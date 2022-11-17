Экс-форвард Луи Саа прокомментировал интервью .

«Раньше он отвечал на претензии игрой на поле. Интервью не может быть ответом на что-либо, и я не думаю, что оно поможет Криштиану решить проблемы. Он всегда доказывал все людям при помощи футбола.

Он впервые добивается того, чего хочет, таким образом. Ему это никак не поможет. Если он хочет уйти или считает себя преданным, интервью ему не поможет. Сейчас и не лучшее время, потому что тренер хорошо справляется.

Роналду показал, что нуждается в защите, он хочет защитить свое наследие, но клуб не собирается ему в этом помогать, а тренеру не за это платят.

Я не понимаю, чего его окружение добивалось при помощи этого интервью. Любой клуб, который хотел бы его подписать, посмотрит и поймет, что Криштиану начнет создавать проблемы, как только что-то не заладится.

Возможно, был бы смысл давать такое интервью по окончании карьеры или после заключения контракта с другой командой. Но он до сих пор в «МЮ». Не понимаю этого.

Он имеет право выразить мнение, но ему это точно не помогло сейчас», – сказал Саа Compare.bet.