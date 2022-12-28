назвал финал главным спортивным событием года.

«Главное спортивное событие года – даже не Олимпиада, а финал чемпионата мира по футболу. Я видел все финалы с 1982 года и могу сказать, что финал 2022 года – самый выдающийся. Он был величайшим по игре и драматургии.

Для меня окончательно ясно, что Месси великолепен и грациозен, но он не Марадона. Да, между Роналду и Месси спор решен – Месси сильнее и величественнее. Но Месси не Марадона. В футбол играл лучше», – сказал комментатор « ».

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