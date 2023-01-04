Нигматуллин о Миранчуке: «Не вижу причин восторженно кричать после редких мячей или всплесков. Классно играет Головин, он лидер «Монако»

Теги Монако Торино лига 1 Франция серия А Италия Руслан Нигматуллин Алексей Миранчук Александр Головин Чемпионат.com Футбол

Руслан Нигматуллин оценил игру Алексея Миранчука за «Торино». 

Сегодня полузащитник забил третий гол за туринцев – в матче с «Вероной». Россиянин попал в девятку, пробив из-за пределов штрафной площади.

«Классно ли начал Миранчук? Классно играет Головин. В «Монако» он является лидером своей команды, показывает достаточно стабильные результаты.

Миранчуку показывать стабильный результат мешают травмы и какие-то другие субъективно-объективные причины. Пожелаю Алексею стабильности.

Не вижу причин восторженно кричать после редких забитых мячей или всплесков. С удовольствием порадуюсь за него, когда придет стабильность – как раз из-за нее он и оказался в Италии», – сказал бывший вратарь «Локомотива». 

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6 комментариев

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Дмитрий Яруллин
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Кислотный диджей , Хей
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Тиджани Бабангида
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В словах Нигматуллина есть доля истины. Но лишь доля. Миранчук в «Торино» очевидно начинает обретать эффективную стабильность
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therealgreenman
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Вот просто нельзя же поддержать соотечественника…
Тем более в такие времена, когда всего пару наших пацанов играют на хорошем уровне за бугром…
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Антон Фалафель
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Диджей херни не скажет!
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Милчик
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Какой то желчный комментарий в адрес игрока. Миранчук хорош. А Головин уже 5 сезон там играет
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Alexander Prokofyev
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Руслан по-прежнему видимо топит за Верону.
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