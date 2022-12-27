Экс-форвард Майкл Оуэн прокомментировал уход из « ».

«У «МЮ» есть проблема с голами. Слышал, тен Хаг сказал, что нужно забить 20 мячей. Ну, 20 голов у них были прямо под носом, но, к сожалению, этот футболист часто сидел на скамейке.

Учитывая то, как развивались события, конец должен был прийти, но не такой. Можно было выпускать Роналду через матч, это решило бы проблему с голами, но в этом и загвоздка.

Ты либо выпускаешь Роналду каждую неделю и держишь на поле без замен, либо нет. Во втором случае он тебе не подходит, потому что он не игрок запаса или ротации», – сказал Оуэн.

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