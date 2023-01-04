«Челси» рассчитывает не платить 127 млн евро за Энцо и хочет снизить сумму трансфера. Мендеш участвует в сделке

« » рассчитывает не платить 127 миллионов евро за .

Информация о такой трансферной стоимости появилась на фоне того, что английский клуб хотел договориться с «Бенфикой» о более удобном для себя графике выплат.

Впрочем, по данным ESPN, лондонцы надеются согласовать с португальским клубом более низкую сумму. Платежи, вероятно, будут поэтапными в при любом достигнутом соглашении.

Аргентинский футболист является главной трансферной задачей «Челси». Клуб воспользовался услугами агента , чтобы договориться о сделке.

В текущем сезоне Энцо Фернандес провел 24 матча за «Бенфику» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

«Челси» готовит больше 120 млн за Энцо Фернандеса. Он отыграл в «Бенфике» всего полгода и стал звездой на ЧМ