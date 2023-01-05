«Челси» предлагал за Энцо 90 млн евро, Зиеша и двух игроков в аренду. «Бенфика» отказала и настаивает на 120 млн

Теги Челси высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия возможные трансферы Хаким Зиеш Энцо Фернандес деньги Давид Фофана Андрей Насименто дос Сантос Футбол

«Челси» предлагал «Бенфике» за Энцо Фернандеса 90 млн евро и нескольких игроков.

По данным Record, переговоры о трансфере аргентинского хавбека зашли в тупик, так как «Бенфика» готова расстаться с Энцо только за 120 млн евро.

Последним предложением лондонцев было 90 млн евро и включение в сделку хавбека Хакима Зиеша. Помимо этого «синие» готовы были отдать португальскому клубу в аренду форварда Давида Фофана и полузащитника Андрея Сантоса, которые недавно перешли в «Челси».

«Бенфика» отказалась от такого предложения.

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48 комментариев

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Belfast Boy
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Ответ Дмитрий Яруллин
Надо было соглашаться , потом продали бы Зиеша в МЮ за сотку
скорее барсукам за 150 как дембеле)
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Александр Глухов
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Летом будет стоить Макс.60
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Иван Лазович
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Ответ listaiefir
Вообще цены сейчас космические)
И не говори, мой любимый сырок в три раза подорожал
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Лужин
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Ответ Дмитрий Яруллин
Надо было соглашаться , потом продали бы Зиеша в МЮ за сотку
Зачем им почти 30 летний Зиеш, ни за какую сотку его не толкнешь, а вот на лишние 30 млн. можно пару молодых талантов из Южной Америки привезти, и на них заработать потом куда больше чем на Зиеше.
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мой путь
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Не заиграет:
- аргентинец, а аргентинцы традиционно плохо играют в АПЛ ( Тевес, Агуэро и пара др. это исключения) ;
-в Челси сейчас вообще никто не заиграет, потому что в команде стартует долгий период построек-перестроек;
-сам игрок чудовищно переоценен.
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Фрэнк Канистра
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Вообще не понимаю как на основании ЧМ у людей так растет цена. Ведь на ЧМ в целом был не очень высокий уровень командных взаимодействий и футбола, ещё и на коротком отрезке. Игра за клуб гораздо показательнее, чем игра на ЧМ. Имхо. Ничего стоящего 90, а тем более 120 в Энцо не видно. Бенфике нужно отдавать его и брать очередных ноунейэмов из латинской Америки.
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Андрей Евтерёв
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Ответ Позитивный Чай
сумасшедшие вещи происходят в нынешнем футболе...
Ага, ещё и источник радио рекорд)))
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-nrm
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Кто следил за игрой Фернандеса, хотя бы в течении года? Нарезки и ЧМ не в счет. На чемпионате мира не показал игры на 120 миллионов, как по мне. Я понимаю, что Бенфика мастера продаж, но это уже перебор даже для Челси.
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liv6
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Ответ St.7
При всем уважении,но 120 млн космическая цена за Энцо
если сейчас не продадут, то будет интересно насколько цена упадет к лету
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Sergey
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Ответ Позитивный Чай
сумасшедшие вещи происходят в нынешнем футболе...
Никто:
Комментарии на спортсе каждое трансферное окно.
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KozlikX
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Ответ King_X
Амрабат за 40 будет в 2 раза выгоднее, чем брать Энцо за 120
Да и амрабат столько не стоит , посмотри его последний матч за клуб , давно бы купили его, будь он такой топарь
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obidnyi
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Ответ Олег Кузнецов
Бенфика полагает, что клубы АПЛ тупые идиоты с толстыми кошельками...Шахтер с Мудриком похоже тоже так считает.
Клубы АПЛ тупые идиоты с толстыми кошельками. Точка.
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Enchanter WIZZARD
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Странно. 90 + Зиеш это очень круто для Бенфики было бы. В чемпионате Португалии божил бы. Зиеш как Куарежма, топ чемпы не тянет, но в чемпах попроще был бы главной звездой + 90 лямов впридачу. Непонятна логика Орлов
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KozlikX
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Ответ madrilenos
Бенфика умеет продавать. Если они так уперлись и не продавают его за адекватные деньги, значит у них есть информация от условных МЮ, Ливерпуля итд что они будут готовы заплатить 120м, но только летом.
Да, вполне возможно
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Spartakus1984
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Нафига Бенфике столько денег?)))годами продают игроков но никого из топовых не покупают при этом.Деньги это конечно хорошо,но спортивные результаты на 1 месте должны быть.
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Полуэктов Пётр
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Для футбола в целом будет полезнее, если сейчас все откажут Бенфике в этой сумме, а в следующее окно они уже и за 60 будут рады отдать.
Сейчас пошла странная тенденция отдавать огромные деньги за игроков, которые провели один нормальный сезон. И это касается не только Челси и не только Энцо.
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rigobersong
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Бенфика делает все, что бы не сгубить карьеру Энцо и не отправить в середняк с 10го места!:)🤣
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QWertY
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Ответ Nemik Liv
Жаль будет Фернандеса, если из-за Бенфики он не сможет никуда уйти в ближайшее время
Бенфика ему наооборот помогает. Руй Витория правильно ему говорит подождать до лета, так как летом за него будут биться топ клубы. Зачем Энцо переходить сейчас и пылить в следующем сезоне в Лиге Конференции? Вот вот
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madrilenos
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Ответ Акира_1
Да там и 90 перебор так то. Бенфика летом за него не получит столько уж точно.
Бенфика умеет продавать. Если они так уперлись и не продавают его за адекватные деньги, значит у них есть информация от условных МЮ, Ливерпуля итд что они будут готовы заплатить 120м, но только летом.
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King_X
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Амрабат за 40 будет в 2 раза выгоднее, чем брать Энцо за 120
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Alexandr Sokolov
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Разводят, как хотят))
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Франческо Тотти
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Все правильно Бенфика делает, стрижет купоны, пока можно. Во-вторых, если прогнутся сейчас - проблемы в будущем, когда или игрок будет выкручивать руки, или покупающий клуб заранее будет торговаться с минималки и не выше некоторой суммы. Отступные прописаны для этого спецом, если их нет - нет вопросов.
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5hxrb7mywu
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Сумма сошли с этим Энцо он столько и близко не стоит
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HellLight
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Зачем он челси любой ценой? Других проблем как-будто с составом нет.
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Антонио Мартынов
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Ответ Олег Кузнецов
Бенфика полагает, что клубы АПЛ тупые идиоты с толстыми кошельками...Шахтер с Мудриком похоже тоже так считает.
Да так и есть
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