Джикия о том, чем «Спартак» лучше других: «Всем. Есть «Спартак» и все остальные»

объяснил, чем « » лучше других клубов.

– Два года назад ты сказал, что хотел бы провести в «Спартаке» пять лет. Провел уже шесть.

– Тогда у меня контракт заканчивался. Понятно, что я хотел остаться. Сейчас спокойно могу сказать те же слова.

Я буду здесь, пока смогу помогать команде. Уверенно говорю: хочу остаться. Пока я в «Спартаке», буду делать все возможное для команды.

Я бы хотел закончить карьеру в «Спартаке». При этом понимаю: когда придет время, не нужно мучить ни себя, ни клуб. Надо реально оценивать свои силы. Для «Спартака» я хочу только лучшего.

– Твой контракт действует до 2024 года с опцией продления на год, верно? От чего она зависит?

– Да. Эта опция зависит от количества матчей.

– Чем «Спартак» лучше других?

– Всем. Есть «Спартак» и все остальные, – сказал защитник « » и сборной России.