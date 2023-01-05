«Челси» и «Бенфика» не могут договориться о сумме трансфера и графике выплат за Энцо (Фабрицио Романо)
«Челси» и «Бенфика» все еще не договорились о трансфере Энцо Фернандеса.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сегодня клубы провели новую встречу, но прийти к соглашению о переходе аргентинца снова не удалось.
Отмечается, что после всех встреч и переговоров открытыми остаются ключевые вопросы: стоимость трансфера и порядок выплат.
В текущем сезоне Энцо Фернандес провел 24 матча за «Бенфику» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.
«Челси» готовит больше 120 млн за Энцо Фернандеса. Он отыграл в «Бенфике» всего полгода и стал звездой на ЧМ
«Челси» не хочет платить 127 млн евро за Энцо и намерен снизить сумму трансфера
Летом спокойно за 120 продадут. А у Челси будет травмированный Канте
Это типа Энцо не договорился с Челси по зарплате и сроку контракта
А Энцо да, обычный чемпион мира и один из лучших полузащитников нынешнего розыгрыша ЛЧ, где просто возил полузащиту Юве и ПСЖ.
Челси: 50
Бенфика: 80
Челси: Ладно согласны за 60
Бенфика: 100
Челси: Давайте хотяб за 80
Бенфика: 120 миллионов!
Жестокая правда от Руя))