Тренер «Бенфики» о «Челси»: «Они пытались переманить Энцо, сводят игрока с ума. Это неуважительно»

Теги Челси высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия возможные трансферы Рогер Шмидт Энцо Фернандес Футбол

Тренер «Бенфики» раскритиковал «Челси» за попытки повлиять на Энцо Фернандеса.

Ранее сообщалось, что «Челси» и «Бенфика» не могут договориться о сумме трансфера и графике выплат за 21-летнего хавбека сборной Аргентины. Лондонцы предлагал за Энцо 90 млн евро, Хакима Зиеша и двух игроков в аренду, португальцы отказали и настаивают на 120 млн.

«Во-первых, Энцо хороший человек и неординарный игрок. Мы хотим, чтобы он остался.

Конечно, ситуация непростая, он выиграл чемпионат мира, поступили предложения, на кону большие деньги. Он молодой футболист, нормально, что он думает об этом и сбит с толку. Думаю, мы все можем это понять. Он замечательный парень.

Ему не разрешили поехать в Аргентину (но он уехал – прим. Sports.ru), пропустил две тренировки – это неприемлемо и будет иметь последствия, не знаю какие.

Мы не хотим его продавать. Никто не хочет продавать – ни я, ни президент, никто. У Энцо есть пункт в контракте, если он хочет уйти и кто-то активирует этот пункт, мы ничего не сможем сделать и, вероятно, потеряем игрока.

Есть клуб, которому нужен наш игрок, и они знают, что мы не хотим его продавать. Они пытались переманить игрока, хотя знают, что могут заполучить его только в том случае, если выплатят отступные. То, что они делают, неуважительно, они сводят игрока с ума.

Они делают вид, что хотят заплатить отступные, а затем хотят вести переговоры дальше. Не так устанавливаются хорошие отношения между клубами, когда кто-то хочет подписать игрока. Больше я об этом ничего не скажу, вы знаете мою позицию», – сказал Рогер Шмидт.

