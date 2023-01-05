Тренер «Бенфики» о «Челси»: «Они пытались переманить Энцо, сводят игрока с ума. Это неуважительно»

Тренер «Бенфики» раскритиковал «Челси» за попытки повлиять на .

Ранее сообщалось, что « » и « » не могут договориться о сумме трансфера и графике выплат за 21-летнего хавбека сборной Аргентины. Лондонцы предлагал за Энцо 90 млн евро, Хакима Зиеша и двух игроков в аренду, португальцы отказали и настаивают на 120 млн.

«Во-первых, Энцо хороший человек и неординарный игрок. Мы хотим, чтобы он остался.

Конечно, ситуация непростая, он выиграл чемпионат мира, поступили предложения, на кону большие деньги. Он молодой футболист, нормально, что он думает об этом и сбит с толку. Думаю, мы все можем это понять. Он замечательный парень.

Ему не разрешили поехать в Аргентину (но он уехал – прим. Sports.ru), пропустил две тренировки – это неприемлемо и будет иметь последствия, не знаю какие.

Мы не хотим его продавать. Никто не хочет продавать – ни я, ни президент, никто. У Энцо есть пункт в контракте, если он хочет уйти и кто-то активирует этот пункт, мы ничего не сможем сделать и, вероятно, потеряем игрока.

Есть клуб, которому нужен наш игрок, и они знают, что мы не хотим его продавать. Они пытались переманить игрока, хотя знают, что могут заполучить его только в том случае, если выплатят отступные. То, что они делают, неуважительно, они сводят игрока с ума.

Они делают вид, что хотят заплатить отступные, а затем хотят вести переговоры дальше. Не так устанавливаются хорошие отношения между клубами, когда кто-то хочет подписать игрока. Больше я об этом ничего не скажу, вы знаете мою позицию», – сказал .