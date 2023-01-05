Семин о голах Миранчука: «Леша в атакующих действиях сильнее всех в «Торино». Ему надо больше брать на себя»
Юрий Семин оценил гол хавбека «Торино» Алексея Миранчука в матче Серии А с «Вероной» (1:1).
«По своему мастерству Леша в атакующих действиях сильнее всех в «Торино», поэтому ему надо больше брать на себя, больше проявлять инициативу, больше получать мячей и, естественно, бить с левой ноги.
У него идеальный коронный удар, которым он сегодня забил гол. Будет больше бить — будет больше голов», — сказал экс-главный тренер «Локомотива».
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