Джикия о Ваноли: «Расстроило то, как он ушел из «Спартака». Осадок остался»

рассказал об уходе с поста главного тренера «Спартака» в июне.

«Я был немного разочарован тем, что когда мы попрощались в Москве на банкете по случаю победы в Кубке, то уже тогда было какое-то ощущение, что все — он не приедет. Это было видно по разговору, по настроению, по его ответам: он тяжело отвечал на вопросы про будущее.

Я узнал, что потом Ваноли прилетал в Москву и не увиделся ни с кем... Никому не написал, даже не заехал к команде. Вот это меня очень расстроило.

Мы точно помогли ему как тренеру, ведь «Спартак» для него — первая большая команда. В плане футбола с Ваноли у нас все было нормально, хорошие тренировки. Меня больше расстроило то, как он ушел. Осадок небольшой остался», — сказал капитан « ».