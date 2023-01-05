Жоан Лапорта: «Посмотрим, как Холанд будет играть за «Ман Сити». Сейчас у «Барсы» есть Левандовски»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Эрлинг Холанд Футбол

Жоан Лапорта ответил на вопрос об интересе «Барселоны» к Эрлингу Холанду.

«Слышал, как отец Холанда говорил, что, проведя какое-то время в «Ман Сити», они, может быть... Но посмотрим, как Холанд будет играть за «Манчестер Сити».

Сейчас мы занимаемся своими делами. У нас есть Левандовски, который очень хорош», – сказал президент «Барселоны».

В этом сезоне у Холанда 27 голов в 21 матче за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Полную статистику 22-летнего форварда можно найти здесь.

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16 комментариев

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Flavius
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Ответ инок
В плане голов Эрлинг безусловно может покуситься на рекорды Левы. Только без травм
У Левы нет рекорда по голам
У Лео есть
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Vlad
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Ответ DolJun
пхахаха, начинает новую пиар компанию на каталонских хомяках) а те ща реально поверят что холанд сунется в фк мем)) в это болото даже месси возвращаться не хочет, так зачем эрлингу идти к топарю чави если сам за такого же сейчас играет, только в лучшей лиге мира?)
То он в Реал хотел, то теперь зачем ему это болото.
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f0rmoceft
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Ответ Харен Брогг
Скажите ему, что Холанд уже играет за Сити, а то дед снова в параллельной реальности
Вероятно Лапорта имеет ввиду оставшийся контракт
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Пилипенко Дмитрий
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Норвежец только перешёл в Сити, а его уже то в Реал, то в Барселону отправляют
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инок
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В плане голов Эрлинг безусловно может покуситься на рекорды Левы. Только без травм
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Nogoi89
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Посмотрим, как Лапорта подставил Месси, подписал Левандовски и 2 года подряд будет играть в ЛЕ. Посмотрим, как он дёргает рычаги, и что-то ничего не происходит. Популист.
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Ллб
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Ответ Харен Брогг
Скажите ему, что Холанд уже играет за Сити, а то дед снова в параллельной реальности
Новый скилл хай-непонимания на спортсе . Раньше ,челы, только заголовок читали и строчили комментарий мимо, а теперь даже заголовок с трудом дается))
Иначе бы понимали , что Лапорта в теме, где играет Холанд. Там большими буковками написано)
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2vdhrvmmzf
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Ответ Stasinho7
Это июльская новость?
Если почитать новость, то очевидно что нет. Фраза в контексте «посмотрим как будет играть, может и захотим купить в будущем» (потому что в новости написано что Холланд проведя какое то время в клубе возможно и сменит его)
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Gon3a1e5@mail.ru
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🤦🤦
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aidos_1979
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Ну смотреть как зритель за игрой Холланда Лапорте никто не может помешать)
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DolJun
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пхахаха, начинает новую пиар компанию на каталонских хомяках) а те ща реально поверят что холанд сунется в фк мем)) в это болото даже месси возвращаться не хочет, так зачем эрлингу идти к топарю чави если сам за такого же сейчас играет, только в лучшей лиге мира?)
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Назар Игорь
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При всех уважении к Левандовски его карьера близится к завершению, а викинг только начал раскручиваться, делает это блестяще, только бы без травм. Должен побить все рекорды результативности.
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Кайрат Кырбасов
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Он до этого в коме был, что ли?
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Харен Брогг
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Скажите ему, что Холанд уже играет за Сити, а то дед снова в параллельной реальности
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Андрей Гаврилов
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Мы вроде бы уже видим
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Stasinho7
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Это июльская новость?
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