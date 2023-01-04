Саа об уходе Роналду из «МЮ»: «История закончилась ужасно. Впервые за всю карьеру Криштиану попросил о поддержке, но ему ее не предоставили»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Луи Саа премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Луи Саа высказался об уходе Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».

Португальский нападающий подписал контракт с саудовским «Аль-Насром» после расторжения контракта с английским клубом. 

– Ваш бывший партнер по команде Рио Фердинанд защищал переход Криштиану Роналду в саудовскую лигу – что вы думаете по этому поводу?

– Я немного разочарован, потому что я хочу видеть, как мой партнер наслаждается футболом, но в то же время я эгоистично хочу, чтобы он играл за команду, чьи матчи я легко смогу посмотреть!

Этот парень – кумир и потрясающий игрок, что так много детей по всему миру найдут способ смотреть саудовскую лигу. Я расстроен, потому что то, как закончилась история с Роналду и «Юнайтед», было ужасным. Я не могу этого понять, потому что не думаю, что его поддерживали.

Люди говорят, что он усложнял ситуацию, но он присоединился к клубу в то время, когда тот был совсем не в хорошей форме. Криштиану был лучшим игроком и играл потрясающе в прошлом сезоне, и впервые за всю свою карьеру он попросил о какой-то поддержке, но ему ее не предоставили. Все ждали, что он потерпит неудачу.

Теперь я просто хочу видеть, как он наслаждается своим футболом и является кумиром для многих людей в Саудовской Аравии, на Ближнем Востоке и в Азии.

Рио говорил, что многие люди недооценивают саудовскую лигу. Их сборная только что обыграла Аргентину, и сейчас в футболе на Ближнем Востоке многое происходит – игра там сейчас набирает обороты, – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед».

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12 комментариев

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Люблю Марго Робби
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Какая нахрен поддержка...??? Он положил на клуб пропустив предсезонку и пытался пристроить свою задницу в клуб играющий в ЛЧ......итог закономерен
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Футбол_это_жизнь
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Ага, но сначала он обосрал всех, четко мог его поддержать!
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Владимир Владимирович
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Нужно было просто пройти предсезонку с МЮ, а не унижаться перед Атлетико и Баварией предлагая свои услуги чтобы играть в ЛЧ, пусть теперь играет в лиге Саудовской Аравии. Случилось то что случилось , 200 лямов это космическая сумма . На профессиональном уровне Рон всем всё доказал . Один из четверых лучших футболистов в истории, ни это ли высочайший уровень …..
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Барсик Юрана
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На что наработал то и получил 👍🏿
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Great ManUtd
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Пока саудовские футболисты не поедут играть в Европу - не будет там никакого уровня, а они навряд ли поедут, потому, что ортодоксальные мусульмане, а таким в Европе тяжело.
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GuruFutbola
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Скулежа сестер и тысячи любовных писем кринжеботов не хватило?
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
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Он не попросил. Он потребовал
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Флоренти́но Пéрес
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История закончилась так, как он этого заслужил, катись колбаской Рунальду.
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King Ragnar
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У Роналду особый стиль вымогания поддержки. Он так в 2012 заныл после матча, что не может назвать себя счастливым, что клуб и президент не поддерживают его в борьбе за ЗМ

В 2018 же всем финал испортил, объявив о своем уходе и затмив перфоманс Бейла
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King_X
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При всей симпатии, объективно, оч странным образом попросил
Устраивая истерики в клубе и в интервью

Крайне глупое поведение, и рядом не нашлось никого, кто смог бы надоумить(причем кого бы он послушал, а то Мендеш и другие пытались, но не помогло)
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Direct free kick
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Сионисты уничтожили Роналду. Грустная несправедливая история
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atomio
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попросил о поддержке?))) скорее он тупо всех смешал с г...ном и послал куда подальше
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