Саа о Рэшфорде: «Не видел такого таланта в «МЮ» со времен Роналду. Маркус может забить 30-40 голов за сезон»
Луи Саа высказал множество комплиментов в адрес Маркуса Рэшфорда.
«Рэшфорд – это футболист, который может забить 30-40 голов за сезон. В этом нет никаких сомнений. Он способен на все.
Почему Маркус не может сделать столько же или даже больше, чем Холанд или Мбаппе? У этих двух игроков есть отличная скорость и понимание игры – эти качества существуют не у многих игроков. Они здорово проходят в нужные зоны и забивают разные голы – такое же начинает делать и Маркус.
Если он остается в форме, сохранит уверенность в себе, его не остановить. Он может добиться всего.
Я не видел такого таланта в «Юнайтед» со времен Криштиану Роналду. Ему нужна настырность и вера, которые отличают таких игроков, как Лионель Месси и Криштиану, от остальных», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед».
Рэшфорд забил 7 голов в 17 матчах сезона АПЛ и является лучшим бомбардиром манкунианского клуба.
Чистые классические напы.
Не уверен что Рэш такое сможет.
Потенциально это смог бы сделать бандюган так как он чистый форвард. Но вместо этого бандюган телевизор смотрит.
Но ладно, в следующем сезоне, возможно, навяжут серьезную борьбу в АПЛ, а может и в ЛЧ что-то покажут (хотя, конечно, особо не верю и оба этих события).