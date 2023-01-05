Олег Романцев: «Марадона, Месси и Роналду – гении, они имеют право вести себя не как все. Это достояние всего мирового футбола»
Олег Романцев высказался о Диего Марадоне, Лионеле Месси и Криштиану Роналду.
«Я считаю, что такие люди, как Марадона, с которым мне довелось играть и как тренеру, и как игроку, как Месси, как Роналду, имеют право вести себя не как все.
Не надо сразу вешать на них собак, говорить, что Роналду такой, сякой. Да, он необычный, все гении необычные. Тот же Месси. И к ним надо более снисходительно относиться.
Когда-то «Спартак» играл с «Наполи» – против Марадоны в Неаполе. Мне сказали, что судьи будут лояльно к нему относиться, то есть любое прикосновение к Марадоне будет свистеться, и в чемпионате Италии делается так же. Я сказал: «Конечно, это не наше достояние. Это достояние всего мирового футбола. И, конечно, его надо беречь».
Так же как и Месси, и Роналду. Я отношусь к этому с пониманием», – сказал бывший главный тренер «Спартака» и сборной России в подкасте Первого канала «Футбол не хоккей».
Он ни разу не забил 50 голов без пенальти, играя наконечника.
А вот Месси играя больше на позиции АПЗ 3 раза забил 50+ голов без пенальти.
Почему его не ставят в один ряд с Пеле и Марадоной???))))
Это тебе не Казахстан.
Сверх мощные удары, молниеносный скорость, отменный дриблинг,лошадиное выносливость. . Футболист без слабых мест! С одним словом был монстром!!!!
Во вторых португалец7 единственный футболист в истории который в протяжении 6 сезонов подряд забивал +50 голов ! Это и есть гениальность !!
И в третьих ты роналдуфоб, у тя кишка тонка чтоб признать величие Рона!
Он бомбардир хороший но не гений.
В его игре нет ничего гениального.
Голы да, но не игра в футбол.
Гении это Месси, Марадона, Пеле, Роналдиньо, Роналдо зубастик, Модрич, Хави, Кройф, Неймар, Зидан, Иньеста и т.п.
А бомбардиры и замыкатели это Роналду, Левандоский, Ибра, Кавани, Кейн, Суарес, Герд Мюллер.
Ахахаха
На родине Пеле был сильным токсиком и плохим партнером по команде в плане раздевалки. Он ненавидел, когда успехи на ЧМ ассоциировали не с ним. Когда Гарринча чуть ли не в одного принес титул, Пеле бесился. Его все издания ставят в список величайших, Пеле в свои даже топ-100 не внес. Ради Пеле изменяли правила вручения наград и титулов ЧМ (на деле он двукратный).
Так что нет, Пеле был не лучше ни на грамм.
Не жалеют ведь аравийца и спецом в такие новости суют, чтобы все продолжали ржать, писаться со смеху. Ну окей, без проблем.:)) Жизнь продлеваем.
В реальности же есть Месси с абсолютно эталонной и уже уникальной карьерой и остальные поодаль - менее классные или менее стабильные, менее титулованные командно или менее оцененные индивидуально, но все они "менее", Гоат Один, Единственный.
А КРинжа-замыкателя разумеется и в отдалении нету. Он куда дальше, где-то там в третьей-четвертой волне по классу, с чуваками типа Шевченко и там Гердами Мюллерами. Максимум. Из современников как показало время не превосходит даже Модрича с Бензема. Очевидно при желании Переса и Золотые Мячи 2013, 2014, 2016 и 2017 можно было бы раскидать им. Т.е. свой честный у Роналду один - 2008. Хотя в год провала на Евро и обсёра в серии пенальти в финале ЛЧ с Челси....
В молодости был клоуном-танцором, нелепым симулянтом . С возрастом стал деревом примитивным, в старости просто кринжовым токсиком. Великий!
Если игрок хочет стать величайшим, войти в ранг Бога, то без ЧМ это сделать НЕВОЗМОЖНО.
Не с ним ты играл,а против него.