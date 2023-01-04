Криштиану Роналду: «Спасибо, Эр-Рияд, за теплый прием!»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду высказался после перехода в саудовский «Аль-Наср».

«Спасибо, Эр-Рияд, за теплый прием!» – написал Роналду.

«Это уникальный контракт, а я уникальный футболист». «Аль-Наср» пышно представил Роналду

фото: twitter.com/Cristiano

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24 комментария

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MikhaL
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Там летом под +50 будет, будет еще теплее. Подруга и сестры в хиджабах будут рады.
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Ahmadov Shamil
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Уникальный, и это в 37 то лет
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rigobersong
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🤢🤢🤢

https://youtu.be/r4hZiTmpFdg
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AXEL7
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Ответ Бабиджон
Этот mудак сделал историю и побил почти все рекорды, выиграл все что можно
Как там кубок ЧМ у пенальды поживает?
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Алексей Петров
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Покер оформил уже!?
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Direct free kick
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Лучший игрок XXI века
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Merdan Jumageldiyew
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Ответ Barsa! bolshe chem klub
Ясно... А когда то клялся что никогда к арабам доигрывать не поедет... Переобулся знатно
Барса судейский проект
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Новый тренер ФК Спартак
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Уникальный футболист, посмотрим , что предложат Месси в 38
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граф Якунин
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Ответ Бабиджон
Этот mудак сделал историю и побил почти все рекорды, выиграл все что можно
Например какие рекорды? И точно ли все что можно выиграл?
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Merdan Jumageldiyew
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Ответ DrunkGonzo
жалок
зависть убьет тебя )))
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Новый тренер ФК Спартак
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Ответ M1x3r85
)) скройся , это ты никто. Обязательно надо свои 5 копеек вставить?
Пришло осознание, что ты никто?
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psycho killer
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Ответ Великий Алонсо
Завидуешь ему? Он красивый, знаменитый и богатый, а ты никто.
Красивый? Трогаешь себя?
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Barca, Liverpool_forever
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Ответ Benner
Шейх Криштиану Валь Пенальду Аль Падени Дель Нырок!!!
Кристиану Ибн Нырялду Аль Ботексу Сииии Би Фрукту :))
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bat90
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Ответ xan.sher.76@gmail.com
Как же он высмеявал Хави ,когда тот перешел в катар! Ненадо быть высокомерным!
Он всегда был высокомерен. Но с другой стороны, Хави или другим на закате карьеры такие деньги еще никто не предлагал)
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DrunkGonzo
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жалок
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M1x3r85
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Ответ Великий Алонсо
Завидуешь ему? Он красивый, знаменитый и богатый, а ты никто.
)) скройся , это ты никто. Обязательно надо свои 5 копеек вставить?
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MK Gamer
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Зовите теперь Шейх Аль Ибн Аль-Наср Siuu Роналду
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Barsa! bolshe chem klub
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Ясно...

А когда то клялся что никогда к арабам доигрывать не поедет...

Переобулся знатно
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xan.sher.76@gmail.com
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Как же он высмеявал Хави ,когда тот перешел в катар! Ненадо быть высокомерным!
+13
-4
+9
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Великий Алонсо
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Ответ M1x3r85
А можно как-то поставить фильтр на новости про этого …дака?
Завидуешь ему? Он красивый, знаменитый и богатый, а ты никто.
+2
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VERBLYUD
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Ответ Бабиджон
Этот mудак сделал историю и побил почти все рекорды, выиграл все что можно
"выиграл все что можно"
ЧМ выиграл? Олимпиаду выиграл? Кубок Конфедераций выиграл? Чемпионат Португалии выиграл? Кубок Португалии выиграл? ЛЕ выиграл? Он участвовал во всех этих турнирах, но не выигрывал.
+5
-10
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Бабиджон
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Ответ M1x3r85
А можно как-то поставить фильтр на новости про этого …дака?
Этот mудак сделал историю и побил почти все рекорды, выиграл все что можно
+21
-13
+8
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Benner
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Шейх Криштиану Валь Пенальду Аль Падени Дель Нырок!!!
+21
-15
+6
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M1x3r85
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А можно как-то поставить фильтр на новости про этого …дака?
+5
-7
-2
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