Оуэн о Роналду: «У «МЮ» проблема с голами, и тен Хаг сказал, что Рэшфорду надо забить 20 мячей. Ну, эти 20 мячей сидели у вас на скамейке»
Экс-форвард Майкл Оуэн прокомментировал уход Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».
«У «МЮ» есть проблема с голами. Слышал, тен Хаг сказал, что Рэшфорду нужно забить 20 мячей. Ну, 20 голов у них были прямо под носом, но, к сожалению, этот футболист часто сидел на скамейке.
Учитывая то, как развивались события, конец должен был прийти, но не такой. Можно было выпускать Роналду через матч, это решило бы проблему с голами, но в этом и загвоздка.
Ты либо выпускаешь Роналду каждую неделю и держишь на поле без замен, либо нет. Во втором случае он тебе не подходит, потому что он не игрок запаса или ротации», – сказал Оуэн.
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Ну, камон, стая))
В пяти из которых у него было 4, 22, 22, 32 и 37 минут.
Камон, обиженки, минусуйте.
Этого никто не любит и не потерпит .
Поэтому it’s time to move on .
Вроде не последний человек в футболе, но 2+2 сложить не может. А, ну да...