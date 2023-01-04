«В футбол Романцева играют лучшие клубы мира». Семин поздравил экс-тренера «Спартака» с 69-летием

Теги Спартак Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия Олег Романцев Чемпионат.com Футбол

Юрий Семин поздравил Олега Романцева с днем рождения.

4 января бывшему главному тренеру «Спартака» исполнилось 69 лет.

«Во-первых, Олег Романцев – наш выдающийся тренер, который поставил такие рекорды в нашем футболе, что их очень сложно превзойти. Сложно превзойти футбол, который он в свое время проповедовал – а он был сторонником короткого комбинационного паса. В его футбол сейчас играют лучшие клубы мира.

Он замечательный человек, который любит футбол и любит «Спартак». Олег Иванович всегда объективен. Я его поздравляю с днем рождения! Самое главное – крепкого ему здоровья!» – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

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35 комментариев

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Фут.Боль
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Ответ Peter Parker
Где Семин утверждал обратное? Можете в тексте показать?
"В его футбол играют", - это в тексте написано.
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Quiet Dad
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Ответ versus_
Семин в свое время написал целый трактат про футбол Романцева. По его мнению, он был предтечей Барсы Пепа. Жаль, что это было опубликовано на сайте Локо и и сейчас его не удается найти. Романцев - великий тренер, гений, эпоха, столп. Но человеческие слабости оказались сильнее маниакальной вовлеченности и профессионализма. Это в целом различие между западным профессионалом и российским, которое у первых возведено в статус аксиомы, а у вторых зависит только от характера конкретного человека.
Лысый шарлатан то в курсе, что у него есть предтеча?
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Григорий Софронов
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Иванович и Палыч , два самых крутых Отечественных тренера!!!!! С Праздником Олег Иванович !!!!!
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versus_
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Семин в свое время написал целый трактат про футбол Романцева. По его мнению, он был предтечей Барсы Пепа. Жаль, что это было опубликовано на сайте Локо и и сейчас его не удается найти.
Романцев - великий тренер, гений, эпоха, столп. Но человеческие слабости оказались сильнее маниакальной вовлеченности и профессионализма. Это в целом различие между западным профессионалом и российским, которое у первых возведено в статус аксиомы, а у вторых зависит только от характера конкретного человека.
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леша коваленко
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Ответ Прозектор-50
В значительной степени это был футбол Бескова.
Возможно, но не каждому было дано при менять в своих командах.
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Pixel 7 Pro.
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Ответ ВячеславКЗ
Ну Зинка то твоя, из 20 последних игр в Европе, выйграла 2.Вот это рекорд.
Моя? С чего бы вдруг?) У зеньки тоже есть своеобразный рекорд в ЛЧ 1:18 - набрали 1 очко из 18 возможных.
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леша коваленко
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С днём рождения Олег Иванович!!! Легенда Спартака! Спасибо за Ваш Спартак.
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La Crosse Bobcats
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Ответ pvh-82
Ваш, но не страны. Они стали чемпионства брать когда Иваныч уже завязал с футболом и бухал
так он видимо и завязал/забухал возможно потому что пришли новые времена и появился Гинер и в Локо связка Семин-Филатов заработала на полную, а ОИР понял что уже не вывозит и пустился во все тяжкие)
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Фут.Боль
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Ответ pvh-82
А кто?
Бесков.
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ВячеславКЗ
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Ответ Pixel 7 Pro.
1:18 превзойти действительно очень сложно.
Ну Зинка то твоя, из 20 последних игр в Европе, выйграла 2.Вот это рекорд.
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ВладимирНеПутин
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69 ему? Выглядит хуже Семина
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pvh-82
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Ответ ke-ke
Справедливости ради, это не так. Конец 90-х/начало нулевых - Локо уже ведущий наш клуб
Ваш, но не страны. Они стали чемпионства брать когда Иваныч уже завязал с футболом и бухал
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KOTOV71
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От Великого,до Смешного - один шаг"!!
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Demetrio-77
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Ответ pvh-82
Ну справедливости ради когда тренил Романцев Семин ему вообще не конкурент был
Ну, это не так. Года с 97 Локомотив был большой силой. В полуфинал еврокубков абы как не попадают. А уже году к 2000 Спартак его вряд ли в чем-то превосходил.
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Arman FCSM
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С Днём Рождения, наш Олег Иванович! Здоровья и долгих вам лет жизни!
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Злобный Конь
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Как показало время : ОИР был хорош в чемпионатах,где превосходил других по финансам,возможностях для игроков. Как только клубы стали выравниваться - ОИР растворился.
Кстати,Моур такой же.
Но и вместе с тем их клубы успешно выступали в еврокубках,этого не отнять.
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semenoffp3trok
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Ответ krasota19740
Этот футбол придумал не Романцев , и не Спартак …а Краснодар Галицкого … Спартак всегда у кого нибудь все передирает и заимствует , то у Зенита , находившегося тогда в первой лиге , то у Краснодара , появившегося в своей истории значительно позже … но принцип всегда был один , равняться на лучших …
ты уже заканчивай с банкетами, с понедельника рабочая неделя начинается)
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Тренерские конспекты Бормана
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Олег Иваныч - величайший тренер! Здоровья Вам и долголетия!
Возвращайтесь!
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Кеды и бутса
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Это мило. Старики-разбойники
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ke-ke
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Ответ pvh-82
Ну справедливости ради когда тренил Романцев Семин ему вообще не конкурент был
Справедливости ради, это не так. Конец 90-х/начало нулевых - Локо уже ведущий наш клуб
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grevestor
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Деды монстры. Эх, помню эпичный срач про спецназ на прессухе двадцать лет назад:)
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Volgogradets
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футбол Романцева - это хусаиновщина, заказуха на Нечаеву, грязь сплошная
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Karel
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Ответ Прозектор-50
В значительной степени это был футбол Бескова.
Безусловно. Олег Иваныч ученик Константина Иваныча.

Это как о Пушкине - однажды Жуковский прочитал очередное творение Пушкина - и написал - "..ученик превзошёл учителя." Себя имел ввиду.

А еще, полагаю, Жуковский думал о словах Леонардо да Винчи.
Леонардо да Винчи приписывают такие слова - ".. жалок тот ученик, который не превзошёл своего учителя."
+6
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0mertas626
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Ответ Прозектор-50
В значительной степени это был футбол Бескова.
Прочитал голосом Бубнова
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krasota19740
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Этот футбол придумал не Романцев , и не Спартак …а Краснодар Галицкого … Спартак всегда у кого нибудь все передирает и заимствует , то у Зенита , находившегося тогда в первой лиге , то у Краснодара , появившегося в своей истории значительно позже … но принцип всегда был один , равняться на лучших …
+1
-6
-5
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