«В футбол Романцева играют лучшие клубы мира». Семин поздравил экс-тренера «Спартака» с 69-летием

поздравил Олега Романцева с днем рождения.

4 января бывшему главному тренеру « » исполнилось 69 лет.

«Во-первых, – наш выдающийся тренер, который поставил такие рекорды в нашем футболе, что их очень сложно превзойти. Сложно превзойти футбол, который он в свое время проповедовал – а он был сторонником короткого комбинационного паса. В его футбол сейчас играют лучшие клубы мира.

Он замечательный человек, который любит футбол и любит «Спартак». Олег Иванович всегда объективен. Я его поздравляю с днем рождения! Самое главное – крепкого ему здоровья!» – сказал бывший главный тренер « ».