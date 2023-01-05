«Гарсия будет подавать Роналду завтрак, если потребуется, он сделает для Криштиану все. У Руди ужасный характер». Жуниньо о тренере «Аль-Насра»

раскритиковал Руди Гарсию на фоне перехода Криштиану Роналду в «Аль-Наср».

Жуниньо ранее работал с Руди Гарсией в «Лионе», когда занимал пост спортивного директора. Гарсия покинул пост главного тренера «Лиона» в 2021 году после непопадания клуба в зону Лиги чемпионов. Сейчас Гарсия тренирует «Аль-Наср», куда недавно перешел Криштиану Роналду.

«Я долго думал, стоит ли говорить об этом человеке, потому что, даже просто произнося его имя, я чувствую, что мне не хватает энергии. Но ради Криштиану Роналду, которым я слишком восхищаюсь и уважаю, я решил ответить.

Мой опыт общения с Руди Гарсией был ужасен. У него худший характер из всех, кого я встречал за всю свою футбольную карьеру. Он не способен ничем руководить. Он руководит благодаря страху, который навязывает другим. Он уважает только тех людей, которые обладают властью или отношения с которыми могут принести ему выгоду.

Что касается Криштиану, он не посмеет сделать ничего, чтобы как-то ему помешать – наоборот, он даже будет подавать ему завтрак, если потребуется. Он постарается подружиться с Криштиану, сблизиться с ним, он сделает для этого все. Для него подружиться с Криштиану Роналду – это мечта.

Для Руди Гарсии не имеют значения успех команды, гармония в раздевалке. Для него важно, что он находится в центре внимания, даже если команда в кризисе. Но, как и все расчетливые люди, он признает тех, кто выше его, и пытается воспользоваться этим.

Криштиану Роналду – один из величайших в истории футбола, легенда, и Руди это знает. Он холоден, расчетлив, крайне подозрителен и не уверен в себе. Вот почему он внушает всем страх – потому что не доверяет сам себе. Но большую часть времени он скрывает это, показывая совершенно другое лицо на бровке», – сказал Жуниньо.