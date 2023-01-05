«Баварии» интересны Думфрис и Гюсто из «Лиона» – как замены Павару
У «Баварии» есть два кандидата на замену Бенжамену Павару.
Мюнхенский клуб рассматривает правого защитника «Интера» и сборной Нидерландов Дензела Думфриса, однако высокая сумма трансфера может стать проблемой, сообщает твиттер Bayern & Germany со ссылкой на журналистов Tz Филиппа Кесслера и Мануэля Бонке.
Другой вариант – 19-летний Мало Гюсто из «Лиона». Его контракт рассчитан до лета 2024 года, им французы могут быть готовы продать футболиста по окончании нынешнего сезона.
Подробная статистика Думфриса доступна здесь, а Гюсто – тут.
Хорошее название для книги.