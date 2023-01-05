«Челси» и «Бенфика» не могут договориться о сумме трансфера и графике выплат за Энцо (Фабрицио Романо)

«Челси» и « » все еще не договорились о трансфере Энцо Фернандеса.

Как сообщает инсайдер , сегодня клубы провели новую встречу, но прийти к соглашению о переходе аргентинца снова не удалось.

Отмечается, что после всех встреч и переговоров открытыми остаются ключевые вопросы: стоимость трансфера и порядок выплат.

В текущем сезоне Энцо Фернандес провел 24 матча за «Бенфику» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

«Челси» готовит больше 120 млн за Энцо Фернандеса. Он отыграл в «Бенфике» всего полгода и стал звездой на ЧМ

«Челси» не хочет платить 127 млн евро за Энцо и намерен снизить сумму трансфера