«Интер» хочет купить Мазрауи у «Баварии», если Думфрис уйдет. За Дензела хотят 60 млн евро, он интересен «МЮ» и «Челси»

«Интер» готовится к возможному уходу .

По данным La Gazzetta dello Sport, в случае ухода Думфриса итальянский клуб хочет приобрести правого защитника «Баварии» .

Отмечается, что «нерадзурри» оценивают 26-летнего защитника сборной Нидерландов как минимум в 60 млн евро. Им интересуются « » и « ».

Если Думфрис будет близок к уходу из « », клуб попытается купить Мазрауи у «Баварии». Отмечается, что итальянский клуб следит за игроком сборной Марокко уже несколько лет. Он будет основным вариантом усиления в случае ухода Дензела.

«Интер» склоняется к тому, что продаст Думфриса не зимой, а летом. После ЧМ-2022 число клубов, заинтересованных в этом игроке, возросло.

Статистику Думрифса можно изучить здесь. Показатели Мазрауи доступны по этой ссылке.

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