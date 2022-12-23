Агент Миранчука хотел 80 тысяч евро от пени за просроченные выплаты «Аталанты». «Локо» отказал, РФС присудил ему 10 тысяч евро

Агент Алексея Миранчука требовал дополнительные 80 тысяч евро за трансфер игрока в «Аталанту».

В октябре «Локомотив» выиграл спор у «Аталанты» в палате по разрешению споров ФИФА по задержке выплат за трансфер Миранчука. Итальянцы задерживали выплаты, ссылаясь на санкции.

« » должна была рассчитаться с российским клубом в течение 45 дней, а также выплатить пеню в размере 5% от суммы выплаты за срок задержки.

Как сообщает «Матч ТВ», на следующий день после получения денег из «Аталанты» московский клуб перечислил Вадиму Шпиневу все причитающиеся ему деньги. Однако агент Миранчука не согласился с суммой, требуя часть от пени за просрочку выплаты. Шпинев оценил эту сумму в 80 тысяч евро.

«Локомотив», действуя добросовестно, всегда держал контакт с посредником и сообщал обо всех шагах, предпринимаемых клубом в рамках получения средства от «Аталанты».

Шпинев был проинформирован, что просрочка произошла не по вине «Локомотива», а в связи с отсутствием выплат со стороны «Аталанты», – сообщил источник, знакомый с ходом разбирательства.

Когда Шпинев получил от «Локомотива» мотивированный отказ, он обратился в палату по разрешению споров РФС. Заседание прошло на этой неделе, юристы РФС сократили запрос Шпинева в восемь раз. Агент получит от « » 10 тысяч евро.