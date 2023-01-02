Роналду жалел об уходе из «Реала» и не был счастлив в «Юве». После ухода из «МЮ» он ждал, что «Мадрид» предложит ему контракт (Relevo)

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Ювентус премьер-лига Англия Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду много раз жалел об уходе из «Реала» в «Ювентус».

Как пишет Relevo со ссылкой на окружение португальца, Роналду никогда не был счастлив в Турине так, как в Мадриде. На протяжении нескольких месяцев Криштиану чувствовал себя очень плохо и жалел о переходе в «Ювентус».

Несмотря на то, что в «Ювентусе» Роналду был результативен и взял несколько трофеев, он так и не вписался в команду. Он почти не общался с партнерами по «Юве». Ему не хватало химии с игроками итальянской команды.

Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед», когда окончательно устал от «Юве».

Отмечается, что после расторжения контракта с «МЮ» форвард до последнего ждал, что «Реал» сделает ему предложение. Из-за этого Роналду даже поехал тренироваться на базу «Мадрида». Несмотря на шаги со стороны Криштиану, «Реал» не предложил ему контракт.

Несколько дней назад форвард стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии.

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102 комментария

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Abu Ibrahim
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Ответ Макс Кидалов
Конечно он жалел. Реал строился 10 лет именно под роналду, команда построена была вокруг него где он был главной звездой. Он был лицом Реала и это был его дом. А что он ожидал уйдя из команды где партнёры на 100% знали роналду, его игру, его сильные стороны и знали как нужно играть с ним, какие пасы отдавать ему, какие навесы ему делать. Там все было на интуитивном уровне. А перешёл в юве и мю где команды совсем другие, никто не будет подстраиваться под 34 летнего игрока, который является главной звездой и ему нужно особое отношение к себе индивидуальное. Это очень ошибочное решение роналду, он должен был играть максимум сколько бы смог в Реале и потом перейти в катар заработать денег и завершить карьеру.
Это было великолепное решение в пользу футбола , так получили свою порцию славы Модрич и Бензема , попутно зацепив ЗМ
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Jason Williams
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Титул ЧМ давно уже нивелирован. Никому не интересны какие-то 7 матчей футбола низкого уровня и тем более в середине сезона. Это как антракт в театре, как реклама посреди фильма. Выпили рюмку, перемотали и забыли.
чего?
ЧМ смотрело 4 миллиарда человек, половина населения земного шара, это называется "никому не интересны"?
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Kasilas__1
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Ответ Александр Степанов
Как в сказке ... всё большего хотела старая и осталась у разбитого корыта
Жаль тебя
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leo👽
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Ответ Мирас Камалов
Да, пожалуй это была самая большая ошибка в карьере Роналду, он должен был закончить в Мадриде, но все испортил, Реал больше любого игрока, все должны об этом помнить
Его ожидания, его субъективная , оторванная от реальности самооценка, не более, поэтому давно неинтересно, что он хочет, о чем мечтает, к чему стремится, а карьера его стремительно стремится к нулю, нигде он не заиграет, и в С.Ар тоже!
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Kasilas__1
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Ответ Ахма Начоо
Он сам виноват отпугнул всех своим интервью никто не захотел быть на месте МЮ, так в подмену травмированному Бензема в аренду было бы круто для него самого. Эгоизм это всё перечеркнуло.
В чём ты виноват? Что ты сделал?
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Ман Сити
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Ну Реал не хило развел туринский мешок, продав им неликвид за 120 лямов.
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Kasilas__1
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Ответ Макс Кидалов
Конечно он жалел. Реал строился 10 лет именно под роналду, команда построена была вокруг него где он был главной звездой. Он был лицом Реала и это был его дом. А что он ожидал уйдя из команды где партнёры на 100% знали роналду, его игру, его сильные стороны и знали как нужно играть с ним, какие пасы отдавать ему, какие навесы ему делать. Там все было на интуитивном уровне. А перешёл в юве и мю где команды совсем другие, никто не будет подстраиваться под 34 летнего игрока, который является главной звездой и ему нужно особое отношение к себе индивидуальное. Это очень ошибочное решение роналду, он должен был играть максимум сколько бы смог в Реале и потом перейти в катар заработать денег и завершить карьеру.
