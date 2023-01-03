Зоммер хочет перейти в «Баварию» в январе и сообщил «Гладбаху» об этом. «Боруссия» хочет 5 млн евро

может перейти в «Баварию».

Голкипер сборной Швейцарии уведомил «Боруссию» Менхенгладбах о желании перейти в мюнхенский клуб в январе, сообщает Süddeutsche Zeitung. « » интересуется 34-летним игроком на фоне перелома ноги у Мануэля Нойера.

« » готова отпустить вратаря за сумму около 5 млн евро. Переход возможен, если «Бавария» согласится заплатить столько.

Статистику Зоммера, чей контракт истекает этим летом, можно изучить здесь.