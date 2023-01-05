Олег Романцев: «Марадона, Месси и Роналду – гении, они имеют право вести себя не как все. Это достояние всего мирового футбола»

Теги Спартак ПСЖ Криштиану Роналду премьер-лига Россия Лионель Месси лига 1 Франция серия А Италия судьи Наполи Диего Марадона Олег Романцев высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Олег Романцев высказался о Диего Марадоне, Лионеле Месси и Криштиану Роналду.

«Я считаю, что такие люди, как Марадона, с которым мне довелось играть и как тренеру, и как игроку, как Месси, как Роналду, имеют право вести себя не как все.

Не надо сразу вешать на них собак, говорить, что Роналду такой, сякой. Да, он необычный, все гении необычные. Тот же Месси. И к ним надо более снисходительно относиться.

Когда-то «Спартак» играл с «Наполи» – против Марадоны в Неаполе. Мне сказали, что судьи будут лояльно к нему относиться, то есть любое прикосновение к Марадоне будет свистеться, и в чемпионате Италии делается так же. Я сказал: «Конечно, это не наше достояние. Это достояние всего мирового футбола. И, конечно, его надо беречь».

Так же как и Месси, и Роналду. Я отношусь к этому с пониманием», – сказал бывший главный тренер «Спартака» и сборной России в подкасте Первого канала «Футбол не хоккей».

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43 комментария

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Айлин 1990
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Ответ Decard Show
Во первых ты не смотрел игру Рона 2007-2018 где он вытворял фантастические вещи на поле! Ни Ибра ни Кавани ни Кейн не способны играть тот футбол который играл португалец7! Сверх мощные удары, молниеносный скорость, отменный дриблинг,лошадиное выносливость. . Футболист без слабых мест! С одним словом был монстром!!!! Во вторых португалец7 единственный футболист в истории который в протяжении 6 сезонов подряд забивал +50 голов ! Это и есть гениальность !! И в третьих ты роналдуфоб, у тя кишка тонка чтоб признать величие Рона!
За всю свою карьеру, а это 20 лет.
Он ни разу не забил 50 голов без пенальти, играя наконечника.

А вот Месси играя больше на позиции АПЗ 3 раза забил 50+ голов без пенальти.
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Айлин 1990
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Ответ Айтуар Куат
Человек который забил 800+ голов не гении. Модрич гений. Адекватность 0
Герд Мюллер тоже забил 800+ голов. Почему его не называют гением???
Почему его не ставят в один ряд с Пеле и Марадоной???))))
Это тебе не Казахстан.
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Kasilas__1
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Ответ Oleg
Фанаты игрока аль нарсы, Шюрле не претендует на величие. Если игрок хочет стать величайшим, войти в ранг Бога, то без ЧМ это сделать НЕВОЗМОЖНО.
Написать умный коммент ты НЕ В СОСТОЯНИИ
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Kasilas__1
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Ответ Oleg
Армани не претендует на величие. А когда ты хочешь быть величайшим, то без ЧМ это сделать невозможно.
Возможно. Величайшим является футболист, не выигрывавший чм.
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Айтуар Куат
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Ответ Айлин 1990
Преступление называть Роналду гением. Он бомбардир хороший но не гений. В его игре нет ничего гениального. Голы да, но не игра в футбол. Гении это Месси, Марадона, Пеле, Роналдиньо, Роналдо зубастик, Модрич, Хави, Кройф, Неймар, Зидан, Иньеста и т.п. А бомбардиры и замыкатели это Роналду, Левандоский, Ибра, Кавани, Кейн, Суарес, Герд Мюллер.
Человек который забил 800+ голов не гении. Модрич гений. Адекватность 0
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Decard Show
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Ответ Айлин 1990
Преступление называть Роналду гением. Он бомбардир хороший но не гений. В его игре нет ничего гениального. Голы да, но не игра в футбол. Гении это Месси, Марадона, Пеле, Роналдиньо, Роналдо зубастик, Модрич, Хави, Кройф, Неймар, Зидан, Иньеста и т.п. А бомбардиры и замыкатели это Роналду, Левандоский, Ибра, Кавани, Кейн, Суарес, Герд Мюллер.
Во первых ты не смотрел игру Рона 2007-2018 где он вытворял фантастические вещи на поле! Ни Ибра ни Кавани ни Кейн не способны играть тот футбол который играл португалец7!
Сверх мощные удары, молниеносный скорость, отменный дриблинг,лошадиное выносливость. . Футболист без слабых мест! С одним словом был монстром!!!!

Во вторых португалец7 единственный футболист в истории который в протяжении 6 сезонов подряд забивал +50 голов ! Это и есть гениальность !!

И в третьих ты роналдуфоб, у тя кишка тонка чтоб признать величие Рона!
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Айлин 1990
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Преступление называть Роналду гением.
Он бомбардир хороший но не гений.
В его игре нет ничего гениального.
Голы да, но не игра в футбол.

Гении это Месси, Марадона, Пеле, Роналдиньо, Роналдо зубастик, Модрич, Хави, Кройф, Неймар, Зидан, Иньеста и т.п.

