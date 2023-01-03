Сунесс о Льорисе: «Его срок годности истек. С начала сезона он ошибается чаще любого другого вратаря»

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу Тоттенхэм Грэм Сунесс Уго Льорис Футбол

Грэм Сунесс раскритиковал игру Уго Льориса.

«Я не поклонник Льориса. С начала сезона он допустил четыре ошибки, которые привели к голам, – это худший результат среди всех вратарей.

Его срок годности истек», – сказал бывший главный тренер «Ливерпуля».

В матче 18-го тура АПЛ в воскресенье «Тоттенхэм» на своем поле уступил «Астон Вилле» со счетом 1:2.

На ЧМ-2022 Уго провел 6 матчей за Францию и дошел с командой до финала. Его статистика – здесь.

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16 комментариев

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vrazrez
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Ко всему сказанному, Льорис на ЧМ явно не дотягивал до уровня остальной команды.
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Оливер Кан удаляет Роберту
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Ответ Барсик Юрана
Месси надломил Льориса
не мессе а марчиняк
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Александр Кузичкин
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Ответ Amalfitano
Может и так, нр где взять вратаря хотя бы уровня Льориса и чтобы он не стоил 50 мультов? В Апл любой трансфер для основы это всегда конские бабки. Ну а ттх возможно стоит обратить внимание на француза из Лидс, если я правильно помню.
Ляфонт, Ливакович
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каток Третьяка
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Англичане щас будут булить лориса, интересно.... Что случилось?
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Фан Рубина
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Ответ Amalfitano
Ну еще бы. У них такие зп, что будут бегать до 40 лет.
Будут. А мы будем смотреть на просроченных футболистов.
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Оливер Кан удаляет Роберту
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Да, Днарь, ни одного пенальти не может отбить.
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Amalfitano
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Ответ Фан Рубина
Сейчас у футболистов модно срок годности перебивать, чтобы не заканчивать в 32-33, как положено.
Ну еще бы. У них такие зп, что будут бегать до 40 лет.
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Amalfitano
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Может и так, нр где взять вратаря хотя бы уровня Льориса и чтобы он не стоил 50 мультов? В Апл любой трансфер для основы это всегда конские бабки. Ну а ттх возможно стоит обратить внимание на француза из Лидс, если я правильно помню.
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Трусики в крови
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Ответ rigobersong
К пе7ушиному королю👑👀👍
там твой батя играет?
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А.Э.РАСИМ
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Ответ rigobersong
К пе7ушиному королю👑👀👍
Не так грубо, но да.
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Фан Рубина
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Сейчас у футболистов модно срок годности перебивать, чтобы не заканчивать в 32-33, как положено.
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А.Э.РАСИМ
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Ответ Барсик Юрана
Месси надломил Льориса
Он надломил всех читателей Вог и Гламур.

Всю Португалию, наших португальцев, недоброжелателей своих, недоброжелателей Аргентины, он сломал ЛГТБ, нанес удар по дамам с собачкой, и уничтожил мужиков с женской косметикой.
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rigobersong
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Ответ А.Э.РАСИМ
В Аль-Наср!
К пе7ушиному королю👑👀👍
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Пирс Морган
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Месси в серии пенальти коронный, Дибала похоронный
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Барсик Юрана
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Месси надломил Льориса
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А.Э.РАСИМ
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В Аль-Наср!
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