Зоммер хочет перейти в «Баварию» в январе и сообщил «Гладбаху» об этом. «Боруссия» хочет 5 млн евро
Ян Зоммер может перейти в «Баварию».
Голкипер сборной Швейцарии уведомил «Боруссию» Менхенгладбах о желании перейти в мюнхенский клуб в январе, сообщает Süddeutsche Zeitung. «Бавария» интересуется 34-летним игроком на фоне перелома ноги у Мануэля Нойера.
«Боруссия» готова отпустить вратаря за сумму около 5 млн евро. Переход возможен, если «Бавария» согласится заплатить столько.
Статистику Зоммера, чей контракт истекает этим летом, можно изучить здесь.
А так, конечно, с Байерном плей-офф само собой разумеющееся.
Чашку да - надо бы ему. Достойный чашки вратарь.
В Гладбахе все равно будет сильный кипер. Так уж повелось )