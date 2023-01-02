Роналду есть на официальном календаре «МЮ» на 2023-й. Он расторг контракт с клубом в ноябре
На календаре на 2023 год, который выпустил «Манчестер Юнайтед», есть Криштиану Роналду.
На официальном календаре «Манчестер Юнайтед» на январь 2023 года размещены три фотографии Роналду.
Напомним, в ноябре нападающий и «Ман Юнайтед» расторгли контракт. Это случилось после скандального интервью Пирсу Моргану. Несколько дней назад он стал игроком саудовского «Аль-Насра».
Фото: twitter.com/tomwfootball
ну и ладно ещё повезло, что январь, было бы странно долистать до осени и увидеть игрока, которого почти год в клубе нет)
https://ibb.co/Wx585NG
А теперь и закатил в саудовскую аравию