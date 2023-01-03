В контракте Роналду с «Аль-Насром» нет пункта о переходе в «Ньюкасл» при выходе клуба в ЛЧ (ESPN)

Теги Криштиану Роналду Ньюкасл премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Эдди Хау Футбол

В контракте Криштиану Роналду нет опции о переходе в «Ньюкасл». 

Вчера испанское издание Marca сообщило, что, согласно условиям договора между игроком и «Аль-Насром», Роналду может перейти в «Ньюкасл» на правах аренды, если «сороки» гарантируют себе место в Лиге чемпионов по итогам этого сезона.

Однако эта информация является фэйковой, утверждает ESPN, ссылаясь на источник в саудовском клубе. 

Новость о возможности перехода Криштиану также опроверг главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау. «Мы желаем Криштиану всего наилучшего в его начинании, но, с нашей точки зрения, в этом нет правды», – сказал Хау.

Роналду перешел в «Аль-Наср» в конце декабря, подписав контракт до 2025 года.

Роналду о переходе в «Аль-Наср»: «В Европе моя работа завершена, я выиграл все. Рад этой возможности не только ради развития футбола, но и ради нового поколения и женщин» 

Криштиану Роналду: «У меня было множество вариантов в Европе, Бразилии, Австралии, США, даже в Португалии. Но я дал слово «Аль-Насру»

Криштиану Роналду: «Я уникальный игрок. Я побил все рекорды в Европе, хочу побить кое-какие и в Саудовской Аравии»

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28 комментариев

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Игорь Климов
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Ответ Ashan Sorokin
Какие же жалкие фанаты у любителя левых пенальти на чемпионате мира
Так Кринж7 забил пенальти на ЧМ и претендовал на "волосатый гол", но его справедливо записали на Бруно.
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Soton
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Очень хорошо. Хочется наблюдать за этим проектом, как он развивается, а не болтается в зоне вылета)
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Экспертное мнение
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Ответ MagicWithoutBorders
Может пункта и нет, но такой вариант исключать нельзя. Такая договорённость могла быть у Роналду с саудитами просто на словах. Если саудиты ее нарушат, то есть вариант дать интервью Пирсу Моргану)))
эммм, ты понимаешь на что способны саудиты? эти ребята в своем посольстве в Стамбуле на территории чужой страны умудрились убить журналиста. Честно говоря, я немного удивлен что Криш осмелился поехать к ним, шутки с этими ребятами плохи, не особо представляю теперь как Криш что-то будет делать без ведома шейхов. Криш как бы в заложниках не оказался.
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Этот Райола хочет денег
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Нет, уж Роналду, за эти деньги ты теперь Роксолана для шейхов и никаких переходов!
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Твори Добро
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Ответ Ashan Sorokin
Какие же жалкие фанаты у любителя левых пенальти на чемпионате мира
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Игорь Климов
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Это и так всем было ясно, что этот Кринж7 не нужен командам из топ-5 Европы которые выступают в Лиге Чемпионов.
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Евгений Кофанов
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Ответ Гусейн Магомедрасулов
Я такую отмазку для персофанов Роналду писал, чтоб им легче стало. Кто же знал что до такого дойдёт. Роналду если ты меня читаешь, знай что Месси чемпион мира)
Он знает)) Он в интервью сказал что Аравия обыграла чемпиона мира)) Опять не внимательно изучаешь мат часть )) готовьтесь ,когда что-то пишите))
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Gem Latino
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Очередной облом (((
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Bulat89
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Уже писали,вроде).Ну,Новый Год,простительно)
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Игорь Ильин
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не должен такой игрок так заканчивать, надеюсь еще сыграет за сборную на Евро и забьет в ЛЧ, но надо смириться, что уже далеко не один из лучших игроков мира, но тем не менее заслуженный ветеран.
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Arty K.
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Фанбои CR7 массово покидают поле боевых действий
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Неймар Каземиров
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Почему новость раньше не выложили? Я уже поставил на то, что Ньюкасл сольет сегодня Арсеналу. Но теперь, узнав эту новость, ребята в полосатых костюмах будут биться
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Тиджани Бабангида
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В контракте с «МЮ» тоже интервью как причина разрыва не значилась.
Захочет уйти из «Аль-Насра» - повод найдётся
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MagicWithoutBorders
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Может пункта и нет, но такой вариант исключать нельзя.
Такая договорённость могла быть у Роналду с саудитами просто на словах.
Если саудиты ее нарушат, то есть вариант дать интервью Пирсу Моргану)))
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Stade de Reims
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Значит есть такое.
Доживём, увидим))
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Владислав Харламов
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Ньюкасл вздохнул с облегчением
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Barsa! bolshe chem klub
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Честно это уже перебор .....

Я лично захожу на новостях вокруг Роналду просто чисто поржать...

Но столько всякой ерунды, это просто невыносимо
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Ashan Sorokin
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Ответ QWertY
Криштибои: отбой, ребят, ложный вызов. Отзовите нашу армию из пабликов сорок
Какие же жалкие фанаты у любителя левых пенальти на чемпионате мира
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Parce
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Ответ corazón blanco
Хау проводит отличную работу, хорошую игру поставил команде и сейчас на мой взгляд является одним из лучших английских тренеров, конечно он не будет брать к себе Роналду, чтобы встраивать его в свой футбол, перекраивать всю игру. Он не враг сам себе.
Очевидно что после огромных трат саудовцами на ньюкасл, они вряд ли пойдут на такой шаг, для таких игры у них есть игрушки поменьше из Саудовской Аравии
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Redmurza
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Желтая Марка в очередной раз подливнула
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Гусейн Магомедрасулов
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Я такую отмазку для персофанов Роналду писал, чтоб им легче стало. Кто же знал что до такого дойдёт. Роналду если ты меня читаешь, знай что Месси чемпион мира)
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Евгений Кофанов
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Ответ QWertY
Криштибои: отбой, ребят, ложный вызов. Отзовите нашу армию из пабликов сорок
Извинись при всех что был не прав))
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Пирс Морган
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Ньюкасл перекрестился
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corazón blanco
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Хау проводит отличную работу, хорошую игру поставил команде и сейчас на мой взгляд является одним из лучших английских тренеров, конечно он не будет брать к себе Роналду, чтобы встраивать его в свой футбол, перекраивать всю игру. Он не враг сам себе.
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avcgloronalduMU
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Сколько неправды то про него чешут, Рон же сказал, что в Европе сделал все
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