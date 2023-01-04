Нигматуллин о Миранчуке: «Не вижу причин восторженно кричать после редких мячей или всплесков. Классно играет Головин, он лидер «Монако»

оценил игру за « ».

Сегодня полузащитник забил третий гол за туринцев – в матче с «Вероной». Россиянин попал в девятку, пробив из-за пределов штрафной площади.

«Классно ли начал Миранчук? Классно играет . В « » он является лидером своей команды, показывает достаточно стабильные результаты.

Миранчуку показывать стабильный результат мешают травмы и какие-то другие субъективно-объективные причины. Пожелаю Алексею стабильности.

Не вижу причин восторженно кричать после редких забитых мячей или всплесков. С удовольствием порадуюсь за него, когда придет стабильность – как раз из-за нее он и оказался в Италии», – сказал бывший вратарь «Локомотива».