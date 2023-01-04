«Локо» – главная сенсация первой части чемпионата со знаком минус. Довести команду до такого состояния… Полный беспредел!» Канчельскис о железнодорожниках
Андрей Канчельскис считает выступление «Локомотива» главным разочарованием первой части сезона Мир РПЛ.
После 17 проведенных туров железнодорожники набрали 13 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице.
«Не знаю, сможет ли «Локомотив» с Галактионовым спастись и не вылететь. «Локо» – главная сенсация первой части чемпионата со знаком минус. Довести команду до такого состояния… Полный беспредел!
Во многих клубах работают жулики, дилетанты и проходимцы, которым футбол не нужен. Поэтому и результаты бывают вот такими. Но я думаю, что «Локомотив» избежит переходных матчей», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед».
Может мы что-то не понимаем.?
Вот новость то, Америку открыл.
Вылетит сразу!