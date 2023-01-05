Роналду перепутал Саудовскую Аравию с ЮАР, оговорившись на презентации в «Аль-Насре». Организация по туризму в ЮАР пригласила Криштиану в страну

Криштиану Роналду оговорился на презентации в « ».

На пресс-конференции в рамках презентации нападающий перепутал Саудовскую Аравию с ЮАР.

«Ничего страшного в том, что моя карьера продолжится в Южной Африке. Мнение людей на эту тему меня не интересует», – сказал Роналду.

Организация South African Tourism, занимающаяся туризмом в Южной Африке, не оставила ошибку игрока без внимания.

«Терпеливо ждем прибытия Роналду. Будем рады видеть вас в Южной Африке в любое время!» – сообщает официальный аккаунт организации в твиттере.

Контракт Криштиану Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до лета 2025 года. Базовый оклад составит 75 млн долларов в год, а зарплата вместе с коммерческими выплатами и доходами за роль амбассадора – 200 млн в год.

«Это уникальный контракт, а я уникальный футболист». «Аль-Наср» пышно представил Роналду