«В футбол Романцева играют лучшие клубы мира». Семин поздравил экс-тренера «Спартака» с 69-летием
Юрий Семин поздравил Олега Романцева с днем рождения.
4 января бывшему главному тренеру «Спартака» исполнилось 69 лет.
«Во-первых, Олег Романцев – наш выдающийся тренер, который поставил такие рекорды в нашем футболе, что их очень сложно превзойти. Сложно превзойти футбол, который он в свое время проповедовал – а он был сторонником короткого комбинационного паса. В его футбол сейчас играют лучшие клубы мира.
Он замечательный человек, который любит футбол и любит «Спартак». Олег Иванович всегда объективен. Я его поздравляю с днем рождения! Самое главное – крепкого ему здоровья!» – сказал бывший главный тренер «Локомотива».
Романцев - великий тренер, гений, эпоха, столп. Но человеческие слабости оказались сильнее маниакальной вовлеченности и профессионализма. Это в целом различие между западным профессионалом и российским, которое у первых возведено в статус аксиомы, а у вторых зависит только от характера конкретного человека.
Кстати,Моур такой же.
Но и вместе с тем их клубы успешно выступали в еврокубках,этого не отнять.
Возвращайтесь!
Это как о Пушкине - однажды Жуковский прочитал очередное творение Пушкина - и написал - "..ученик превзошёл учителя." Себя имел ввиду.
А еще, полагаю, Жуковский думал о словах Леонардо да Винчи.
Леонардо да Винчи приписывают такие слова - ".. жалок тот ученик, который не превзошёл своего учителя."