А бомбардиры и замыкатели это Роналду, Левандоский, Ибра, Кавани, Кейн, Суарес, Герд Мюллер.
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arspurs9
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Ответ Валидол с виски
Вести себя надо всегда по человечески. Пеле себе такого никогда не позволял, и был всегда корректен и объективен
"Пеле был всегда корректен, не позволял..."
Ахахаха
На родине Пеле был сильным токсиком и плохим партнером по команде в плане раздевалки. Он ненавидел, когда успехи на ЧМ ассоциировали не с ним. Когда Гарринча чуть ли не в одного принес титул, Пеле бесился. Его все издания ставят в список величайших, Пеле в свои даже топ-100 не внес. Ради Пеле изменяли правила вручения наград и титулов ЧМ (на деле он двукратный).
Так что нет, Пеле был не лучше ни на грамм.
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Mitrandir2000
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"Роналду...." ухахахаха.

Не жалеют ведь аравийца и спецом в такие новости суют, чтобы все продолжали ржать, писаться со смеху. Ну окей, без проблем.:)) Жизнь продлеваем.

В реальности же есть Месси с абсолютно эталонной и уже уникальной карьерой и остальные поодаль - менее классные или менее стабильные, менее титулованные командно или менее оцененные индивидуально, но все они "менее", Гоат Один, Единственный.

А КРинжа-замыкателя разумеется и в отдалении нету. Он куда дальше, где-то там в третьей-четвертой волне по классу, с чуваками типа Шевченко и там Гердами Мюллерами. Максимум. Из современников как показало время не превосходит даже Модрича с Бензема. Очевидно при желании Переса и Золотые Мячи 2013, 2014, 2016 и 2017 можно было бы раскидать им. Т.е. свой честный у Роналду один - 2008. Хотя в год провала на Евро и обсёра в серии пенальти в финале ЛЧ с Челси....
В молодости был клоуном-танцором, нелепым симулянтом . С возрастом стал деревом примитивным, в старости просто кринжовым токсиком. Великий!
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kreator.vvv
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Ответ Oleg
Армани не претендует на величие. А когда ты хочешь быть величайшим, то без ЧМ это сделать невозможно.
Чётко 👍
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Oleg
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Ответ Makar Tert
Шюрле>Кройф, Роналду, Ван Бастен, Платини? По твоей логике так
Фанаты игрока аль нарсы, Шюрле не претендует на величие.
Если игрок хочет стать величайшим, войти в ранг Бога, то без ЧМ это сделать НЕВОЗМОЖНО.
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Злобный Конь
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что такие люди, как Марадона, с которым мне довелось играть и как тренеру, и как игроку

Не с ним ты играл,а против него.
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Baggio From Baku
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Ответ Oleg
Что среди Чемпионов Мира делает лузер главного турнира в истории? Пора прекратить его упоминать в контексте Месси, Марадона и Пеле. Есть другая ниша - Кройфф, Роналду, Платини, Ван Бастен и тд. Игроки легенды, но с недочетом в виде 0 ЧМ.
Ты везде критикуешь Роналду. На сколько же у тебя бездарная жизнь )
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Ильдар Фарукшин
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Самое главное ВЫ сами великией тренер, со своим почерком, из простых пацанов сделали великую команду, даже Робсон по нынешнем мерком не в одной команде РПЛ не заиграл. Таких сейчас нет, до вас да. 3,4 чемпионы тренеры есть, а толку.....
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Makar Tert
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Ответ Oleg
Что среди Чемпионов Мира делает лузер главного турнира в истории? Пора прекратить его упоминать в контексте Месси, Марадона и Пеле. Есть другая ниша - Кройфф, Роналду, Платини, Ван Бастен и тд. Игроки легенды, но с недочетом в виде 0 ЧМ.
Шюрле>Кройф, Роналду, Ван Бастен, Платини? По твоей логике так
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Makar Tert
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Я считаю что за полем могут вести себя так как им нравится, но я считаю что они( а точнее Криш) не могут травить своего тренера, а в первую очередь команду.
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Экспертное мнение
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Ответ Игорь Климов
Сектор всё не унимается, уже вроде бы ваш кумир переехал в дворовый чемпионат Саудовской Аравии, но нет же, всё норовите к Чемпиону Мира - Лео Месси в чём-то придраться)
Криштифаны раньше пытались доказать, что их кумир лучший в истории, теперь жалко умоляют всех, чтобы Рона хотя бы в ряд с великими поставили. Поняли свое место)
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Мовлди Дагиев
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Ответ Валидол с виски
Вести себя надо всегда по человечески. Пеле себе такого никогда не позволял, и был всегда корректен и объективен
Корректный человек пойдёт на похороны товарища, который, кстати, был техничнее Пеле.
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Флоренти́но Пéрес
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Может им ещё налоги не платить? Совсем уже крыша потекла у дедули.
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Мовлди Дагиев
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Никогда Роналду не был гением.
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Anton Abaturov
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Потому как билиМарадону трудно сказать, что его особо берегли. Хотя все понимали, что это достояние человечества. А такРоманцев адекватен как всегда
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Харламов Никита
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Да Олег Иванович сдал, в независимости от того ГЕНИЙ ты или БЫСТРОВ - вести себя надо как ЧЕЛОВЕК.
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Алексей Муравьёв
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Месси и Марадона гении, Роналду тут не пришей к пи.....е рукав!!!
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Tollie
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месе то здесь при чём? явно лишний в списке
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Игорь Климов
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Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Подрыв фанбоев через три, два...
Сектор всё не унимается, уже вроде бы ваш кумир переехал в дворовый чемпионат Саудовской Аравии, но нет же, всё норовите к Чемпиону Мира - Лео Месси в чём-то придраться)
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