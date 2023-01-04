Экс-футболистка сборной Англии Сандерсон – Роналду: «Для меня ты всегда будешь 🐐, я не буду стирать все твои почести из-за одного интервью. Ты победитель, куда бы ни пошел»
Бывшая футболистка сборной Англии поддержала Криштиану Роналду после перехода в «Аль-Наср».
Португальский нападающий подписал с саудовским клубом контракт до 2025 года.
«Для меня ты всегда будешь 🐐, и я, в отличие от некоторых, не буду стирать все твои почести только из-за одного интервью.
Ты победитель, куда бы ты ни пошел. Криштиану, желаю тебе всего наилучшего в Саудовской Аравии», – написала Лианн Сандерсон.
Отметим, что эмодзи козла используют для обозначения аббревиатуры GOAT (Greatest of all time – величайший игрок всех времен – прим.).
Роналду трижды упомянул женщин и женский футбол на пресс-конференции «Аль-Насра». Джорджина посетила ее в хиджабе
Кто такой Пирс Морган, которому Роналду доверяет большие интервью? 14 лет назад называл Криштиану избалованным ребенком и ныряльщиком
А то непонятен такой сдвиг на нем😂
Жалкая попытка найти хоть кого либо кто встанет на сторону Роналду
выходит не очень правдоподобно
Действительно, этим сезоном смазал конкретно (и интервью, и форма фиговая, и переход, в который не поверили б ни за что)
Но карьера великая, с Месси лучший в 21 веке)