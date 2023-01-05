Жоан Лапорта: «Посмотрим, как Холанд будет играть за «Ман Сити». Сейчас у «Барсы» есть Левандовски»
Жоан Лапорта ответил на вопрос об интересе «Барселоны» к Эрлингу Холанду.
«Слышал, как отец Холанда говорил, что, проведя какое-то время в «Ман Сити», они, может быть... Но посмотрим, как Холанд будет играть за «Манчестер Сити».
Сейчас мы занимаемся своими делами. У нас есть Левандовски, который очень хорош», – сказал президент «Барселоны».
В этом сезоне у Холанда 27 голов в 21 матче за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Полную статистику 22-летнего форварда можно найти здесь.
У Лео есть
Иначе бы понимали , что Лапорта в теме, где играет Холанд. Там большими буковками написано)