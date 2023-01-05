Тренер «Бенфики» о «Челси»: «Они пытались переманить Энцо, сводят игрока с ума. Это неуважительно»
Тренер «Бенфики» раскритиковал «Челси» за попытки повлиять на Энцо Фернандеса.
Ранее сообщалось, что «Челси» и «Бенфика» не могут договориться о сумме трансфера и графике выплат за 21-летнего хавбека сборной Аргентины. Лондонцы предлагал за Энцо 90 млн евро, Хакима Зиеша и двух игроков в аренду, португальцы отказали и настаивают на 120 млн.
«Во-первых, Энцо хороший человек и неординарный игрок. Мы хотим, чтобы он остался.
Конечно, ситуация непростая, он выиграл чемпионат мира, поступили предложения, на кону большие деньги. Он молодой футболист, нормально, что он думает об этом и сбит с толку. Думаю, мы все можем это понять. Он замечательный парень.
Ему не разрешили поехать в Аргентину (но он уехал – прим. Sports.ru), пропустил две тренировки – это неприемлемо и будет иметь последствия, не знаю какие.
Мы не хотим его продавать. Никто не хочет продавать – ни я, ни президент, никто. У Энцо есть пункт в контракте, если он хочет уйти и кто-то активирует этот пункт, мы ничего не сможем сделать и, вероятно, потеряем игрока.
Есть клуб, которому нужен наш игрок, и они знают, что мы не хотим его продавать. Они пытались переманить игрока, хотя знают, что могут заполучить его только в том случае, если выплатят отступные. То, что они делают, неуважительно, они сводят игрока с ума.
Они делают вид, что хотят заплатить отступные, а затем хотят вести переговоры дальше. Не так устанавливаются хорошие отношения между клубами, когда кто-то хочет подписать игрока. Больше я об этом ничего не скажу, вы знаете мою позицию», – сказал Рогер Шмидт.
Лингард устроил цирк конечно. Именно при нем ВХЮ показывал самую уверенную игру при Мойесе. Но, можно сказать, все заинтересованные лица умудрились сделать вообще все не так)
МакАлистер стал прогрессировать ещё весной. Стал одним из лидеров одного из самых интересных команд АПЛ.
Фернандес был великолепен в осенью в ЛЧ и ещё до ЧМ говорили о потенциале Энцо, и об интереса Реала, Челси, ПСЖ говорили ещё осенью.
Все эти средненькие игроки переиграли буквально всех своих соперников по позициям на ЧМ, просто съедали центр поля.
Вчера вон ничья с Лидсом , а в первом тайме и вовсе доминировали …
Тем временем Брайтон показывает отличный футбол и на 8 месте, а Челси играет в фиг пойми что и на 10 строчке😁
Да и вообще посмеялся со слов тренера Бенфики что они кого то там не хотят продавать ))) Фелиша тоже не хотели, пока целая охапка бабла не прилетела, потом и желание у лицемеров появилось сразу. А в случае с Энцо они тупо набивают ему цену чтобы продать дороже.
Средненькие игроки из Аргентины выстрелили раз в жизни, и то даже не все из 7 матчей выиграли
Все эти Де Паули, Мак Аллистеры..
Уровень Брайтона
Никакого топ там нет
И такие суммы
«Приплести Барселону»
Молодец Должунчик!