Экс-футболистка сборной Англии Сандерсон – Роналду: «Для меня ты всегда будешь 🐐, я не буду стирать все твои почести из-за одного интервью. Ты победитель, куда бы ни пошел»

Теги Криштиану Роналду женский футбол сборная Англии жен высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Бывшая футболистка сборной Англии поддержала Криштиану Роналду после перехода в «Аль-Наср».

Португальский нападающий подписал с саудовским клубом контракт до 2025 года. 

«Для меня ты всегда будешь 🐐, и я, в отличие от некоторых, не буду стирать все твои почести только из-за одного интервью.

Ты победитель, куда бы ты ни пошел. Криштиану, желаю тебе всего наилучшего в Саудовской Аравии», – написала Лианн Сандерсон.

Отметим, что эмодзи козла используют для обозначения аббревиатуры GOAT (Greatest of all time – величайший игрок всех времен – прим.).

Роналду трижды упомянул женщин и женский футбол на пресс-конференции «Аль-Насра». Джорджина посетила ее в хиджабе

Кто такой Пирс Морган, которому Роналду доверяет большие интервью? 14 лет назад называл Криштиану избалованным ребенком и ныряльщиком

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26 комментариев

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Dikiy СМ
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Нормально она его изображение козлом поставила)))
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King_X
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Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Походу не только Майоргу, но и тебя
А то непонятен такой сдвиг на нем😂
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Футбол_это_жизнь
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Ну это конечно авторитетное мнение! Срочно всем Забыть все, что наговорил и сделал Роналду, вернуть его в МЮ и вручить кубок ЧМ и тот гол записать на него!
Жалкая попытка найти хоть кого либо кто встанет на сторону Роналду
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psycho killer
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Даже не старайся, он тебе не даст. Он не такой
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Betonomeshalka
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Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
«Избил ребёнка», тебе в Спидинфо дорога
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rigobersong
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Ответ Dmitriy6354
Как ты пристально следишь за карьерой и интервью Рона. Браво.
Что там следить, это все на поверхности, я даже не пишу, что он помочился на чужую машину в Ницце:) Таких поступков у него тысячи:)😀
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Водяра
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Британская Рапина.
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xomamb
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скребут по сусекам всего мира, что бы хоть кто-то высказался в защиту глупого павлина
выходит не очень правдоподобно
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rigobersong
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Интересно, что у самаранки за покровители, на всех ветках оскорбляет людей, ругается матом и т.д. Никто даже комменты не удаляет, ни то что бан. Но стоит мне написать просто кринж, так пост удаляют в секунды🤣🤣🤣
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Dmitriy6354
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Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Как ты пристально следишь за карьерой и интервью Рона. Браво.
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rigobersong
Комментарий удален
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Зизуха
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"Сама ты коза"- ответил Роналду
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
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Он сам себе стирает вместо всех
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Spartakus1984
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я не буду стирать все твои почести(с).А гетры?
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Владимир Владимирович
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Пожалуй теперь споры о величайшем футболисте очевидно понятны
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TheCreator
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"Из-за одного интервью", в то же время Роналду, убегает до конца матча, выбивает телефон из рук ребенка, бросается капитанской повязкой, отказывается выходить на замену, саботирует предсезонную подготовку и в это время ищет клуб с игрой в ЛЧ, максимально осложняет работу Тен Хагу. Ну да, одно интервью и все вдруг стали настроены крайне негативно.
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King_X
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Хорошо сказала
Действительно, этим сезоном смазал конкретно (и интервью, и форма фиговая, и переход, в который не поверили б ни за что)
Но карьера великая, с Месси лучший в 21 веке)
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Александр Зубков
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Ишь ты, почести стирать не хочет!
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eskerro
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Для меня ты всегда будешь козлом…
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Великий Алонсо
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Полностью согласен!
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Rehcuhcs
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Красивая!
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Арман Бижанов
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В Куниспорт надо заявить преданную фанатку!
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Мохнатый55
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Всегда козлом будет для нее, что ли?
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GuruFutbola
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Ответ Пирс Морган
Эрик Тен Хаг: "Куда бы ты ни пошел, пошел отсюда"
🤣🤣🤣
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Пирс Морган
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Эрик Тен Хаг: "Куда бы ты ни пошел, пошел отсюда"
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