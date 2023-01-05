Роналду перепутал Саудовскую Аравию с ЮАР, оговорившись на презентации в «Аль-Насре». Организация по туризму в ЮАР пригласила Криштиану в страну
Криштиану Роналду оговорился на презентации в «Аль-Насре».
На пресс-конференции в рамках презентации нападающий перепутал Саудовскую Аравию с ЮАР.
«Ничего страшного в том, что моя карьера продолжится в Южной Африке. Мнение людей на эту тему меня не интересует», – сказал Роналду.
Организация South African Tourism, занимающаяся туризмом в Южной Африке, не оставила ошибку игрока без внимания.
«Терпеливо ждем прибытия Роналду. Будем рады видеть вас в Южной Африке в любое время!» – сообщает официальный аккаунт организации в твиттере.
Контракт Криштиану Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до лета 2025 года. Базовый оклад составит 75 млн долларов в год, а зарплата вместе с коммерческими выплатами и доходами за роль амбассадора – 200 млн в год.
«Это уникальный контракт, а я уникальный футболист». «Аль-Наср» пышно представил Роналду
Не Роналду и не Месси не игрушки не для шейхов и не для кого то
Эта два выдаюшие футболисты .
И они заслуживает уважения от всех больещиков, за кого бы из них не болели
А теперь вопрос: где тут сказано о том, что он прибыл в Южную Африку и будет играть в Южной Африке?
«Ничего страшного в том, что моя карьера продолжится в Южной Африке. Мнение людей на эту тему меня не интересует», – сказал Роналду.
Он говорит о том, что его карьера может и в Южной Африке продолжится. Разве не так?
Твой выход. Ну давай, катька, рожай свой очередной фейк. Кстати, твиттер, на который ты ссылаешься, принадлежит фанату месси и фейк придуман им, переиначив сказанное.
South Africa - звучат похоже.
Феерический сапожек. Всё перепутал, все напутал, но на мнение людей ему класть. Уж лучше прислушался бы, поумнее бы выглядел.
https://twitter.com/thomasmlambo/status/1610321339075760128?s=20&t=hZgG24haxbdXJQctieYyOw