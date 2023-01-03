Зоммер хочет перейти в «Баварию» в январе и сообщил «Гладбаху» об этом. «Боруссия» хочет 5 млн евро

Теги Бавария Боруссия Менхенгладбах бундеслига Германия возможные трансферы Ян Зоммер Футбол

Ян Зоммер может перейти в «Баварию».

Голкипер сборной Швейцарии уведомил «Боруссию» Менхенгладбах о желании перейти в мюнхенский клуб в январе, сообщает Süddeutsche Zeitung. «Бавария» интересуется 34-летним игроком на фоне перелома ноги у Мануэля Нойера.

«Боруссия» готова отпустить вратаря за сумму около 5 млн евро. Переход возможен, если «Бавария» согласится заплатить столько.

Статистику Зоммера, чей контракт истекает этим летом, можно изучить здесь.

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16 комментариев

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Тюменец
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Ответ Madcomposer
Ну я имею ввиду участие в ЛЧ не как вратарь аутсайдера, а по-взрослому)
Боруссия претендовала на выход в плей-офф. И это было по взрослому.))
А так, конечно, с Байерном плей-офф само собой разумеющееся.
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Madcomposer
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Ответ Тюменец
В ЛЧ он уже играл, довольно неплохо. Чашку да - надо бы ему. Достойный чашки вратарь. В Гладбахе все равно будет сильный кипер. Так уж повелось )
Ну я имею ввиду участие в ЛЧ не как вратарь аутсайдера, а по-взрослому)
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Тюменец
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Ответ Madcomposer
Ну а что, под конец карьеры чашку взять и в ЛЧ нормально поиграть хотя бы пару матчей, вполне себе.
В ЛЧ он уже играл, довольно неплохо.
Чашку да - надо бы ему. Достойный чашки вратарь.
В Гладбахе все равно будет сильный кипер. Так уж повелось )
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Madcomposer
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Ну а что, под конец карьеры чашку взять и в ЛЧ нормально поиграть хотя бы пару матчей, вполне себе.
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Виктор Бороденко
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Ответ Иван Никулин
поиграет до лета))не понимаю зоммера.щас поправится нойер и зоммер сядет на лавку.или кто то реально думает что нойер не будет основным.?лучше уж зоммер играл бы в основе борусси м,чем сидеть под нойером
Пол года основным и выиграть первый трофей Бундеслиги, возможно он так решил, заслужил хотя бы таким способом
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Иван Никулин
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Ответ Никита Самарин
Повышения Зоммер заслужил давно. Так хоть в топ клубе под конец карьеры поиграет.
поиграет до лета))не понимаю зоммера.щас поправится нойер и зоммер сядет на лавку.или кто то реально думает что нойер не будет основным.?лучше уж зоммер играл бы в основе борусси м,чем сидеть под нойером
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vals1702
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отличный вариант - про Нойера забудут
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Кино Музыка
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В стабильности где-то даже лучше Нойера.
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Artur Turik
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В Англии бы стоил 20-30...
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Илнур Кара
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Нафига это ему? Нойер вылечится и сядет на банку до конца карьеры
Пару трофеев под конец карьеры ни кому не помешает.
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Никита Самарин
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Повышения Зоммер заслужил давно. Так хоть в топ клубе под конец карьеры поиграет.
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corazón blanco
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Нафига это ему? Нойер вылечится и сядет на банку до конца карьеры
Отличная пенсия с повышением, как в клубном статусе, так и в зарплате. Ну и трофеи взять под занавес карьеры.
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Александр Гуреу
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Нафига это ему? Нойер вылечится и сядет на банку до конца карьеры
А за эти пол года Зоммер побориться за победу во всех турнирах, возможно ято то выйграют!!! А за Глабах максимум побореться)
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Balt39
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Нафига это ему? Нойер вылечится и сядет на банку до конца карьеры
Чашку зацепить под конец карьеры
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Гегенпрессинг Рангника
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Нафига это ему? Нойер вылечится и сядет на банку до конца карьеры
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Андрей Гаврилов
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Было бы славно
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