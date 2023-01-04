Криштиану Роналду: «Спасибо, Эр-Рияд, за теплый прием!»
Криштиану Роналду высказался после перехода в саудовский «Аль-Наср».
«Спасибо, Эр-Рияд, за теплый прием!» – написал Роналду.
«Это уникальный контракт, а я уникальный футболист». «Аль-Наср» пышно представил Роналду
фото: twitter.com/Cristiano
https://youtu.be/r4hZiTmpFdg
А когда то клялся что никогда к арабам доигрывать не поедет...
Переобулся знатно
ЧМ выиграл? Олимпиаду выиграл? Кубок Конфедераций выиграл? Чемпионат Португалии выиграл? Кубок Португалии выиграл? ЛЕ выиграл? Он участвовал во всех этих турнирах, но не выигрывал.