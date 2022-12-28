«Интер» хочет купить Мазрауи у «Баварии», если Думфрис уйдет. За Дензела хотят 60 млн евро, он интересен «МЮ» и «Челси»

Теги Бавария Интер Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Дензел Думфрис Нуссаир Мазрауи Футбол

«Интер» готовится к возможному уходу Дензела Думфриса.

По данным La Gazzetta dello Sport, в случае ухода Думфриса итальянский клуб хочет приобрести правого защитника «Баварии» Нуссаира Мазрауи.

Отмечается, что «нерадзурри» оценивают 26-летнего защитника сборной Нидерландов как минимум в 60 млн евро. Им интересуются «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Если Думфрис будет близок к уходу из «Интера», клуб попытается купить Мазрауи у «Баварии». Отмечается, что итальянский клуб следит за игроком сборной Марокко уже несколько лет. Он будет основным вариантом усиления в случае ухода Дензела.

«Интер» склоняется к тому, что продаст Думфриса не зимой, а летом. После ЧМ-2022 число клубов, заинтересованных в этом игроке, возросло.

Статистику Думрифса можно изучить здесь. Показатели Мазрауи доступны по этой ссылке.

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13 комментариев

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Egorushka56
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Мазрауи не уйдёт из Баварии в ближайшие годы. Уйдёт Павар (почти 100%) и марокканец станет первой опцией справа в обороне. Станишич будет иногда подменять
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Алексей Гусев
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может еще Интер хочет дешевле 60 купить Мазрауи?
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Yu123
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Павара летом забирайте
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Тэо 19
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Сколько же у Челси денег?, просто бездонная бочка какая-то! ☝️🤦‍♂️ ...
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M_i_t_y_a
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Ответ Chyngyz Orozaliev
Кадр Ригоберка и сюда Месси с Роналду сумел приплести
Не обращай внимание на душевнобольных
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Bayern_Norway
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Мазрауи подороже будет Думфриса.
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Артём Сергеев
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Ответ rigobersong
Месси Чемпион Мира кстати:) А Мазрауи такой же топарь как и наш Кринжи 4е место на ЧМ👍👀:) Глоры Кринжи что с лицом?:)🤣🤣🤣🤣🤣
Чемпион,да ещё какой! Немногим чемпионство по блату давали,а Месси заслужил
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rigobersong
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Ответ Атай Эстебесов
Не фанат Роналду, но это уже походит на одержимость.
Не фанат Роналду, но Месси Чемпион Мира🇦🇷🥇👀👍
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Chyngyz Orozaliev
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Кадр Ригоберка и сюда Месси с Роналду сумел приплести
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Атай Эстебесов
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Ответ rigobersong
Мазрауи топ, из Марокко, они кстати вышвырнули нашего Кринжи с ЧМ:) 0 медалей на ЧМ, какой же Кринж позор, а глоры кринжи сейчас плачут😭😭😭
Не фанат Роналду, но это уже походит на одержимость.
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Sardor Abdujalilov
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Много чего хотят,У Баварии пз не останется.Павар потом Мазруи еще
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rigobersong
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rigobersong
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Мазрауи топ, из Марокко, они кстати вышвырнули нашего Кринжи с ЧМ:) 0 медалей на ЧМ, какой же Кринж позор, а глоры кринжи сейчас плачут😭😭😭
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