Ни о чём он не жалел. Выиграл по всем фронтам в итоге
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хороший фрукт
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Ответ Фантом
Нет, тут есть существенная разница. Месси в момент возникновения проблемы играл в той же лиге (и в том же клубе). Роналду уже после "Ювентуса" пришел бы из другой лиги, на него это правило бы не распространялось.
Согласен 100%. Вот только фанатки фрукта будут отрицать, типа нельзя снижать зп, это закон Ла Лиги )))
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Kasilas__1
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Ответ Мирас Камалов
Да, пожалуй это была самая большая ошибка в карьере Роналду, он должен был закончить в Мадриде, но все испортил, Реал больше любого игрока, все должны об этом помнить
Бред
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Kasilas__1
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Бред. Роналду не жалел об уходе и тем более не хотел возвращаться. К тому же Перес не извинялся
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AERN
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Я думал его вышвырнули из Реала, а он видите ли ушел ...
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Флоренти́но Пéрес
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Ждал? Да он под дверью там сидел, даже на тренировки попросился. Дядя Фло после обеда чуть не запнулся об это бревно.
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AzkO
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Не стоило ему уходить из мадрида, и там он зарабатывал более 100лямов в год с ракламами и прочее. Потом желеть и хотеть контракт это уже низко
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Джанлука Нальюка
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Ответ Макс Кидалов
Конечно он жалел. Реал строился 10 лет именно под роналду, команда построена была вокруг него где он был главной звездой. Он был лицом Реала и это был его дом. А что он ожидал уйдя из команды где партнёры на 100% знали роналду, его игру, его сильные стороны и знали как нужно играть с ним, какие пасы отдавать ему, какие навесы ему делать. Там все было на интуитивном уровне. А перешёл в юве и мю где команды совсем другие, никто не будет подстраиваться под 34 летнего игрока, который является главной звездой и ему нужно особое отношение к себе индивидуальное. Это очень ошибочное решение роналду, он должен был играть максимум сколько бы смог в Реале и потом перейти в катар заработать денег и завершить карьеру.
Роналду пал жертвой собственных амбиций, которые в какой то момент перестали соответствовать его реальному уровню.
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Гусейн Магомедрасулов
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Ответ Экспертное мнение
Вот именно, сама жизнь. Эти дурачки жалеющие из-за его ухода из Реала даже не поняли, почему всё так произошло. Они думали их ложь хитрее жизни))) Как же это наивно. По сути, тот кто не хотел чтобы он уходил из Реала - поддерживает ложь и дальше хотел петь лживые песни о том, какой он единоличный тащер. Вся суть лицемерных лжецов, но жизнь расставила так, чтобы у них и ни намёка не осталось на пиар своей лжи. Это очень поучительная история, справедливость реально побеждает.
Факт
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AzkO
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Ответ ShamilK
А когда переходил он там по другому пел. Говорил про семью и про вызовы. Его глоры вели себя ещё хуже. Орали, что Роналду сделал Мадрид великим и просто «в соло» принёс четыре ЛЧ. В первый год без Роналду на ветки Мадрида заходить было страшно. Персофаны обливали клуб и хвастались голами Роналду. Правда не долго все это продлилось. Вылетели от Аякса, а затем позорились против Порту с Лионом. Тогда как Мадрид взял очередного ушастого со старой гвардией. Нельзя было ставить себя выше клуба. Я не устану повторять, что для Мадрида Модрич > Роналду. Именно с приходом Луки пошли победы в Лиге Чемпионов
Мне пов на роналду и месси. Но я думаю ты фан месси
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alim_liver_kz
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Не удивлюсь если через пол года и Аль-Наср его вышвернет..
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Del-28
