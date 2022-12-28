«Локомотив» подпишет с Лантратовым контракт на 3,5 года («Чемпионат»)

Теги Локомотив Химки премьер-лига Россия возможные трансферы Илья Лантратов Чемпионат.com Футбол

Стал известен срок действия контракта «Локомотива» с вратарем «Химок» Ильей Лантратовым.

По данным «Чемпионата», соглашение будет рассчитано на три с половиной года.

Ранее сообщалось, что документ будет подписан завтра. В результате трансфера «Химки» получат «минимальную компенсацию» и процент от следующей продажи голкипера.

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8 комментариев

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Shuller18
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Он же уже числился в Локо. И куда теперь пойдет Худяков?
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kokakoka
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Ответ Никита Самарин
Гиля карьеру собрался завершать?
И это в 37 лет!
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Dmitry Orlov
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Ответ Никита Самарин
Гиля карьеру собрался завершать?
Травмы, травмы. И так какое-то время на уколах играл. Видимо, нет уверенности, что если начнёт по 90 минут играть, то не травмируется опять.
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sashka.loker
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Надеюсь вместо Худякова безголового
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WelcomeBackPURE
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Там такая защита ублбдская, что не поможет Ливакович
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Никита Самарин
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Гиля карьеру собрался завершать?
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Артём Криушов
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Ответ ielisen@mail.ru
Нормально так Локо укрепляется,тут уж с любым тренером о ФНЛ речь не пойдет.Ну а Химкам счастливого туда пути!
Coгласен
+5
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ielisen@mail.ru
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Нормально так Локо укрепляется,тут уж с любым тренером о ФНЛ речь не пойдет.Ну а Химкам счастливого туда пути!
+23
-2
+21
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