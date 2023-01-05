Сон и Кейн забивали вместе в 34 матчах АПЛ. Они обошли Салаха и Мане по этому показателю

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Тоттенхэм Кристал Пэлас рекорды Сон Хын Мин Харри Кейн Садьо Мане Мохамед Салах Футбол

Харри Кейн и Сон Хын Мин забивали вместе в 34 матчах АПЛ.

В матче 19-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (4:0) Сон Хын Мин отметился забитым голом, а Харри Кейн оформил дубль.

Этот матч стал 34-й игрой АПЛ, в которой Сон и Кейн забивали вместе. Таким образом, они обошли по этому показателю связку Мохамеда Салаха и Садьо Мане в «Ливерпуле».

Кейн сделал дубль в 300-м матче в АПЛ. У него 198 голов в турнире

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2 комментария

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Владимир Владимирович
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Кейн в разы сильнее распиаренного салаха это очевидно
Распиаренного Салаха ? Что только не прочитаешь на спортсру. Салах лицо Ливерпуля последних лет шести, мегатоп. Почти все рекорды побил, по проведенным играм где набрал очки по гол плюс пас
+7
-1
+6
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Гегенпрессинг Рангника
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Кейн в разы сильнее распиаренного салаха это очевидно
+6
-6
0
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