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Ответ Экспертное мнение
Мораль на самом деле до смешного проста. Криштиботы годами пиарили Рона как единоличного тащера попутно хейтя Месси который якобы без Барсы ничего не может. В эту чушь поверил даже сам Рон и думал он сильнее любой команды и в соло принесет ЛЧ в Турин. В итоге Ювентус провалился, а Реал берет ЛЧ без него. Миф, который годами строила пиар-секта Кришти был просто уничтожен. Как же прекрасно, что справедливость побеждает и вся ложь была разоблачена. Годами криштиботы называли его независимым в отличие от "зависимого" Месси, в итоге Лео с игроками из Брайтона и Астон Виллы забирает ЧМ, а Криш проваливается с топарями из Ман Сити, МЮ, Милана.
РоналдУ в матче ЛЧ против Порто на стадии 1/8-й, стоя в стенке в буквальном смысле открыл ноги и Ювентус пропустил, тем самым вылетев из ЛЧ. О какой победе в ЛЧ можно говорить? Это же абсурд.
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Denis Fomin
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Этот токсик хотел в Реал?? Ахахаха, ну кринж вообще аха
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Павел Московой
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Ответ Iuasamotu
Криштиану нужно успокоиться. У него роскошная спортивная карьера, надёжный семейный тыл. Любые флюенции, типа "да я вам сейчас покажу", это вообще ни к чему Живи с миром брат
Че-то звучит, как "покойся с миром"
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Arthas M
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Ответ atomio
потому что он был жаден до денег, Перес отказался ему платить больше, да и контракт с возрстаными Реал всегда только на год продлевает каждый раз. Инстаграмный фрукт посчитал это не уважением к себе, вот и свалил. так что не надо из него тут делать мученика. Этот фрукт сам во всем виноват
А ещё писали,что Перес хотел избавиться от Рона и сделать первой звездой клуба игрока,которого он купил Бейла,Зидан наоборот хотел продать валлийца и оставить портка, поэтому Зидан и ушел и учитывая его отставку это очень вероятный вариант
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Оливер Кан удаляет Роберту
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Ответ Евгений Максимычев
Ну посмотрим ещё, где Месси будет в его возрасте. Он хоть и индивидуально более одаренный и разносторонний игрок, чем Роналду. Но возраст не щадит никого. И ещё три года назад вряд ли кто-то мог предположить, что Роналду закончит вот так, даже несмотря на не слишком яркий первый сезон в Юве.
Титул ЧМ давно уже нивелирован. Никому не интересны какие-то 7 матчей футбола низкого уровня и тем более в середине сезона. Это как антракт в театре, как реклама посреди фильма. Выпили рюмку, перемотали и забыли.
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bedLaM
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Думаю, если бы он договорился с Сити в свое время, об уходе из Реала он бы не жалел.
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ShamilK
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А когда переходил он там по другому пел. Говорил про семью и про вызовы. Его глоры вели себя ещё хуже. Орали, что Роналду сделал Мадрид великим и просто «в соло» принёс четыре ЛЧ. В первый год без Роналду на ветки Мадрида заходить было страшно. Персофаны обливали клуб и хвастались голами Роналду. Правда не долго все это продлилось. Вылетели от Аякса, а затем позорились против Порту с Лионом. Тогда как Мадрид взял очередного ушастого со старой гвардией. Нельзя было ставить себя выше клуба. Я не устану повторять, что для Мадрида Модрич > Роналду. Именно с приходом Луки пошли победы в Лиге Чемпионов
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Оливер Кан удаляет Роберту
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Ответ Экспертное мнение
Мораль на самом деле до смешного проста. Криштиботы годами пиарили Рона как единоличного тащера попутно хейтя Месси который якобы без Барсы ничего не может. В эту чушь поверил даже сам Рон и думал он сильнее любой команды и в соло принесет ЛЧ в Турин. В итоге Ювентус провалился, а Реал берет ЛЧ без него. Миф, который годами строила пиар-секта Кришти был просто уничтожен. Как же прекрасно, что справедливость побеждает и вся ложь была разоблачена. Годами криштиботы называли его независимым в отличие от "зависимого" Месси, в итоге Лео с игроками из Брайтона и Астон Виллы забирает ЧМ, а Криш проваливается с топарями из Ман Сити, МЮ, Милана.
6 пенальти
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-3
-2
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