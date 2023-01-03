Сунесс о Льорисе: «Его срок годности истек. С начала сезона он ошибается чаще любого другого вратаря»
Грэм Сунесс раскритиковал игру Уго Льориса.
«Я не поклонник Льориса. С начала сезона он допустил четыре ошибки, которые привели к голам, – это худший результат среди всех вратарей.
Его срок годности истек», – сказал бывший главный тренер «Ливерпуля».
В матче 18-го тура АПЛ в воскресенье «Тоттенхэм» на своем поле уступил «Астон Вилле» со счетом 1:2.
На ЧМ-2022 Уго провел 6 матчей за Францию и дошел с командой до финала. Его статистика – здесь.
Всю Португалию, наших португальцев, недоброжелателей своих, недоброжелателей Аргентины, он сломал ЛГТБ, нанес удар по дамам с собачкой, и уничтожил мужиков с женской косметикой.