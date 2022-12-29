Холанд первым забил 20 голов в топ-5 лиг Европы. У него дубль «Лидсу» после двух ассистов Грилиша
Нападающий Эрлинг Холанд отметился дублем в матче «Манчестер Сити» с «Лидсом».
Норвежец поразил ворота соперника на 51-й и 64-й минутах игры 17-го тура АПЛ. В обоих случаях ему ассистировал полузащитник Джек Грилиш.
Холанд стал первым футболистом, который забил 20 голов в топ-5 лиг Европы в текущем сезоне. Ближайшими преследователями являются Харри Кейн из «Тоттенхэма» и Роберт Левандовски из «Барселоны» – у них по 13 мячей.
«Лидс» – «Манчестер Сити». 0:3 – Холанд сделал дубль. Онлайн-трансляция
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Сегодня был он сам не свой - запорол ТРИ ! выхода один на один - свободно мог хет-трик оформлять …
Жаль !
Лучше объясни,зачем сам с собой разговариваешь?
Вы всей сектой до перехода Месси в ПСЖ орали,что Лига 1 и Бундеслига,это фермерские лиги,где Мбаппе,Левандовски и Холанд набивают стату, и Месси одной правой 50 голов забьет.
А в чем Нуньес распиарен?Условные Анри и Дрогба что первые половины первых своих сезонов в Арсенале и Челси лучше разве играли?