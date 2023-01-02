Роналду жалел об уходе из «Реала» и не был счастлив в «Юве». После ухода из «МЮ» он ждал, что «Мадрид» предложит ему контракт (Relevo)

много раз жалел об уходе из «Реала» в « ».

Как пишет Relevo со ссылкой на окружение португальца, Роналду никогда не был счастлив в Турине так, как в Мадриде. На протяжении нескольких месяцев Криштиану чувствовал себя очень плохо и жалел о переходе в «Ювентус».

Несмотря на то, что в «Ювентусе» Роналду был результативен и взял несколько трофеев, он так и не вписался в команду. Он почти не общался с партнерами по «Юве». Ему не хватало химии с игроками итальянской команды.

Роналду перешел в « », когда окончательно устал от «Юве».

Отмечается, что после расторжения контракта с «МЮ» форвард до последнего ждал, что «Реал» сделает ему предложение. Из-за этого Роналду даже поехал тренироваться на базу « ». Несмотря на шаги со стороны Криштиану, «Реал» не предложил ему контракт.

Несколько дней назад форвард стал игроком « » из Саудовской Аравии.