В контракте Роналду с «Аль-Насром» нет пункта о переходе в «Ньюкасл» при выходе клуба в ЛЧ (ESPN)

В контракте Криштиану Роналду нет опции о переходе в «Ньюкасл».

Вчера испанское издание Marca сообщило, что, согласно условиям договора между игроком и «Аль-Насром», Роналду может перейти в «Ньюкасл» на правах аренды, если «сороки» гарантируют себе место в чемпионов по итогам этого сезона.

Однако эта информация является фэйковой, утверждает ESPN, ссылаясь на источник в саудовском клубе.

Новость о возможности перехода Криштиану также опроверг главный тренер « » . «Мы желаем Криштиану всего наилучшего в его начинании, но, с нашей точки зрения, в этом нет правды», – сказал Хау.

Роналду перешел в «Аль-Наср» в конце декабря, подписав контракт до 2025 года.

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