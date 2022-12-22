Валерий Карпин: «Футбол в Азии был ниже плинтуса для кого-то – ЧМ открыл глаза, могут Аргентину обыгрывать. Я за то, чтобы сборная играла»

высказался о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию.

«Я за то, чтобы сборная играла официальные матчи. В Азиатской конфедерации – значит, там. Если это будет в Европе, понятно, что лучше в Европе. Я этими вопросами не занимаюсь, не знаю, какая ситуация. Сколько ждать, когда Европа нас примет? Пять, десять лет? За это время три поколения футболистов может смениться.

На чемпионате мира в Катаре для общественности стало открытие, что в тоже могут играть в футбол, обыгрывать . Для кого‑то почему‑то уровень Азиатской конфедерации был ниже плинтуса, но сейчас, слава богу, ЧМ‑2022 многим открыл глаза. В Азии просто точно не будет», – сказал главный тренер сборной России.

На ЧМ-2022 сборная Аргентины, ставшая чемпионом мира, проиграла на старте турнира Саудовской Аравии (1:2).

Ранее сообщалось, что РФС на заседании исполкома 23 декабря обсудит возможный переход в Азиатскую футбольную конфедерацию.