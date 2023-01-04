Галактионов может покинуть молодежную сборную и сосредоточиться на работе с «Локо»

Теги Локомотив сборная России U-21 премьер-лига Россия РФС отставки Михаил Галактионов Футбол

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов может покинуть молодежную сборную России.

В РФС рассматривают вариант, при котором 38-летний специалист сосредоточится только на работе с клубом, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, окончательное решение будет принято после обсуждения с самим Галактионовым и после того, как РФС определится с его преемником, которого, вероятно, будут искать среди тренеров, работающих в системе футбольного союза.

Галактионов возглавляет молодежную сборную России с декабря 2018 года, «Локомотив» – с ноября 2022-го.

После 17 туров красно-зеленые занимают в таблице Мир РПЛ 14-е место.

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2 комментария

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Bashibuzuck
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Логичное решение, только, если честно, не особо верится в успех Галактионова в Локо🤔
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Алексей Фирстов
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Хорошая новость для Локо! Совмещение не приводит к хорошим результатам.
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