Скоулз о возможной замене Роналду в «МЮ»: «Гакпо хорош в сборной Нидерландов. Думаю, тен Хаг интересовался им и раньше»

Пол Скоулз высказался о возможной замене в «МЮ».

«Я думаю, что есть пара форвардов, к которым они могли бы присмотреться. Парень из , которого связывают с «Челси», Нкунку. Позиция центрального нападающего, очевидно, является главной, которую надо укрепить.

У нас есть Антони Марсьяль и , которые могут играть там, но я думаю, что Маркус предпочитает действовать широко, а у Антони не очень хорошая история травм.

Возможно, январь – это слишком рано для замены Роналду. Они, вероятно, рассматривают следующее лето, но я думаю, что есть игроки, на которых стоит обратить внимание.

Парень из , Гакпо, хорошо выступает за сборную Нидерландов на чемпионате мира, и я думаю, что тен Хаг интересовался им и раньше.

Определенно есть нужные игроки. Январь может быть сложным окном для сделок, но я надеюсь, что мы сможем что-то сделать и приобрести нового центрфорварда», – сказал экс-полузащитник в интервью клубному телевидению.

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