«Локомотив» подпишет с Лантратовым контракт на 3,5 года («Чемпионат»)

Стал известен срок действия контракта « » с вратарем «Химок» Ильей Лантратовым.

По данным «Чемпионата», соглашение будет рассчитано на три с половиной года.

Ранее сообщалось, что документ будет подписан завтра. В результате трансфера « » получат «минимальную компенсацию» и процент от следующей продажи голкипера.

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