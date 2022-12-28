Губерниев о Месси: «С Роналду спор решен, но Лео не Марадона. В футбол Диего играл лучше»

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона Дмитрий Губерниев ЧМ-2022 Матч ТВ Футбол

Дмитрий Губерниев назвал финал ЧМ-2022 главным спортивным событием года.

«Главное спортивное событие года – даже не Олимпиада, а финал чемпионата мира по футболу. Я видел все финалы с 1982 года и могу сказать, что финал 2022 года – самый выдающийся. Он был величайшим по игре и драматургии.

Для меня окончательно ясно, что Месси великолепен и грациозен, но он не Марадона. Да, между Роналду и Месси спор решен – Месси сильнее и величественнее. Но Месси не Марадона. В футбол Марадона играл лучше», – сказал комментатор «Матч ТВ».

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36 комментариев

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TiGra
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Ответ Виктор Ш.
Зидана не стоит забывать, он ближе всех к этим богам, и титулы все, и харизма, и драматургия, и многое другое…)
Очень-очень спорное заявление.
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cartago1
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Интересно, кого волнует мнение Губернева?
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Руслан Бекух
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Опять этот губошлеп расхрюкался ....
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Александр Р
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Мне кажется это реальные глупые споры и сравнения , вполне можно остановиться на величайшем Трио : Пеле , Марадона, Месси абсолютно сопоставимые по своему величию фигуры.
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rigobersong
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Ответ Виктор Ш.
Зидана не стоит забывать, он ближе всех к этим богам, и титулы все, и харизма, и драматургия, и многое другое…)
Зидан😅😅😅 Викаша Дорасо не забудь🤣🤣🤣
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Александра Александрова
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Все очень много говорят , а Месси просто молча делает дела,он начал уже 18 сезон ,в топ 5 лиг ! 18 сезонов, сколько Марадона сыграл сезонов ? Не нужно его ни с кем сравнивать, просто смотрите за ним и увидете , он перепишет почти все рекорды !
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Sol Rinner
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Здесь кто то очень метко написал, что Марадона превосходит Месси в «фантазии» на поле. Марадона показывал скорее «цирковой футбол», тогда как Месси «роботизирован». Быстрее и ловчее чем Диего.

P.S. “У этой девочки - сила робота» (почему то вспомнилось)
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rigobersong
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Ответ Казанец Тимка:-)
Сейчас опять набегут любители статистики и напишут про 790 голов и 500 передач, и то, что у Марадоны их в два раза меньше:-) А так Гу все правильно сказал - два гениальных футболиста, а Роналду там рядом места нет.
Так прикол в том, если оценивать футболиста по 5ти сезонам, возможно лучше Рональдиньо и игрока не было в истории футбола:) Какой там Марадона. Только почему-то Рони все упрекают, что у него прайм был небольшой, а про Марадону этот ньюанс как-то забывают:)
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Виктор Ш.
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Ответ Экспертное мнение
Я думал, что есть тройка Пеле Марадона Месси, но в последнее время пересмотрел некоторые вещи. Мы кажется просто не осознаем до конца масштаб Месси, показатели по всем параметрами там просто нереальные, это будет сильнее ощущаться после завершения карьеры лет через так 10. Думаю, в футбол есть 2 величайших - это Пеле и Месси, их сравнивать между собой почти невозможно, слишком разное время, но при этом каждый в свое время феерил/феерит на сопоставимом уровне, по части стабильности тоже. Марадона в большей степени тащит легендами и мифами вокруг себя, но по факту там не было такой долгой стабильности, и возникали еще допинговые скандалы, это всё почему-то не упоминается, хотя речь ведь идет о спортсмене.
Зидана не стоит забывать, он ближе всех к этим богам, и титулы все, и харизма, и драматургия, и многое другое…)
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нелюбитель футбола
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А был ли Геша?..
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pyqgqd9hqp
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Что там по биатлону?
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predMBAPPE
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На кокосе Месси тоже бы творил инопланетные вещи среди инопланетян
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Казанец Тимка:-)
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Сейчас опять набегут любители статистики и напишут про 790 голов и 500 передач, и то, что у Марадоны их в два раза меньше:-) А так Гу все правильно сказал - два гениальных футболиста, а Роналду там рядом места нет.
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Verhovn
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В гандбол играл знатно. Кстати, напомню кто не знает, что в матче с нашей сборной, он вынес мяч из ворот рукой, но судьи решили проигнорировать этот момент. Наша сборная тогда проиграла. Что не ставит под сомнение талант Марадоны. Но Месси круче, на мой взгляд.
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kokorinho
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Экспертное мнение
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Экспертное мнение
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Я думал, что есть тройка Пеле Марадона Месси, но в последнее время пересмотрел некоторые вещи. Мы кажется просто не осознаем до конца масштаб Месси, показатели по всем параметрами там просто нереальные, это будет сильнее ощущаться после завершения карьеры лет через так 10. Думаю, в футбол есть 2 величайших - это Пеле и Месси, их сравнивать между собой почти невозможно, слишком разное время, но при этом каждый в свое время феерил/феерит на сопоставимом уровне, по части стабильности тоже. Марадона в большей степени тащит легендами и мифами вокруг себя, но по факту там не было такой долгой стабильности, и возникали еще допинговые скандалы, это всё почему-то не упоминается, хотя речь ведь идет о спортсмене.
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hqmxzpkkhy
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Ясно. Пойду посру
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rigobersong
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Ответ VLAD SHOW
АХхахахахах он серьёзно думает что Месси теперь лучше Криштиану???
Даже Ди Мария > кринжтиану, кринжи никогда не был и близко на уровне Месси, ошивался между Дани Гуизой и Теофанисом Гекасом всегда:)
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Пирс Морган
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Может быть он в настольный имел ввиду
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VLAD SHOW
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АХхахахахах он серьёзно думает что Месси теперь лучше Криштиану???
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KiNG_K
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Ответ rigobersong
Клиника🚑🚑🚑
прикинь если Губера к тебе в палату закинут))
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Александр Ерохин
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Не тем местом ты футбол смотришь
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s_h_a_m_a_n
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Гребет без весел
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Кукич
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Меська лучший в истории. Начиная с сезона 2006-2007 постоянно в претендентах на ЗМ, суперстабильность которая никому не снилось. Поворотным моментом в карьере стал Классико состоявшийся 10 марта 2007г. на Камп Ноу. Посмотрите этот Ретро Матч, один из лучших Классико в 21 Веке. Лео забил первый хет -трик , две передачи отдал Роналдиньо (один после суперпрохода Ронни), дубль Ван Нистелроя и гол затылком от Сереги Рамоса. Лучшее легендарное Классико, не пожалеете
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badaboom
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Для меня окончательно ясно, что Губерниев в футболе ноль
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