Саа об уходе Роналду из «МЮ»: «История закончилась ужасно. Впервые за всю карьеру Криштиану попросил о поддержке, но ему ее не предоставили»

Луи Саа высказался об уходе Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».

Португальский нападающий подписал контракт с саудовским « » после расторжения контракта с английским клубом.

– Ваш бывший партнер по команде Рио Фердинанд защищал переход в саудовскую лигу – что вы думаете по этому поводу?

– Я немного разочарован, потому что я хочу видеть, как мой партнер наслаждается футболом, но в то же время я эгоистично хочу, чтобы он играл за команду, чьи матчи я легко смогу посмотреть!

Этот парень – кумир и потрясающий игрок, что так много детей по всему миру найдут способ смотреть саудовскую лигу. Я расстроен, потому что то, как закончилась история с Роналду и «Юнайтед», было ужасным. Я не могу этого понять, потому что не думаю, что его поддерживали.

Люди говорят, что он усложнял ситуацию, но он присоединился к клубу в то время, когда тот был совсем не в хорошей форме. Криштиану был лучшим игроком и играл потрясающе в прошлом сезоне, и впервые за всю свою карьеру он попросил о какой-то поддержке, но ему ее не предоставили. Все ждали, что он потерпит неудачу.

Теперь я просто хочу видеть, как он наслаждается своим футболом и является кумиром для многих людей в Саудовской Аравии, на Ближнем Востоке и в Азии.

Рио говорил, что многие люди недооценивают саудовскую лигу. Их сборная только что обыграла Аргентину, и сейчас в футболе на Ближнем Востоке многое происходит – игра там сейчас набирает обороты, – сказал бывший футболист « ».