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34 комментария

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mj23.net
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Ответ OldRedWhite
Да , конкуренция внизу похоже будет пожёстче, чем за ЛЧ …
За ЛЧ будет заруба тоже неплохая. Там еще все может выровняться. Такое не раз бывало во втором круге.
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Brigande
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Ответ Rahym Hommadow
Вы думаете только Форварды таких денег стоит Вообще он очень талантливый молодой игрок Типа Вальверде
Зачем так оскорблять Феде ?
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OldRedWhite
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Ответ mj23.net
Ну на бумаге не должны вылететь. Но они сейчас в одном поражении от последней строчки. Крайне плотно все идут. Все может быть. Лингард устроил цирк конечно. Именно при нем ВХЮ показывал самую уверенную игру при Мойесе. Но, можно сказать, все заинтересованные лица умудрились сделать вообще все не так)
Да , конкуренция внизу похоже будет пожёстче, чем за ЛЧ …
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Ваня Колобов
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Всё как с переходом Антони в МЮ. Аякс также скулил насчет того, как он им важен и хотят, чтобы игрок остался. Цену набивали. Здесь тоже самое, такой же дикий ценник и такой же посредственный игрок.
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DolJun
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Ответ Михаил Корж
Челси или ПСЖ? Мы же про них щас? Или у тебя какие-то свои личные счёты с Барселоной)
вот поэтому, не забывая о громких меньшинствах типа местных кулес, я и написал "у большинства") но тебе не привыкать)
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Михаил Корж
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Ответ DolJun
мишаня, согласись в этой новости это было не сложно сделать, ведь когда речь заходит о клубе, который ведет грязные подковерные игры при трансферах футболистов - у большинства в голове всплывает только одно название)
Челси или ПСЖ? Мы же про них щас? Или у тебя какие-то свои личные счёты с Барселоной)
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mj23.net
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Ответ OldRedWhite
Не улетят ! Вчера вон ничья с Лидсом , а в первом тайме и вовсе доминировали …
Ну на бумаге не должны вылететь. Но они сейчас в одном поражении от последней строчки. Крайне плотно все идут. Все может быть.
Лингард устроил цирк конечно. Именно при нем ВХЮ показывал самую уверенную игру при Мойесе. Но, можно сказать, все заинтересованные лица умудрились сделать вообще все не так)
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Марслан Акматалиев
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Ответ Lana Rhoades
За такие деньги если не сейчас, то никогда не продадут Средненькие игроки из Аргентины выстрелили раз в жизни, и то даже не все из 7 матчей выиграли Все эти Де Паули, Мак Аллистеры.. Уровень Брайтона Никакого топ там нет И такие суммы
Де Пауль уже давно на виду в европе. Основной игрок Атлетико.
МакАлистер стал прогрессировать ещё весной. Стал одним из лидеров одного из самых интересных команд АПЛ.
Фернандес был великолепен в осенью в ЛЧ и ещё до ЧМ говорили о потенциале Энцо, и об интереса Реала, Челси, ПСЖ говорили ещё осенью.
Все эти средненькие игроки переиграли буквально всех своих соперников по позициям на ЧМ, просто съедали центр поля.
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OldRedWhite
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Ответ mj23.net
Многие клубы сейчас мечтают о вылете ВХЮ в шип. Ценник на Райса сразу существенно упадет)
Не улетят !
Вчера вон ничья с Лидсом , а в первом тайме и вовсе доминировали …
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DolJun
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Ответ Михаил Корж
Задание на день выполнено: «Приплести Барселону» Молодец Должунчик!
мишаня, согласись в этой новости это было не сложно сделать, ведь когда речь заходит о клубе, который ведет грязные подковерные игры при трансферах футболистов - у большинства в голове всплывает только одно название)
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Михаил Хромаков
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Ответ Lana Rhoades
За такие деньги если не сейчас, то никогда не продадут Средненькие игроки из Аргентины выстрелили раз в жизни, и то даже не все из 7 матчей выиграли Все эти Де Паули, Мак Аллистеры.. Уровень Брайтона Никакого топ там нет И такие суммы
Мак Аллистер клуб скоро сменит. Де Пауль уже давно показывет отличный футбол
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B@SS
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Обычные торги, не вижу ничего такого )) Агент предложил игроку более выгодный контракт - это конкуренция))
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Инженер Управляющий
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Ответ Михаил Корж
Задание на день выполнено: «Приплести Барселону» Молодец Должунчик!
Имя нарицательное же применил
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The Best
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А просить 120 млн за игрока который только себя проявил на ЧМ это уважительно?)🥴
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Rahym Hommadow
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Ответ headmaster
Пожалуйста, оставьте его себе. Спасите Челси
Вы думаете только Форварды таких денег стоит Вообще он очень талантливый молодой игрок Типа Вальверде
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Artur Turik
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Хах, интересно, кто за него заплатит больше? Чёт мне кажется летом он перейдет и за 50 лямов.
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HellLight
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Боули во всей красе гремит на весь футбольный мир.
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Борис Энгельгардт
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Ответ QWertY
Язык фактов. Энцо стоит подождать до лета и сделать нормальный выбор, а не переходить в клуб, который будет играть в Лиге Конференций.
как бы к лету не подсдулся он, а то сейчас на хайпе после ЧМ за него 120 дают, а после может и втрое меньше пожалеют
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QWertY
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Ответ Lana Rhoades
За такие деньги если не сейчас, то никогда не продадут Средненькие игроки из Аргентины выстрелили раз в жизни, и то даже не все из 7 матчей выиграли Все эти Де Паули, Мак Аллистеры.. Уровень Брайтона Никакого топ там нет И такие суммы
«Уровня Брайтона»
Тем временем Брайтон показывает отличный футбол и на 8 месте, а Челси играет в фиг пойми что и на 10 строчке😁
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benjamin92
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Челси - позор России!
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Любезный Коссутий
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тогда нужно накинуть еще 5-ку за уважение
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Сэйлор Мун
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А вот если бы Челси предложил 100 млн, то другое дело. - добавил тренер Бенфики.

Да и вообще посмеялся со слов тренера Бенфики что они кого то там не хотят продавать ))) Фелиша тоже не хотели, пока целая охапка бабла не прилетела, потом и желание у лицемеров появилось сразу. А в случае с Энцо они тупо набивают ему цену чтобы продать дороже.
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mj23.net
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Ответ Evgen_Hazard
И не продавайте. Лучше Деклана выписать пока он в шип с ВХЮ не улетел
Многие клубы сейчас мечтают о вылете ВХЮ в шип. Ценник на Райса сразу существенно упадет)
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Lana Rhoades
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За такие деньги если не сейчас, то никогда не продадут
Средненькие игроки из Аргентины выстрелили раз в жизни, и то даже не все из 7 матчей выиграли
Все эти Де Паули, Мак Аллистеры..
Уровень Брайтона
Никакого топ там нет

И такие суммы
+15
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Михаил Корж
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Ответ DolJun
правильно. отвратительное поведение со стороны челси, осуждаю. синие повели себя как барселона последняя. надеюсь бенфика не прогнется под этой наглостью.
Задание на день выполнено:
«Приплести Барселону»
Молодец Должунчик!
+28
-8
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