«Челси» рассчитывает не платить 127 млн евро за Энцо и хочет снизить сумму трансфера. Мендеш участвует в сделке

Теги Челси высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия возможные трансферы Жорже Мендеш Энцо Фернандес Футбол

«Челси» рассчитывает не платить 127 миллионов евро за Энцо Фернандеса.

Информация о такой трансферной стоимости появилась на фоне того, что английский клуб хотел договориться с «Бенфикой» о более удобном для себя графике выплат.

Впрочем, по данным ESPN, лондонцы надеются согласовать с португальским клубом более низкую сумму. Платежи, вероятно, будут поэтапными в при любом достигнутом соглашении.

Аргентинский футболист является главной трансферной задачей «Челси». Клуб воспользовался услугами агента Жорже Мендеша, чтобы договориться о сделке.

В текущем сезоне Энцо Фернандес провел 24 матча за «Бенфику» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

«Челси» готовит больше 120 млн за Энцо Фернандеса. Он отыграл в «Бенфике» всего полгода и стал звездой на ЧМ

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5 комментариев

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Пирс Морган
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Мендеш нашел новую жертву
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Любитель побеждать
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Типичная кооперация британцев и амеров, лишь бы кинуть
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GuruFutbola
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Сторгуются за 130, мешку не привыкать
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nicknametoyou
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финансовые качели
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BVB09
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Рынок слишком раздутый. Тем более английский
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