«Локомотив» обсуждает аренду защитника Марокко Эль-Ямика с выкупом за 4 млн евро («Чемпионат»)

Теги Локомотив премьер-лига Россия Ла Лига возможные трансферы Вальядолид Сборная Марокко по футболу ЧМ-2022 Джавад Эль-Ямик Чемпионат.com Футбол

Защитник сборной Марокко Джавад Эль-Ямик может продолжить карьеру в Мир РПЛ.

Как сообщает «Чемпионат», «Локомотив» и «Вальядолид» обсуждают аренду 30-летнего футболиста за 500 тысяч евро с правом выкупа за 4 млн.

В текущем сезоне Эль-Ямик сыграл в Ла Лиге 8 раз. На ЧМ-2022 он принял участие в 6 матчах. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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21 комментарий

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Максим Мариев
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Ответ Антон Князев
Первый гол с Францией он привез, пошел на перехват и не рассчитал, пустил француза за спину. Но в целом норм, для уровня РПЛ то супер. Просто вон уже другая новость что вряд ли он перейдет)
Да, вижу, немного расстроен, ну ничего
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Антон Князев
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Ответ Максим Мариев
И как? Я прост уже не помню, да и не следил за ним
Первый гол с Францией он привез, пошел на перехват и не рассчитал, пустил француза за спину. Но в целом норм, для уровня РПЛ то супер. Просто вон уже другая новость что вряд ли он перейдет)
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Максим Мариев
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Ответ Антон Князев
Он и в сборной не основной, играл потому что травмы получили Сайсс и Агерд.
И как? Я прост уже не помню, да и не следил за ним
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Антон Князев
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Ответ Максим Мариев
Да уж, я уж подумал марокканец, на чм, значит топчек, оно вон оно как
Он и в сборной не основной, играл потому что травмы получили Сайсс и Агерд.
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Фут.Боль
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Ответ Шагри
Ты видел возраст тех, кем интересуются?
30 лет. Для защитника вполне еще нормальный возраст.
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Шагри
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Ответ Фут.Боль
Это при немцах был не наш. Сейчас уже вполне наш.
Ты видел возраст тех, кем интересуются?
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Фут.Боль
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Ответ Шагри
30 лет? Не наш кандидат.
Это при немцах был не наш. Сейчас уже вполне наш.
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Jean_M
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"Отменяйте лимит, к нам всё равно никто не поедет из-за санкций!" - орали коррупционеры.
"Вы всё равно не дадите играть русским футболистам, а купите вместо них никому не нужный шлак" - отвечали мудрецы.
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RokeSantaCruz
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Он через себя в штангу попал, в матче с Францией
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sepa39
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Ответ velvetdust2008
8 игр, одно удаление (прямая кк) в этом сезоне. 90 минут сыграл в 4 матчах: 1 победа и 3 поражения. Общий счёт мячей в этих 4 матчей 1:8
Неплохо, неплохо😂
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Кирилл Голивец
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Ответ velvetdust2008
8 игр, одно удаление (прямая кк) в этом сезоне. 90 минут сыграл в 4 матчах: 1 победа и 3 поражения. Общий счёт мячей в этих 4 матчей 1:8
По факту второй Да Кошта
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pvh-82
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Как раз под ФНЛ...
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Максим Мариев
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Ответ velvetdust2008
8 игр, одно удаление (прямая кк) в этом сезоне. 90 минут сыграл в 4 матчах: 1 победа и 3 поражения. Общий счёт мячей в этих 4 матчей 1:8
Да уж, я уж подумал марокканец, на чм, значит топчек, оно вон оно как
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velvetdust2008
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Ответ Максим Мариев
Неплохо, неплохо…
8 игр, одно удаление (прямая кк) в этом сезоне. 90 минут сыграл в 4 матчах: 1 победа и 3 поражения. Общий счёт мячей в этих 4 матчей 1:8
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Шагри
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30 лет? Не наш кандидат.
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Денис
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Ответ Никита Самарин
На ЧМ в организованной сборной Марокко был очень неплох. Локо точно не повредит такой защитник. Плюс Фассон должен вернутся, так что оборона должна стать в разы надёжнее.
Вполне возможно главное фассон должен не тупануть после травмы
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Злобный Конь
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30 летний? Нафиг он нужен?
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adamxx
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Ещё 20 лямок надо успеть потратить до закрытия окна... 10 на наших двух, и ещё на 10 надо хоть кого-то уломать....
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Никита Самарин
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На ЧМ в организованной сборной Марокко был очень неплох. Локо точно не повредит такой защитник. Плюс Фассон должен вернутся, так что оборона должна стать в разы надёжнее.
+10
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Максим Мариев
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Неплохо, неплохо…
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Леван Леван
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Во все тяжкие))
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