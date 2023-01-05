«Челси» и «Бенфика» не могут договориться о сумме трансфера и графике выплат за Энцо (Фабрицио Романо)

Теги Челси высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия Энцо Фернандес деньги Фабрицио Романо Футбол

«Челси» и «Бенфика» все еще не договорились о трансфере Энцо Фернандеса.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сегодня клубы провели новую встречу, но прийти к соглашению о переходе аргентинца снова не удалось.

Отмечается, что после всех встреч и переговоров открытыми остаются ключевые вопросы: стоимость трансфера и порядок выплат.

В текущем сезоне Энцо Фернандес провел 24 матча за «Бенфику» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

«Челси» готовит больше 120 млн за Энцо Фернандеса. Он отыграл в «Бенфике» всего полгода и стал звездой на ЧМ

«Челси» не хочет платить 127 млн евро за Энцо и намерен снизить сумму трансфера

19 комментариев

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mqh9pzrxgf
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Ответ <~Inter~>
В чем связь между Энцо и Райсом? Абсолютно разные игроки и их уровень тоже совершенно несравним. Райс давно не прогрессирует и если убрать английский паспорт то никто на него не обратит внимание
Ну райс как бы проверенный вариант, готовый к лиге. А Энцо дорогущий кот в мешке
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kaka10
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Ответ Pitkin
Ну тогда порты пусть сами игрока продают. 120 миллионов отступных сразу за одну выплату никто не даст. Челси даёт 127 за три последовательные выплаты в течении кажись двух лет. Потому и добавили 7 миллионов за более удобный график выплат. Порты ещё сами прибегут к Челси, если Челси точно захочет купить Мудрика за 80. Тогда пусть рвут на попе волоса.
Сейчас Бенфика вторую часть сезона затащит, в Лч пошумят ещё может

Летом спокойно за 120 продадут. А у Челси будет травмированный Канте
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kaka10
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Если клубы не договорились по сумме трансфера и выплатам, то они вообще нихрена не договорились

Это типа Энцо не договорился с Челси по зарплате и сроку контракта
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Андрей
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В итоге Энцо не поедет, потому что перетянули и отбили у Бенфики желание торговаться в условиях, когда другие клиенты готовы платить без подобного многонедельного бреда, а Мудрик уже договорился с Арсеналом. Новая глава книги о великом возрождении Челси от маэстро Боули выглядит потрясающе.
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Pitkin
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Ну тогда порты пусть сами игрока продают. 120 миллионов отступных сразу за одну выплату никто не даст. Челси даёт 127 за три последовательные выплаты в течении кажись двух лет. Потому и добавили 7 миллионов за более удобный график выплат. Порты ещё сами прибегут к Челси, если Челси точно захочет купить Мудрика за 80. Тогда пусть рвут на попе волоса.
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<~Inter~>
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Ответ Unwar25
Бенфика делает Челси одолжение своим упрямством, но синие продолжают настаивать на этом абсурдном трансфере)) Какой-нибудь Сити в итоге возьмет Райса за 60, и тот будет выжигать центр поля ближайшие лет 6-7
В чем связь между Энцо и Райсом? Абсолютно разные игроки и их уровень тоже совершенно несравним. Райс давно не прогрессирует и если убрать английский паспорт то никто на него не обратит внимание
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QWertY
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Ответ Kiryl Olshewski
Тучамени уже играл в основе Монако несколько сезонов. Вызывался в сборные молодежные и там был на виду. Уж точно не ноунейм... Энцо выдал перфоманс на ЧМ, в чемпионате он не феерит так уже, чтобы быть футболистом на 100+ млн. И вопросы по стабильности так же ещё не закрыты
Ваув, играл за середняк лиги водокачки и в молодежке. За это даже 100 мало, можно все 200 отдавать😁
А Энцо да, обычный чемпион мира и один из лучших полузащитников нынешнего розыгрыша ЛЧ, где просто возил полузащиту Юве и ПСЖ.
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Kiryl Olshewski
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Ответ QWertY
Только с английских?) А то, что Реал заплатил 100 с бонусами за тогда еще нонейма Чуамени это норм? Про покупки всяких бразилов-тинейджеров за 60-70 мультов я и вовсе молчу. Энцо хотя бы чемпион мира и один из лучших на своей позиции
Тучамени уже играл в основе Монако несколько сезонов. Вызывался в сборные молодежные и там был на виду. Уж точно не ноунейм... Энцо выдал перфоманс на ЧМ, в чемпионате он не феерит так уже, чтобы быть футболистом на 100+ млн. И вопросы по стабильности так же ещё не закрыты
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Кокич
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График выплат горячо обсуждал Остап Бендер с монтёром Мечниковым.
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Unwar25
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Бенфика делает Челси одолжение своим упрямством, но синие продолжают настаивать на этом абсурдном трансфере)) Какой-нибудь Сити в итоге возьмет Райса за 60, и тот будет выжигать центр поля ближайшие лет 6-7
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*MVP*
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Ответ Barca, Liverpool_forever
Бенфика: 60 миллионов и он ваш. Челси: 50 Бенфика: 80 Челси: Ладно согласны за 60 Бенфика: 100 Челси: Давайте хотяб за 80 Бенфика: 120 миллионов!
ахахаха, как смешно, лол не могу. есть еще шутки?
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QWertY
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Ответ Kiryl Olshewski
Конечно, он никак не стоит 127 млн. С английских клубов трясут бабки вовсю
Только с английских?) А то, что Реал заплатил 100 с бонусами за тогда еще нонейма Чуамени это норм? Про покупки всяких бразилов-тинейджеров за 60-70 мультов я и вовсе молчу. Энцо хотя бы чемпион мира и один из лучших на своей позиции
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Kiryl Olshewski
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Конечно, он никак не стоит 127 млн. С английских клубов трясут бабки вовсю
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Barca, Liverpool_forever
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Бенфика: 60 миллионов и он ваш.
Челси: 50
Бенфика: 80
Челси: Ладно согласны за 60
Бенфика: 100
Челси: Давайте хотяб за 80
Бенфика: 120 миллионов!
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Владимир Владимирович
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Энцо и Мудрик должны стать трансферами на года , я думаю впишутся если договорятся
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QWertY
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«Руи Кошта сказал Энцо, что переход в "Челси" является ошибкой для чемпион мира, и что более престижные и организованные клубы придут за ним летом.»
Жестокая правда от Руя))
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Remy Cabella
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Такого глупого мешка Бенфика больше не найдет, надо перестать выделываться и продавать уже
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Игорь Новиков
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Бенфика глупит. Таких денег больше никто не даст.
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DolJun
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держись, бенфика!
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