«Челси» рассчитывает не платить 127 млн евро за Энцо и хочет снизить сумму трансфера. Мендеш участвует в сделке
«Челси» рассчитывает не платить 127 миллионов евро за Энцо Фернандеса.
Информация о такой трансферной стоимости появилась на фоне того, что английский клуб хотел договориться с «Бенфикой» о более удобном для себя графике выплат.
Впрочем, по данным ESPN, лондонцы надеются согласовать с португальским клубом более низкую сумму. Платежи, вероятно, будут поэтапными в при любом достигнутом соглашении.
Аргентинский футболист является главной трансферной задачей «Челси». Клуб воспользовался услугами агента Жорже Мендеша, чтобы договориться о сделке.
В текущем сезоне Энцо Фернандес провел 24 матча за «Бенфику» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.
«Челси» готовит больше 120 млн за Энцо Фернандеса. Он отыграл в «Бенфике» всего полгода и стал звездой на ЧМ
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