«Локомотив» обсуждает аренду защитника Марокко Эль-Ямика с выкупом за 4 млн евро («Чемпионат»)
Защитник сборной Марокко Джавад Эль-Ямик может продолжить карьеру в Мир РПЛ.
Как сообщает «Чемпионат», «Локомотив» и «Вальядолид» обсуждают аренду 30-летнего футболиста за 500 тысяч евро с правом выкупа за 4 млн.
В текущем сезоне Эль-Ямик сыграл в Ла Лиге 8 раз. На ЧМ-2022 он принял участие в 6 матчах. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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