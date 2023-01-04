Галактионов может покинуть молодежную сборную и сосредоточиться на работе с «Локо»

Главный тренер « » может покинуть молодежную сборную России.

В рассматривают вариант, при котором 38-летний специалист сосредоточится только на работе с клубом, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, окончательное решение будет принято после обсуждения с самим Галактионовым и после того, как РФС определится с его преемником, которого, вероятно, будут искать среди тренеров, работающих в системе футбольного союза.

Галактионов возглавляет молодежную сборную России с декабря 2018 года, «Локомотив» – с ноября 2022-го.

После 17 туров красно-зеленые занимают в таблице Мир 14-е место.