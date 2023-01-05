«Челси» предлагал за Энцо 90 млн евро, Зиеша и двух игроков в аренду. «Бенфика» отказала и настаивает на 120 млн

« » предлагал «Бенфике» за 90 млн евро и нескольких игроков.

По данным Record, переговоры о трансфере аргентинского хавбека зашли в тупик, так как «Бенфика» готова расстаться с Энцо только за 120 млн евро.

Последним предложением лондонцев было 90 млн евро и включение в сделку хавбека . Помимо этого «синие» готовы были отдать португальскому клубу в аренду форварда и полузащитника Андрея Сантоса, которые недавно перешли в «Челси».

« » отказалась от такого предложения.