Семин о голах Миранчука: «Леша в атакующих действиях сильнее всех в «Торино». Ему надо больше брать на себя»

оценил гол хавбека «Торино» в матче Серии А с «Вероной» (1:1).

«По своему мастерству Леша в атакующих действиях сильнее всех в « », поэтому ему надо больше брать на себя, больше проявлять инициативу, больше получать мячей и, естественно, бить с левой ноги.

У него идеальный коронный удар, которым он сегодня забил гол. Будет больше бить — будет больше голов», — сказал экс-главный тренер «Локомотива».

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