Сон и Кейн забивали вместе в 34 матчах АПЛ. Они обошли Салаха и Мане по этому показателю
Харри Кейн и Сон Хын Мин забивали вместе в 34 матчах АПЛ.
В матче 19-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (4:0) Сон Хын Мин отметился забитым голом, а Харри Кейн оформил дубль.
Этот матч стал 34-й игрой АПЛ, в которой Сон и Кейн забивали вместе. Таким образом, они обошли по этому показателю связку Мохамеда Салаха и Садьо Мане в «Ливерпуле».
Кейн сделал дубль в 300-м матче в АПЛ. У него 198 голов в турнире
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