Бернарду не удивился, что Роналду начинал матчи плей-офф ЧМ в запасе: «Тренер имеет право принимать решения. Это меня никогда не шокирует»

не удивился тому, что не всегда играл в старте на .

Нападающий сборной начинал на скамейке запасных матчи против Швейцарии в 1/8 финала (6:1) и Марокко в четвертьфинале (0:1). На все матчи в группе Роналду выходил с первых минут. Тренер Фернанду оставил свой пост после турнира.

«Между собой мы говорили: «Такое может быть, почему нет?» Но мы узнавали состав только в раздевалке, когда прибывали на стадион, за два часа до игры.

[То, что Роналду не попал в стартовый состав] стало поводом для многих разговоров, это было в новинку. Но в составе есть 26 игроков, тренеру сложно выбирать состав для каждой конкретной игры. Меня никогда не шокирует, что он принимает решение в пользу того или иного игрока.

Прав или не прав, по мнению каждого из них, тренер имеет право принимать решения», – сказал полузащитник « » и сборной Португалии в интервью Record.