Роналду жалел об уходе из «Реала» и не был счастлив в «Юве». После ухода из «МЮ» он ждал, что «Мадрид» предложит ему контракт (Relevo)
Криштиану Роналду много раз жалел об уходе из «Реала» в «Ювентус».
Как пишет Relevo со ссылкой на окружение португальца, Роналду никогда не был счастлив в Турине так, как в Мадриде. На протяжении нескольких месяцев Криштиану чувствовал себя очень плохо и жалел о переходе в «Ювентус».
Несмотря на то, что в «Ювентусе» Роналду был результативен и взял несколько трофеев, он так и не вписался в команду. Он почти не общался с партнерами по «Юве». Ему не хватало химии с игроками итальянской команды.
Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед», когда окончательно устал от «Юве».
Отмечается, что после расторжения контракта с «МЮ» форвард до последнего ждал, что «Реал» сделает ему предложение. Из-за этого Роналду даже поехал тренироваться на базу «Мадрида». Несмотря на шаги со стороны Криштиану, «Реал» не предложил ему контракт.
Несколько дней назад форвард стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии.
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