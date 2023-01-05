Семин о голах Миранчука: «Леша в атакующих действиях сильнее всех в «Торино». Ему надо больше брать на себя»

Теги Юрий Семин Торино серия А Италия Алексей Миранчук Футбол

Юрий Семин оценил гол хавбека «Торино» Алексея Миранчука в матче Серии А с «Вероной» (1:1).

«По своему мастерству Леша в атакующих действиях сильнее всех в «Торино», поэтому ему надо больше брать на себя, больше проявлять инициативу, больше получать мячей и, естественно, бить с левой ноги.

У него идеальный коронный удар, которым он сегодня забил гол. Будет больше бить — будет больше голов», — сказал экс-главный тренер «Локомотива».

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2 комментария

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Алексей Ненахов
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Хотелось бы чтоб Лёха получал игровую практику
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Арсений Элин
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Соглашусь с Палычем,главное чтоб без травм!🙏
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