Нигматуллин о Миранчуке: «Не вижу причин восторженно кричать после редких мячей или всплесков. Классно играет Головин, он лидер «Монако»
Руслан Нигматуллин оценил игру Алексея Миранчука за «Торино».
Сегодня полузащитник забил третий гол за туринцев – в матче с «Вероной». Россиянин попал в девятку, пробив из-за пределов штрафной площади.
«Классно ли начал Миранчук? Классно играет Головин. В «Монако» он является лидером своей команды, показывает достаточно стабильные результаты.
Миранчуку показывать стабильный результат мешают травмы и какие-то другие субъективно-объективные причины. Пожелаю Алексею стабильности.
Не вижу причин восторженно кричать после редких забитых мячей или всплесков. С удовольствием порадуюсь за него, когда придет стабильность – как раз из-за нее он и оказался в Италии», – сказал бывший вратарь «Локомотива».
Тем более в такие времена, когда всего пару наших пацанов играют на хорошем уровне за бугром…