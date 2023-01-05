Джикия о том, чем «Спартак» лучше других: «Всем. Есть «Спартак» и все остальные»
Георгий Джикия объяснил, чем «Спартак» лучше других клубов.
– Два года назад ты сказал, что хотел бы провести в «Спартаке» пять лет. Провел уже шесть.
– Тогда у меня контракт заканчивался. Понятно, что я хотел остаться. Сейчас спокойно могу сказать те же слова.
Я буду здесь, пока смогу помогать команде. Уверенно говорю: хочу остаться. Пока я в «Спартаке», буду делать все возможное для команды.
Я бы хотел закончить карьеру в «Спартаке». При этом понимаю: когда придет время, не нужно мучить ни себя, ни клуб. Надо реально оценивать свои силы. Для «Спартака» я хочу только лучшего.
– Твой контракт действует до 2024 года с опцией продления на год, верно? От чего она зависит?
– Да. Эта опция зависит от количества матчей.
– Чем «Спартак» лучше других?
– Всем. Есть «Спартак» и все остальные, – сказал защитник «Спартака» и сборной России.
Колбаскера не успевают тушить
– Всем. Есть 10 место и все остальные, – сказал защитник «Спартака» и сборной России.
не понимаю, откуда в этом контексте появилось слово... лучше
У северных пожары