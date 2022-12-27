Оуэн о Роналду: «У «МЮ» проблема с голами, и тен Хаг сказал, что Рэшфорду надо забить 20 мячей. Ну, эти 20 мячей сидели у вас на скамейке»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Майкл Оуэн премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Футбол

Экс-форвард Майкл Оуэн прокомментировал уход Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».

«У «МЮ» есть проблема с голами. Слышал, тен Хаг сказал, что Рэшфорду нужно забить 20 мячей. Ну, 20 голов у них были прямо под носом, но, к сожалению, этот футболист часто сидел на скамейке.

Учитывая то, как развивались события, конец должен был прийти, но не такой. Можно было выпускать Роналду через матч, это решило бы проблему с голами, но в этом и загвоздка.

Ты либо выпускаешь Роналду каждую неделю и держишь на поле без замен, либо нет. Во втором случае он тебе не подходит, потому что он не игрок запаса или ротации», – сказал Оуэн.

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29 комментариев

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moldfan
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На скамейке сидел гол Шерифу с пенальти и гол Эвертону за 1000+ игровых минут в сезоне. Когда КриРо мог забивать эти 20 голов в сезоне, он на скамейке не сидел.
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Jeremy Fraser
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Оуэн это британская версия Быстрова, даже бэкграунд такой же.
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Slonopotam Slonopotam
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даже скучно заглядывать, зная наперед, что: Оуэен - никто, дед-нарцисс, Тен Хааг - бог... нет, Месси бог, нет они оба, но Месси божее... толпа мессифанов, ставших такими, чтобы заполнить смыслом собственную серую жизнь, шатается по веткам и оглашает религиозными воплями, причем языческими. Весь кайф - броситься на еретиков, находящих хоть одного доброе слово для его соперника, Рона. Да вот за мной, заметил, бродит группка, которая первая ставит дизлайки, причем под любими комментами, даже если я тут сообщу, что январь ожидается холодным.
Ну, камон, стая))
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R3DMate
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Еще один прихлебатель вылез...
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TiGra
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Единственный шанс у такого Роналду сделать 20 голов в МЮ (любом другом претендующем на результат клубе) и при этом не испортить все командное взаимодействие - включить FIFA23 на Playstation.
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Vir_Cotto
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Ответ Алексей Муравьёв
ага, 10 игр 1 гол в АПЛ, где он там 20 мячей то увидел?)
10 игр, ага.
В пяти из которых у него было 4, 22, 22, 32 и 37 минут.
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ Faulheit
А ещё был новый "тренер", а точнее управленец из Локомотива,чьё наследие до сих пор разгребают, жаль об этом предпочитают умалчивать, сваливая все на игрока, забившего под 20 мячей с учётом отвратной игры команды
Так новый тренер из-за кого появился?
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Donald J. Trump
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Всегда говорил, что Овны глупы. Скорпионы или Козероги умнее.
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Евгений Блажес
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В прошлом сезоне забил много - отобрал голы у команды. В этом забил мало - неудачник старый. Пельменные эксперты недовольны тем, что у человека добившегося абсолютно всего высочайший ЧСВ. Будто сверху вниз на всех окружающих смотрит сосед с бутылкой пива.

Камон, обиженки, минусуйте.
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Гегенпрессинг Рангника
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С его голами МЮ имел отрицательную разницу забитых и пропущенных и худший сезон в истории АПЛ. Сейчас он мало того что вредитель структуре ещё и не забивает
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Lavinka
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Хороший анекдот !
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Александра Александрова
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Команда без Роналду, играет сильнее , играла до прихода Роналду сильнее ,об этом говорят цифры , в чем вопрос ? Если он так хорош, то почему не нужен, ни кому в Европе ? Овен купи его себе в бассейн и пусть забивает там 20 голов ))
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Someone from Internet
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Этот скаузер вообще матчи МЮ смотрел в этом сезоне?
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Sevuska
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Рон слишком не зависим и послал их всех найух.
Этого никто не любит и не потерпит .
Поэтому it’s time to move on .
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Великий Алонсо
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Все по факту. Красава
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Faulheit
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Ответ Родя Раскольников
Т.е то, что командная результативность МЮ в прошлом сезоне с Роналду ниже той, что была до его второго пришествия, Оуэна не интересует? Вроде не последний человек в футболе, но 2+2 сложить не может. А, ну да...
А ещё был новый "тренер", а точнее управленец из Локомотива,чьё наследие до сих пор разгребают, жаль об этом предпочитают умалчивать, сваливая все на игрока, забившего под 20 мячей с учётом отвратной игры команды
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Алексей Муравьёв
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ага, 10 игр 1 гол в АПЛ, где он там 20 мячей то увидел?)
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Человек1991
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В лице Роналду на скамейке сидели всего лишь 2 мяча )) и в прямом и в переносном смысле )
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demchuk79
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Роналду начал в м ю нормально потом его умение куда то делось сейчас его уровень для меня просто дно он мяч нормально порой остановить не может странно куда все делось походу его футбол был основан только на физике которая закончилась кстати мое мнение что мбаппе ждет такая же участь как только скорость закончиться месси пешком Ч М выйграл настоящий король спорта
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Родя Раскольников
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Т.е то, что командная результативность МЮ в прошлом сезоне с Роналду ниже той, что была до его второго пришествия, Оуэна не интересует?

Вроде не последний человек в футболе, но 2+2 сложить не может. А, ну да...
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Ovsyankin
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Ответ Колено решфорда
Обожаю подобного рода заявления. Тен хаг же идиот/садомазохист/засланный казачок Пепа (нужное подчеркнуть) и он намеренно такой атакующий потенциал мариновал.
Никогда такого не было, что бы тренер намерено мариновал «атакующий потенциал», «…..», «…..», нужное подчеркнуть.
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Ashot Ayrapetov
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Ребята из спортс комент не по теме. Хотел почитать когда появились официальные фанатские формы и кто был родоначальником этой идеи. Инфу в инете не нашёл. Может у вас получится что-то в этом роде найти ну или если юзеры спортса у вас есть что-нибудь про это дайте знать, очень интересно
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ХавиГави_Паратрупер
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Эти 20 мячей, которые отнимаются из числа суммарно забитых голов всей командой. То есть данный фрукт добавляет эти голы СЕБЕ в статистику, но никак не команде. Юве и тот же МЮ сезоном ранее не дадут соврать🙃
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Колено решфорда
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Обожаю подобного рода заявления. Тен хаг же идиот/садомазохист/засланный казачок Пепа (нужное подчеркнуть) и он намеренно такой атакующий потенциал мариновал.
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corazón blanco
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В том и проблема Роналду, что его эго не может принять того, что к его большому сожалению он уже не тот и не готов выходить со скамейки., хот мог бы быть джокером, выйти на замену и отдать все силы в отведенные минуты. Нужно уметь принимать это. Каждый футболист рано или поздно сдает и заканчивает с футболом.
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