«Локо» – главная сенсация первой части чемпионата со знаком минус. Довести команду до такого состояния… Полный беспредел!» Канчельскис о железнодорожниках

Теги Локомотив премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Михаил Галактионов Чемпионат.com Футбол

Андрей Канчельскис считает выступление «Локомотива» главным разочарованием первой части сезона Мир РПЛ.

После 17 проведенных туров железнодорожники набрали 13 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице. 

«Не знаю, сможет ли «Локомотив» с Галактионовым спастись и не вылететь. «Локо» – главная сенсация первой части чемпионата со знаком минус. Довести команду до такого состояния… Полный беспредел!

Во многих клубах работают жулики, дилетанты и проходимцы, которым футбол не нужен. Поэтому и результаты бывают вот такими. Но я думаю, что «Локомотив» избежит переходных матчей», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед».

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SuperStarrrr
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Деньги на р/с не упали еще..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alexsem69
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
И главное, что руководство РЖД молчит.
Может мы что-то не понимаем.?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Amalfitano
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Остановите этого мальчика. Дайте ему просохнуть.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Назар Игорь
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
"Во многих клубах работают жулики, дилетанты и проходимцы"
Вот новость то, Америку открыл.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bill Zapulil
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
«Избежит переходных матчей»

Вылетит сразу!
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий