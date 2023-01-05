«Баварии» интересны Думфрис и Гюсто из «Лиона» – как замены Павару

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У «Баварии» есть два кандидата на замену Бенжамену Павару.

Мюнхенский клуб рассматривает правого защитника «Интера» и сборной Нидерландов Дензела Думфриса, однако высокая сумма трансфера может стать проблемой, сообщает твиттер Bayern & Germany со ссылкой на журналистов Tz Филиппа Кесслера и Мануэля Бонке.

Другой вариант – 19-летний Мало Гюсто из «Лиона». Его контракт рассчитан до лета 2024 года, им французы могут быть готовы продать футболиста по окончании нынешнего сезона.

Подробная статистика Думфриса доступна здесь, а Гюсто – тут.

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4 комментария

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А.Э.РАСИМ
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"Думфрис Гюсто.Путь в джунгли"

Хорошее название для книги.
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ruslan89nass
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Ответ ivan_krylov
а Павар куда намылился?
В Барселону
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ivan_krylov
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а Павар куда намылился?
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STATIST_IZ_PREISPODNY
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Конкуренция с мазрауи: ну да ну да
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