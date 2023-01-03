Сунесс о Льорисе: «Его срок годности истек. С начала сезона он ошибается чаще любого другого вратаря»

раскритиковал игру .

«Я не поклонник Льориса. С начала сезона он допустил четыре ошибки, которые привели к голам, – это худший результат среди всех вратарей.

Его срок годности истек», – сказал бывший главный тренер «Ливерпуля».

В матче 18-го тура в воскресенье « » на своем поле уступил « » со счетом 1:2.

На ЧМ-2022 Уго провел 6 матчей за Францию и дошел с командой до финала. Его статистика – здесь.