Саа о Рэшфорде: «Не видел такого таланта в «МЮ» со времен Роналду. Маркус может забить 30-40 голов за сезон»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Луи Саа премьер-лига Англия Маркус Рэшфорд Футбол

Луи Саа высказал множество комплиментов в адрес Маркуса Рэшфорда.

«Рэшфорд – это футболист, который может забить 30-40 голов за сезон. В этом нет никаких сомнений. Он способен на все. 

Почему Маркус не может сделать столько же или даже больше, чем Холанд или Мбаппе? У этих двух игроков есть отличная скорость и понимание игры – эти качества существуют не у многих игроков. Они здорово проходят в нужные зоны и забивают разные голы – такое же начинает делать и Маркус. 

Если он остается в форме, сохранит уверенность в себе, его не остановить. Он может добиться всего. 

Я не видел такого таланта в «Юнайтед» со времен Криштиану Роналду. Ему нужна настырность и вера, которые отличают таких игроков, как Лионель Месси и Криштиану, от остальных», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед».

Рэшфорд забил 7 голов в 17 матчах сезона АПЛ и является лучшим бомбардиром манкунианского клуба.

21 комментарий

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City!
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Что там, манки очередного янузая на ЗМ котируют?
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The GOATEST
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Салах где-то в том же возрасте начал шарашить, поэтому и Маркус может😁
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Dm Kznts
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30-40 голов это уровень РВН и Энди Коул.
Чистые классические напы.
Не уверен что Рэш такое сможет.
Потенциально это смог бы сделать бандюган так как он чистый форвард. Но вместо этого бандюган телевизор смотрит.
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Dm Kznts
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Ответ Андер Эррера
В этом сезоне уже 15 забил. Так что наверное спокойно может забить и 25
12 если считать все офф турниры
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Ман Сити
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Сегодня не 1-е апреля вроде?
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Okaka
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Ответ Muni Klar
Ему там комфортнее на фланге, видели уже в роле 9
у ЛВГ он норм играл 9ку, но потом пошли Ибры, Лукаки, Роналды
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Belfast Boy
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Ответ Кино Музыка
Пусть для начала 20 забьет.
уже забивал
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Гений с лысиной
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Всё-таки следует признать, что Рэш даже близко не условный Мбаппе по таланту. Его потолок это как раз 15-20 мячей за сезон (что тоже неплохо).
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Андер Эррера
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Ответ Кино Музыка
Пусть для начала 20 забьет.
В этом сезоне уже 15 забил. Так что наверное спокойно может забить и 25
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Иван Алейников
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А может и не забить
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z3yjyzh29x
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С каждым матчем десятку голов добавляют, но всё закончится до подписания контракта
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Joker17
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Ответ Okaka
Потому что начиная с Моура, Рэшфорда задвигали на фланг
Так он и сейчас на фланге играет
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Neron
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20 в АПЛ будет просто шикарным результатом для вингера!
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Andrew Kolevatykh
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Ответ Muni Klar
Был бы в МЮ стабильный тренер, Рэш мог бы стать мега топом уже, но время еще есть... Лишь бы сам стабильно играл.
Думаю, в таком случае раскрылась бы половина состава, не меньше. В итоге же команда играла ниже своего уровня, за исключением 2-3 игроков.
Но ладно, в следующем сезоне, возможно, навяжут серьезную борьбу в АПЛ, а может и в ЛЧ что-то покажут (хотя, конечно, особо не верю и оба этих события).
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Dm Kznts
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Сглазит ведь
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Кино Музыка
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Пусть для начала 20 забьет.
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Muni Klar
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Ответ Okaka
Потому что начиная с Моура, Рэшфорда задвигали на фланг
Ему там комфортнее на фланге, видели уже в роле 9
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Muni Klar
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Был бы в МЮ стабильный тренер, Рэш мог бы стать мега топом уже, но время еще есть... Лишь бы сам стабильно играл.
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yumurta
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20 это его максимум к сожалению
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Dmitriy6354
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Рэшфорд прогрессирует это факт!
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Okaka
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Потому что начиная с Моура, Рэшфорда задвигали на фланг
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