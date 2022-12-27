Защитник сборной Марокко Джавад Эль-Ямик может продолжить карьеру в Мир .

Как сообщает «Чемпионат», « » и « » обсуждают аренду 30-летнего футболиста за 500 тысяч евро с правом выкупа за 4 млн.

В текущем сезоне Эль-Ямик сыграл в 8 раз. На ЧМ-2022 он принял участие в 6 матчах. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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