Джикия о Ваноли: «Расстроило то, как он ушел из «Спартака». Осадок остался»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Паоло Ваноли Футбол

Георгий Джикия рассказал об уходе Паоло Ваноли с поста главного тренера «Спартака» в июне.

«Я был немного разочарован тем, что когда мы попрощались в Москве на банкете по случаю победы в Кубке, то уже тогда было какое-то ощущение, что все — он не приедет. Это было видно по разговору, по настроению, по его ответам: он тяжело отвечал на вопросы про будущее.

Я узнал, что потом Ваноли прилетал в Москву и не увиделся ни с кем... Никому не написал, даже не заехал к команде. Вот это меня очень расстроило.

Мы точно помогли ему как тренеру, ведь «Спартак» для него — первая большая команда. В плане футбола с Ваноли у нас все было нормально, хорошие тренировки. Меня больше расстроило то, как он ушел. Осадок небольшой остался», — сказал капитан «Спартака».

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7 комментариев

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mnogokotin-
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Ответ Ice-9
То, что у Ваноли остался осадок от того, как его кинули после еврокубков и Кубка России, Жору как-то не волнует.
с командой все равно надо было попрощаться
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mnogokotin-
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Ответ Ascar Shatmanov
Ваноли, спасибо за осадок в виде Кубка России на столетие клуба!
столетие клуба в другую дату )
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Svobodu Mne
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Плевал он)))
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Ice-9
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То, что у Ваноли остался осадок от того, как его кинули после еврокубков и Кубка России, Жору как-то не волнует.
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Тренерские конспекты Бормана
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Что ни делается - все к лучшему!
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Ascar Shatmanov
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Ваноли, спасибо за осадок в виде Кубка России на столетие клуба!
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Ivchev
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Сейчас нам Зарема расскажет правду...
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