его стороной.
И Сашко Какопина
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ Eduard Rastryopin
Фанаты Месси уже сами с собой разговаривать начали?
Фанаты Роналду все ещё не могут в юмор? Как настроение после ЧМ? 😏
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rigobersong
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Ответ Товарищ Наркотик
Рекорд у Салаха вроде, 31 гол. Холанд перебьёт, 35 должен положить минимум
15й матч МС в АПЛ только:) Походу за 40 улетит если травм не будет:)
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rigobersong
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И это в 22 года😱😱😱
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Товарищ Наркотик
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Рекорд у Салаха вроде, 31 гол. Холанд перебьёт, 35 должен положить минимум
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aleg.alegin
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Ответ Кирилл
Холланд вертит хваленую АПЛ как только хочет - еще даже половины сезона в Англии не прошло, а уже забил 20 голов ) Но что ж писали о нем и его будущем в АПЛ после матча за Суперкубок ))))
C рекордной скоростью забил
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Eduard Rastryopin
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Только и может забивать фермерам, когда перейдет в апл поговорим
Фанаты Месси уже сами с собой разговаривать начали?
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Усатая Козляра
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Ответ S1rAlex
Стата феноменальная, но голы, конечно, сложнейшие для исполнения сегодня))
голы не пахнут
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