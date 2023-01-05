«Челси» предлагал «Бенфике» за Энцо 85 млн евро, а не 120 или 127 (Фабрицио Романо)

Стала известна сумма, которую «Челси» предлагает за хавбека «Бенфики» Энцо Фернандеса.

Ранее появилась информация, что Энцо перейдет в «Челси» за 127 млн евро.

По данным инсайдера , последнее предложение лондонцев составило 85 млн евро. Отмечается, что «Челси» никогда не предлагал за аргентинца ни 120, ни 127 млн евро.

Переговоры все еще ведутся, окончательное решение не принято.

«Челси» готовит больше 120 млн за Энцо Фернандеса. Он отыграл в «Бенфике» всего полгода и стал звездой на ЧМ