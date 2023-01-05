«Гарсия будет подавать Роналду завтрак, если потребуется, он сделает для Криштиану все. У Руди ужасный характер». Жуниньо о тренере «Аль-Насра»

Теги Лион Жуниньо Пернамбукано Криштиану Роналду лига 1 Франция высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Руди Гарсия Футбол

Жуниньо Пернамбукано раскритиковал Руди Гарсию на фоне перехода Криштиану Роналду в «Аль-Наср».

Жуниньо ранее работал с Руди Гарсией в «Лионе», когда занимал пост спортивного директора. Гарсия покинул пост главного тренера «Лиона» в 2021 году после непопадания клуба в зону Лиги чемпионов. Сейчас Гарсия тренирует «Аль-Наср», куда недавно перешел Криштиану Роналду.

«Я долго думал, стоит ли говорить об этом человеке, потому что, даже просто произнося его имя, я чувствую, что мне не хватает энергии. Но ради Криштиану Роналду, которым я слишком восхищаюсь и уважаю, я решил ответить.

Мой опыт общения с Руди Гарсией был ужасен. У него худший характер из всех, кого я встречал за всю свою футбольную карьеру. Он не способен ничем руководить. Он руководит благодаря страху, который навязывает другим. Он уважает только тех людей, которые обладают властью или отношения с которыми могут принести ему выгоду.

Что касается Криштиану, он не посмеет сделать ничего, чтобы как-то ему помешать – наоборот, он даже будет подавать ему завтрак, если потребуется. Он постарается подружиться с Криштиану, сблизиться с ним, он сделает для этого все. Для него подружиться с Криштиану Роналду – это мечта.

Для Руди Гарсии не имеют значения успех команды, гармония в раздевалке. Для него важно, что он находится в центре внимания, даже если команда в кризисе. Но, как и все расчетливые люди, он признает тех, кто выше его, и пытается воспользоваться этим.

Криштиану Роналду – один из величайших в истории футбола, легенда, и Руди это знает. Он холоден, расчетлив, крайне подозрителен и не уверен в себе. Вот почему он внушает всем страх – потому что не доверяет сам себе. Но большую часть времени он скрывает это, показывая совершенно другое лицо на бровке», – сказал Жуниньо.

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23 комментария

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G_Batigol
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Ответ psycho killer
Я не плачу, просто штрафной удар Жуниньо Пернамбукано в глаз попал 😶
Игрок в стенке: я не плачу, просто удар Пернамбукано в пах попал
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Ovsyankin
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Ответ DanielCarvalho
Ничего себе) почему то верю Жуниньо. Таких людей сразу видно в любом коллективе
Ну не знаю, в Роме он таким не занимался по общему информационному полю.
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хренаберка
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Заявление на грани идиотизма...разве это минус, что у него будет тренер готовый "приносить ему завтрак"....минус и опасения может вызывать лишь персонажик выпускающий на 2 минуты..."из уважения к карьере".
Понятно, что он говорит это ни ради Криша, а из личной неприязни к Гарсии.
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FortMinor
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гарсия это тренер который 2 раза пересекался с БАТЭ в лиге чемпионов, в первые это было когда он работал в лилле и занял четвертое место в группе пропустив БАТЭ в лигу европы, а второй раз с Ромой поражение и ничья от БАТЭ, характер у него видимо не очень, да и тренер от слабый
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psycho killer
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Ответ Konstantin Meerov
Прямо в девятину зарядил с 30 метров с таким комментарием
Я не плачу, просто штрафной удар Жуниньо Пернамбукано в глаз попал 😶
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уличный иуда
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Ответ Mark Safaniev
И фрукты свежие подавать…
Как-то ты не смог распорядится этой шуткой правильно….
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Konstantin Meerov
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Прямо в девятину зарядил с 30 метров с таким комментарием
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Великий Алонсо
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Пирс Морган 2.0
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Пирс Морган
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Ждем новое скандальное интервью
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Mark Safaniev
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Ответ Любезный Коссутий
если Кришти захочет, то Руди ему будет не только завтрак носить, но и шнурки перед тренировкой гладить 💪
И фрукты свежие подавать…
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Любезный Коссутий
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если Кришти захочет, то Руди ему будет не только завтрак носить, но и шнурки перед тренировкой гладить 💪
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окечуква
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Жестко прошёлся по Гарсии, но важно помнить, что такие потоки брутальных откровенностей, как правило, эмоциональны, а значит все равно преувеличивают негатив. А так-то вроде всегда было ясно, что Руди конфликтный и любит самолюбование.
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Mark Safaniev
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Роналдо: на завтрак жру одни Фрукты!
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Терминатор///Айлбибекович
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Короче два нарцисса.Сработаются.
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QWertY
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Короче говоря, Руди идеальный коуч для Кришти)
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Арсений Элин
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Выражать свое мнение это очень редкое теперь явление...((
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bostonKG
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Конечно будет , и не только Гарсия , и не только завтрак
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DanielCarvalho
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Ничего себе) почему то верю Жуниньо. Таких людей сразу видно в любом коллективе
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corazón blanco
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Нормально так Жуниньо пролил свет на Гарсию.
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psycho killer
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Нашли друг друга, короче
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TheCreator
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Короче, идеальный тренер для Роналду.
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Direct free kick
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Увольте Гарсию, пока Роналду отбывает бан навязанный сионистами
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psycho killer
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Всё нормально, Кришти сам будет тренировать
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