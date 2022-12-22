Карпин о ЧМ-2022: «Смотрел очень избирательно, обращал внимание на Месси. Все болели за Аргентину из‑за Лео»

рассказал, следил ли он за чемпионатом мира-2022.

«Чемпионат мира смотрел очень избирательно. На групповой стадии буквально несколько матчей посмотрел. С 1/4 финала смотрел больше игр, но и то не все. Финал, естественно, смотрел.

Переживал ли я за сборную Испании? Смысл мне за них переживать? Наверное, обращал внимание на испанскую сборную. Обращал внимание на Месси. Все, с кем я общался, болели за сборную из‑за Месси.

Кого бы я взял с ЧМ‑2022 в «Ростов»? Очень много футболистов, которые могли бы усилить команду», – сказал главный тренер сборной России и « » в эфире канала «Матч Премьер».