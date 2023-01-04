Луи Саа высказал множество комплиментов в адрес .

«Рэшфорд – это футболист, который может забить 30-40 голов за сезон. В этом нет никаких сомнений. Он способен на все.

Почему Маркус не может сделать столько же или даже больше, чем Холанд или Мбаппе? У этих двух игроков есть отличная скорость и понимание игры – эти качества существуют не у многих игроков. Они здорово проходят в нужные зоны и забивают разные голы – такое же начинает делать и Маркус.

Если он остается в форме, сохранит уверенность в себе, его не остановить. Он может добиться всего.

Я не видел такого таланта в «Юнайтед» со времен . Ему нужна настырность и вера, которые отличают таких игроков, как Лионель Месси и Криштиану, от остальных», – сказал бывший футболист « ».

Рэшфорд забил 7 голов в 17 матчах сезона и является лучшим бомбардиром манкунианского клуба.