Экс-футболистка сборной Англии Сандерсон – Роналду: «Для меня ты всегда будешь 🐐, я не буду стирать все твои почести из-за одного интервью. Ты победитель, куда бы ни пошел»

Бывшая футболистка сборной Англии поддержала после перехода в «Аль-Наср».

Португальский нападающий подписал с саудовским клубом контракт до 2025 года.

«Для меня ты всегда будешь 🐐, и я, в отличие от некоторых, не буду стирать все твои почести только из-за одного интервью.

Ты победитель, куда бы ты ни пошел. Криштиану, желаю тебе всего наилучшего в Саудовской Аравии», – написала Лианн Сандерсон.

Отметим, что эмодзи козла используют для обозначения аббревиатуры GOAT (Greatest of all time – величайший игрок всех времен – прим.).

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