считает выступление «Локомотива» главным разочарованием первой части сезона Мир .

После 17 проведенных туров железнодорожники набрали 13 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице.

«Не знаю, сможет ли «Локомотив» с спастись и не вылететь. «Локо» – главная сенсация первой части чемпионата со знаком минус. Довести команду до такого состояния… Полный беспредел!

Во многих клубах работают жулики, дилетанты и проходимцы, которым футбол не нужен. Поэтому и результаты бывают вот такими. Но я думаю, что « ив» избежит переходных матчей», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед».