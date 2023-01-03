В контракте Роналду с «Аль-Насром» нет пункта о переходе в «Ньюкасл» при выходе клуба в ЛЧ (ESPN)
В контракте Криштиану Роналду нет опции о переходе в «Ньюкасл».
Вчера испанское издание Marca сообщило, что, согласно условиям договора между игроком и «Аль-Насром», Роналду может перейти в «Ньюкасл» на правах аренды, если «сороки» гарантируют себе место в Лиге чемпионов по итогам этого сезона.
Однако эта информация является фэйковой, утверждает ESPN, ссылаясь на источник в саудовском клубе.
Новость о возможности перехода Криштиану также опроверг главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау. «Мы желаем Криштиану всего наилучшего в его начинании, но, с нашей точки зрения, в этом нет правды», – сказал Хау.
Роналду перешел в «Аль-Наср» в конце декабря, подписав контракт до 2025 года.
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Такая договорённость могла быть у Роналду с саудитами просто на словах.
Если саудиты ее нарушат, то есть вариант дать интервью Пирсу Моргану)))
Доживём, увидим))
Я лично захожу на новостях вокруг Роналду просто чисто поржать...
Но столько всякой ерунды, это просто невыносимо