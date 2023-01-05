Джикия о том, чем «Спартак» лучше других: «Всем. Есть «Спартак» и все остальные»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Спорт-Экспресс Футбол

Георгий Джикия объяснил, чем «Спартак» лучше других клубов.

– Два года назад ты сказал, что хотел бы провести в «Спартаке» пять лет. Провел уже шесть.

– Тогда у меня контракт заканчивался. Понятно, что я хотел остаться. Сейчас спокойно могу сказать те же слова.

Я буду здесь, пока смогу помогать команде. Уверенно говорю: хочу остаться. Пока я в «Спартаке», буду делать все возможное для команды.

Я бы хотел закончить карьеру в «Спартаке». При этом понимаю: когда придет время, не нужно мучить ни себя, ни клуб. Надо реально оценивать свои силы. Для «Спартака» я хочу только лучшего.

– Твой контракт действует до 2024 года с опцией продления на год, верно? От чего она зависит?

– Да. Эта опция зависит от количества матчей.

– Чем «Спартак» лучше других?

– Всем. Есть «Спартак» и все остальные, – сказал защитник «Спартака» и сборной России.

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33 комментария

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psycho killer
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Мы -"Спартак", а вы - зенит
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Andrew Wryneck
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Ответ Hong Kil
Есть Спартак, Е-ть Спартак!
Е-ть спартак, е-ть
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muslim1978
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Где-то в параллельной вселенной.
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Фантом
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-Армяне лучше чем грузины. -Чем? -Чем грузины.
Да, человек явно был в детстве травмирован этим анекдотом.
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Hong Kil
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Есть Спартак, Е-ть Спартак!
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gustavo1097
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Чачу перебрал
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закрыт по беспределу
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Обосновал)
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Alamarrr
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Бухой, понятно.
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Nate
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"Я на седьмом этаже. Это как шестой, но на один повыше." (с)
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Nogoi89
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Объективно, адекватно, аргументированно. Если ты сектант.
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Andrew Wryneck
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Доктора Лю уже давно нет, а крючкохвостые продолжают жрать кал.... горстями
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hett
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Даже кал вкуснее
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Спартак Сила Народ
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Подарите Колбаскеру огнетушитель
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Der neue
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Выключите уже этот генератор бреда!
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градус ненависти
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Ответ Доктор Верховцев
Вот поэтому, жирдяй, вас и не любят.
кстати, обратил внимание что среди свиней, что игроков что болел, реально много жиробасов. Имя обязывает
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Игорь Замаруев
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Ответ градус ненависти
Полуобладатели Полуфиналов, Чемпионы по игре, Победители Кубка Солнышка!
Чемпионы пяти туров, десяточники на столетний юбилей, грамотные покупатели)
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Спартак Сила Народ
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В Санкт-Петербурге сегодня пожары
Колбаскера не успевают тушить
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Доктор Верховцев
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Вот поэтому, жирдяй, вас и не любят.
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Игорь Замаруев
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– Чем 10 место лучше других?

– Всем. Есть 10 место и все остальные, – сказал защитник «Спартака» и сборной России.
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.ru
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Есть «Спартак» и все остальные...
не понимаю, откуда в этом контексте появилось слово... лучше
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градус ненависти
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Спартак Сила Народ
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Настоящий кэп
У северных пожары
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blacksmithept
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Где бы еще такому деревяхе огромные деньжища платили,но нашел дураков.
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Hitgoe Himgob
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Зайду через пару часиков. Жгите пацаны
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Xameleon1992
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ВРАЧА! СРОЧНОО!
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