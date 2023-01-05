Роналду перепутал Саудовскую Аравию с ЮАР, оговорившись на презентации в «Аль-Насре». Организация по туризму в ЮАР пригласила Криштиану в страну

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд высшая лига ЮАР соцсети Футбол

Криштиану Роналду оговорился на презентации в «Аль-Насре».

На пресс-конференции в рамках презентации нападающий перепутал Саудовскую Аравию с ЮАР.

«Ничего страшного в том, что моя карьера продолжится в Южной Африке. Мнение людей на эту тему меня не интересует», – сказал Роналду.

Организация South African Tourism, занимающаяся туризмом в Южной Африке, не оставила ошибку игрока без внимания.

«Терпеливо ждем прибытия Роналду. Будем рады видеть вас в Южной Африке в любое время!» – сообщает официальный аккаунт организации в твиттере.

Контракт Криштиану Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до лета 2025 года. Базовый оклад составит 75 млн долларов в год, а зарплата вместе с коммерческими выплатами и доходами за роль амбассадора – 200 млн в год.

«Это уникальный контракт, а я уникальный футболист». «Аль-Наср» пышно представил Роналду

72 комментария

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Я Гражданин Мира
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Ответ dato9248@icloud.com
Игрушка для шейхов? А почему Месси так не называете?
Я вам отвечу @
Не Роналду и не Месси не игрушки не для шейхов и не для кого то
Эта два выдаюшие футболисты .
И они заслуживает уважения от всех больещиков, за кого бы из них не болели
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на войне как на войне
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Ответ Caterina
Нет, он так и сказал, "Южная Африка") https://twitter.com/thomasmlambo/status/1610321339075760128?s=20&t=hZgG24haxbdXJQctieYyOw
Да ты что, наша спортовская красавица. Как мы без твоего мнения тут.
А теперь вопрос: где тут сказано о том, что он прибыл в Южную Африку и будет играть в Южной Африке?
«Ничего страшного в том, что моя карьера продолжится в Южной Африке. Мнение людей на эту тему меня не интересует», – сказал Роналду.

Он говорит о том, что его карьера может и в Южной Африке продолжится. Разве не так?

Твой выход. Ну давай, катька, рожай свой очередной фейк. Кстати, твиттер, на который ты ссылаешься, принадлежит фанату месси и фейк придуман им, переиначив сказанное.
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Антон Иванов
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Ну, в принипе логично: Saudi Arabia и
South Africa - звучат похоже.
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поколение пепси
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Какой же он профессионал после этого всего, позорный нарцисс, никакого уважения хоть малейшего ни к кому не имеет, как человек он наверно настоящий гав..к, то на детей срывается, разбивая телефоны, то бывших партнёров по команде оскорбляет, то клуб принижает, ему все должны он центр вселенной типа..,какая же мерзкая эта личность, как же люди ошибались когда ставили его по величию в ряди с Месси Пеле, какое там,это просто подлый богатый петушок
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Флоренти́но Пéрес
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Он себя и с Месси путает почти всю карьеру.
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stewiegriffin2
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Ответ Игорь Климов
Да, они оба потешные персонажи)
Как и ты игорек
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stewiegriffin2
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Ничего страшного в том, что моя карьера продолжится в Южной Африке. Мнение людей на эту тему меня не интересует»

Феерический сапожек. Всё перепутал, все напутал, но на мнение людей ему класть. Уж лучше прислушался бы, поумнее бы выглядел.
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Caterina
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Ответ Arnoldinho
Я думаю, он мог просто сказать SA, а в мире это устойчивая аббревиатура
Нет, он так и сказал, "Южная Африка")
https://twitter.com/thomasmlambo/status/1610321339075760128?s=20&t=hZgG24haxbdXJQctieYyOw
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pravdolyub
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Ждем в Суперспорт Юнайтед!!! Между прочим, это второй клуб в турнирной таблице Южно-Африканской Республики. Пенальду не привыкать - он вечно второй, да и в "Юнайтеде" уже был долгое время, в Манчестере, если не ошибаюсь )))
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Scorpion
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Криш совсем поехал
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Maxim Vasnechov
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Перепутал человек одну букву в слове (RSA vs KSA). А уже столько предложений! Молодец.
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Зизуха
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Ответ NomerSports
Стопе он же выкладывал как книжку читал , кажись когда Месси зм давали ,может это атлас мира был ?
Ещё и в шахматы играет
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Так говорил Батистута
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Ответ Полиграф Полиграфычъ
Мы и тебя нигде не видели
Ну я и не Роналду, чего на меня смотреть-то.
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шампион
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Ответ Мэр Чунга-чанги
Ну, так-то можно спутать Saudi Arabia и South Africa
Тут половина каментаторов не нашли бы их на карте, но это же КриРо, нужно "шуткануть".
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Alex1959
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Еще 100 лямов сорвет у ЮАР за рекламу. Красавчик!
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NomerSports
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Ответ dato9248@icloud.com
Игрушка для шейхов? А почему Месси так не называете?
Вас интересует Месси? Новость вроде не нем .
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Полиграф Полиграфычъ
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Ответ Так говорил Батистута
Ну мы фоток из библиотеки с Роналду никогда не видели. Только из качалки. Так что всё норм.
Мы и тебя нигде не видели
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Denis242424
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Ответ Direct free kick
Главное арабов и иудеев не спутал
Вляпается ведь еще не раз. Мозги куриные, а почитать о правилах жизни в СА не удосужился. Это не шейхи в Европе , которые приспосабливаются к европ. жизни. Они у себя дома.
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Alexandr Donskoy
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В ЮАР начались массовые беспорядки...
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NomerSports
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Ответ Так говорил Батистута
Ну мы фоток из библиотеки с Роналду никогда не видели. Только из качалки. Так что всё норм.
Стопе он же выкладывал как книжку читал , кажись когда Месси зм давали ,может это атлас мира был ?
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Игорь Климов
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Ответ Рустам Атаев
Криштиану байден.
Да, они оба потешные персонажи)
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Ovsyankin
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Тут теорема эскобара для Роналду работает))
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Рустам Атаев
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Криштиану байден.
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Nate
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Ну а что? Чемпионат ЮАР - это будет очередной новый вызов для Криша )) Запасной вариант, если произойдет обсер с Аль-Насром ))
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Кукич
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Как можно путать Юар и Саудовскую Аравии? Стыдоба
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