Сон и Кейн забивали вместе в 34 матчах АПЛ. Они обошли Салаха и Мане по этому показателю

и Сон Хын Мин забивали вместе в 34 матчах АПЛ.

В матче 19-го тура АПЛ против « » (4:0) Сон Хын Мин отметился забитым голом, а Харри Кейн оформил дубль.

Этот матч стал 34-й игрой АПЛ, в которой Сон и Кейн забивали вместе. Таким образом, они обошли по этому показателю связку и в « ».

Кейн сделал дубль в 300-м матче в АПЛ. У него 198 голов в турнире