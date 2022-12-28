«Локомотив» подпишет с Лантратовым контракт на 3,5 года («Чемпионат»)
Стал известен срок действия контракта «Локомотива» с вратарем «Химок» Ильей Лантратовым.
По данным «Чемпионата», соглашение будет рассчитано на три с половиной года.
Ранее сообщалось, что документ будет подписан завтра. В результате трансфера «Химки» получат «минимальную компенсацию» и процент от следующей продажи голкипера.
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