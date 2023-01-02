Бернарду не удивился, что Роналду начинал матчи плей-офф ЧМ в запасе: «Тренер имеет право принимать решения. Это меня никогда не шокирует»
Бернарду Силва не удивился тому, что Криштиану Роналду не всегда играл в старте на ЧМ-2022.
Нападающий сборной Португалии начинал на скамейке запасных матчи против Швейцарии в 1/8 финала (6:1) и Марокко в четвертьфинале (0:1). На все матчи в группе Роналду выходил с первых минут. Тренер Фернанду Сантуш оставил свой пост после турнира.
«Между собой мы говорили: «Такое может быть, почему нет?» Но мы узнавали состав только в раздевалке, когда прибывали на стадион, за два часа до игры.
[То, что Роналду не попал в стартовый состав] стало поводом для многих разговоров, это было в новинку. Но в составе есть 26 игроков, тренеру сложно выбирать состав для каждой конкретной игры. Меня никогда не шокирует, что он принимает решение в пользу того или иного игрока.
Прав или не прав, по мнению каждого из них, тренер имеет право принимать решения», – сказал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии в интервью Record.
За эти 50 минут он всего 11 раз коснулся мяча, это же просто дно.
Леао вышел сыграть всего 15 минут, а коснулся мяча в 2 раза больше.
40 + добавленные 10 минут.
Но толку было мало от него. Так как за матч коснулся мяча всего 11 раз.
Даже меньше чем Леао, который сыграл всего 20 минут.
Руналду принес в сборную отрицательную энергию. Сначала разбомбил Ювентус, затем МЮ.
Эти Бернардо и всякие пеналдеш оказывается гн.ды!