«Челси» предлагал «Бенфике» за Энцо 85 млн евро, а не 120 или 127 (Фабрицио Романо)

Теги Челси высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия возможные трансферы Энцо Фернандес деньги Фабрицио Романо Футбол

Стала известна сумма, которую «Челси» предлагает за хавбека «Бенфики» Энцо Фернандеса.

Ранее появилась информация, что Энцо перейдет в «Челси» за 127 млн евро.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, последнее предложение лондонцев составило 85 млн евро. Отмечается, что «Челси» никогда не предлагал за аргентинца ни 120, ни 127 млн евро.

Переговоры все еще ведутся, окончательное решение не принято.

«Челси» готовит больше 120 млн за Энцо Фернандеса. Он отыграл в «Бенфике» всего полгода и стал звездой на ЧМ

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7 комментариев

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Bunyod Turgunov
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Ответ QWertY
Он максимум может чистить картошку в столовой Челси🤫
😂😂😂
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Антон Чугунов
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Меня этот сериал начинает чуть-чуть-чуть-чуть подзадалбывать. Пусть он перейдет куда нибудь. В конце концов.
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QWertY
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Ответ rigobersong
За 85 могут себе только Должуна СММщиком взять:)😀
Он максимум может чистить картошку в столовой Челси🤫
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lovec23
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Да не может токого быть , Бенфика просила 120 м , а Челси хотел дать 127 . Вот поэтому не могут договориться , не хотят идти на уступки
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GuruFutbola
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Ответ rigobersong
За 85 могут себе только Должуна СММщиком взять:)😀
И то, в рублях
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Scorpion Mk
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Ответ rigobersong
За 85 могут себе только Должуна СММщиком взять:)😀
Его даже если Челси за это заплатят невозьмут
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rigobersong
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За 85 могут себе только Должуна СММщиком взять:)😀
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