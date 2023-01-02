Роналду есть на официальном календаре «МЮ» на 2023-й. Он расторг контракт с клубом в ноябре

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия бизнес болельщики высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

На календаре на 2023 год, который выпустил «Манчестер Юнайтед», есть Криштиану Роналду.

На официальном календаре «Манчестер Юнайтед» на январь 2023 года размещены три фотографии Роналду.

Напомним, в ноябре нападающий и «Ман Юнайтед» расторгли контракт. Это случилось после скандального интервью Пирсу Моргану. Несколько дней назад он стал игроком саудовского «Аль-Насра».

Фото: twitter.com/tomwfootball

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22 комментария

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Карл-Хайнц Кёрбель
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Ответ Goofts
Это подтверждает, что не клуб избавился от него, а он сам не выдержал конкуренции и закатил истерику, позор А теперь и закатил в саудовскую аравию
Позор это лежать на мягком диване и лить желчь на величайшего футболиста всех времен Криштиану Роналду.
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Aleus Marcus
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Он изображен на январе. Тем самым, МЮ отмечает избавление от него с января месяца официально
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Джавез Тилл
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Дааа Рон 2006-2009, 2021-2022 был страшным зверем конечно... 7 надо навсегда закрепить, после него этот номер только позорили!!!
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Flavius
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Зато теперь можно оторвать и выбросить ))
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Vezdexodof
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Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
Ты видимо все пабы посетила, любуясь на календарь с глиномесом.
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Darth_Malice
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Ответ Goofts
Это подтверждает, что не клуб избавился от него, а он сам не выдержал конкуренции и закатил истерику, позор А теперь и закатил в саудовскую аравию
ну и то, что все эти заказы делаются сильно заранее, и заново обращаться в типографию - деньги на ветер. а большие клубы считать умеют, когда касается мерча.

ну и ладно ещё повезло, что январь, было бы странно долистать до осени и увидеть игрока, которого почти год в клубе нет)
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Великий Алонсо
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Неудивительно. Главное имя в истории Манчестер Юнайтед, а не лысый и страшный Руни
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Геннадий Тимченко
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Ответ Goofts
Это подтверждает, что не клуб избавился от него, а он сам не выдержал конкуренции и закатил истерику, позор А теперь и закатил в саудовскую аравию
Это говорит о том, что клуб продолжает считать его своим и, возможно, Рон (его агенты) не потребуют денег за использование его изображения на календарике. Сомневаюсь, что кто-то из тутошних комментаторов попадал на оф календари МЮ🤣
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sp.msk.86
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Ответ Goofts
Это подтверждает, что не клуб избавился от него, а он сам не выдержал конкуренции и закатил истерику, позор А теперь и закатил в саудовскую аравию
Это говорит о том, что компания, которая выпускает эти постеры решила, что наличие Криштиану выгоднее)
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0mertas626
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Эффект
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Winterburn
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Пирс Морган: " Я календарь переверну, и снова на Роналду я"
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Диван диванов
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Он все таки сладкий фрукт.Кроме криша не кого на обложку выложить
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Мэр Чунга-чанги
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Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
Тебе ли не знать :)
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GuruFutbola
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Ответ rigobersong
Помню в 2017м он на всех календарях был:) https://ibb.co/Wx585NG
🤣🤣🤣
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каток Третьяка
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В тираж на печать ушёл образец до того как расторгли. .. Бывает
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rigobersong
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Помню в 2017м он на всех календарях был:)

https://ibb.co/Wx585NG
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GuruFutbola
Комментарий удален
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rigobersong
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Ответ Флоренти́но Пéрес
Главное чтобы бумага мягкая была, тогда Руналде найдут применение.
🤣🤣🤣
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А.В.Бубнов
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Позор! Этот гнилой персонаж не должен никак и нигде ассоциироваться с МЮ
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Флоренти́но Пéрес
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Главное чтобы бумага мягкая была, тогда Руналде найдут применение.
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Goofts
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Это подтверждает, что не клуб избавился от него, а он сам не выдержал конкуренции и закатил истерику, позор
А теперь и закатил в саудовскую аравию
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Barsa! bolshe chem klub
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Он там на этом календаре, хоть красивый???
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Пирс Морган
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Показывает самому себе на выход
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