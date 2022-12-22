Валерий Карпин: «На ЧМ‑2022 мальчиками для битья мы бы не были. Подготовка была бы другой, уже никого авансом бы не вызывали»

рассказал о целях сборной России в нынешних условиях.

«Нынешний этап сборной России я бы не назвал сменой поколений. Это скорее этап проб. Если получится смена поколений – хорошо, не получится, значит, не получится.

Мы сейчас пробуем молодых футболистов. Кто‑то получил вызов авансом, но мы осознанно идем по этому пути. Чтобы, когда возвращение на турниры случится, мы были готовы. Если не сейчас, то когда пробовать?

На ЧМ‑2022 мальчиками для битья мы не были бы. Подготовка была бы другой, уже никого авансом бы не вызывали. Отношение к этим матчам было бы другое, это 100%. Кто бы что ни говорил, мы провели товарищеские или контрольные матчи. Хотя и контрольными их не назвать, потому что мы ни к чему не готовились», – сказал главный тренер сборной России в эфире канала «Матч Премьер».