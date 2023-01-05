«Челси» предлагал за Энцо 90 млн евро, Зиеша и двух игроков в аренду. «Бенфика» отказала и настаивает на 120 млн
«Челси» предлагал «Бенфике» за Энцо Фернандеса 90 млн евро и нескольких игроков.
По данным Record, переговоры о трансфере аргентинского хавбека зашли в тупик, так как «Бенфика» готова расстаться с Энцо только за 120 млн евро.
Последним предложением лондонцев было 90 млн евро и включение в сделку хавбека Хакима Зиеша. Помимо этого «синие» готовы были отдать португальскому клубу в аренду форварда Давида Фофана и полузащитника Андрея Сантоса, которые недавно перешли в «Челси».
«Бенфика» отказалась от такого предложения.
- аргентинец, а аргентинцы традиционно плохо играют в АПЛ ( Тевес, Агуэро и пара др. это исключения) ;
-в Челси сейчас вообще никто не заиграет, потому что в команде стартует долгий период построек-перестроек;
-сам игрок чудовищно переоценен.
Комментарии на спортсе каждое трансферное окно.
Сейчас пошла странная тенденция отдавать огромные деньги за игроков, которые провели один нормальный сезон. И это касается не только Челси и не только Энцо.