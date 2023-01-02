Бернарду не удивился, что Роналду начинал матчи плей-офф ЧМ в запасе: «Тренер имеет право принимать решения. Это меня никогда не шокирует»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Манчестер Сити премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Фернанду Сантуш ЧМ-2022 Бернарду Силва Футбол

Бернарду Силва не удивился тому, что Криштиану Роналду не всегда играл в старте на ЧМ-2022

Нападающий сборной Португалии начинал на скамейке запасных матчи против Швейцарии в 1/8 финала (6:1) и Марокко в четвертьфинале (0:1). На все матчи в группе Роналду выходил с первых минут. Тренер Фернанду Сантуш оставил свой пост после турнира.

«Между собой мы говорили: «Такое может быть, почему нет?» Но мы узнавали состав только в раздевалке, когда прибывали на стадион, за два часа до игры.

 [То, что Роналду не попал в стартовый состав] стало поводом для многих разговоров, это было в новинку. Но в составе есть 26 игроков, тренеру сложно выбирать состав для каждой конкретной игры. Меня никогда не шокирует, что он принимает решение в пользу того или иного игрока.

Прав или не прав, по мнению каждого из них, тренер имеет право принимать решения», – сказал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии в интервью Record.

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37 комментариев

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Muhammad Juraev
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Ответ SCHOKKKK
Мне плевать, думай чё хочешь, мне одинаково пофиг на них обоих. Я же не сектант вроде тебя, для меня футбол существует и без этих двух 😂
Поэтому везде защищаешь своего спелого фрукта и гавкаешь на Месси)
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Айлин 1990
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50 минут сыграл против Марокко и 0 пользы.
За эти 50 минут он всего 11 раз коснулся мяча, это же просто дно.

Леао вышел сыграть всего 15 минут, а коснулся мяча в 2 раза больше.
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Айлин 1990
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Ответ onsigne
Рамуш отыграл 50+ минут, Роналду 40+, но первый ничего не сделал, а второй не успел войти в игру )
Роналду против Марокко сыграл тоже 50 минут.
40 + добавленные 10 минут.
Но толку было мало от него. Так как за матч коснулся мяча всего 11 раз.
Даже меньше чем Леао, который сыграл всего 20 минут.
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SCHOKKKK
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Ответ Muhammad Juraev
Ну конечно ты не очередная фанатка кринжа)
Мне плевать, думай чё хочешь, мне одинаково пофиг на них обоих. Я же не сектант вроде тебя, для меня футбол существует и без этих двух 😂
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SCHOKKKK
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Ответ Игорь Климов
Португалец7 тоже не сидит, а получил условный срок за то, что утаил от налоговой 18.9 млн. А вот Месси вменяли всего 4.3 млн., ещё есть вопросы?
Этот фрукт тоже должен в тюрьме сидеть, я разве отрицаю?😂 Но ты можешь мне ответить почему аргентинский преступник на свободе, вместо того чтоб переключаться на португальского позорника?😂
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Muhammad Juraev
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Ответ SCHOKKKK
Человек не стесняется сесть в запас на благо команде, в отличии от аргентинского преступника, который своим присутствием будет портить игру команды, но не важно, секта готова всё оправдать 😂
Ну конечно ты не очередная фанатка кринжа)
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Я
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Аккуратно, потихонечку начали и лидеры сборной покусывать великого. Это говорит о том ,что не было уважения, была робость. Не представляю, чтобы на закате карьеры так полоскали бы Месси или Модрича свои же игроки. Это показатель
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Sarumian
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Леау вышел на 10-ть минут и положил в девятку. Руналду пыжился первый тайм и запомнился своими выражением лица.

Руналду принес в сборную отрицательную энергию. Сначала разбомбил Ювентус, затем МЮ.
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Direct free kick
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Сантуш допустил ошибок 10. Вокруг истерики с Роналду школьники это не заметили
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Великолепная Семёрка
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Будем честны, если бы Бернардо такое говорил 10 лет назад то сразу вышвырнулся бы из сборной!!! Просто собаки любят гавкать когда Акилла промохнулся
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Великолепная Семёрка
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Ответ Великий Алонсо
Дорогой ноунейм Бернарду, до такой медийности, достижений, успеха, славы, богатства, признания - тебе никогда не дотянуться. Ты завершишь карьеру и никто о тебе не вспомнит. Роналду в 38 лет будет получать по 200 млн евро в год, можешь тявкать дальше 😂
Один мудрец сказал: "Никогда не забывай, что твоей коронации аплодирует та же самая толпа, которая будет аплодировать твоей казни !!!! "

Эти Бернардо и всякие пеналдеш оказывается гн.ды!
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Я Антиспартаковец
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Надо сказать, что с Марокко тренеришка-то обделался
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Игорь Климов
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Ответ SCHOKKKK
Ты мне лучше расскажи почему аргентинский преступник не сидит с отцом за неуплату налогов?😂 Почему он на свободе?😂
Португалец7 тоже не сидит, а получил условный срок за то, что утаил от налоговой 18.9 млн. А вот Месси вменяли всего 4.3 млн., ещё есть вопросы?
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Пирс Морган
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Кринжеботам эту новость не показывайте
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Терминатор///Айлбибекович
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Его с такой игрой вообще на турнире быть не должно.
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zzzeeerrrooo
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Ответ SCHOKKKK
Человек не стесняется сесть в запас на благо команде, в отличии от аргентинского преступника, который своим присутствием будет портить игру команды, но не важно, секта готова всё оправдать 😂
Не плохо у тебя полыхает , от человека который прошёл футбол
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SCHOKKKK
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Ответ Игорь Климов
Не смеши здесь народ, все помнят как этот Португалец7 ругался с тренером в М.Ю. из-за своей замены, и уезжал со стадиона когда узнавал, что не выйдет в стартовом составе.
Ты мне лучше расскажи почему аргентинский преступник не сидит с отцом за неуплату налогов?😂 Почему он на свободе?😂
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Игорь Климов
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Ответ SCHOKKKK
Человек не стесняется сесть в запас на благо команде, в отличии от аргентинского преступника, который своим присутствием будет портить игру команды, но не важно, секта готова всё оправдать 😂
Не смеши здесь народ, все помнят как этот Португалец7 ругался с тренером в М.Ю. из-за своей замены, и уезжал со стадиона когда узнавал, что не выйдет в стартовом составе.
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Ignazio DE Alter
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Ответ onsigne
Рамуш отыграл 50+ минут, Роналду 40+, но первый ничего не сделал, а второй не успел войти в игру )
Он профессионал, как это не успел войти в игру? Все его действия люди оценивают с учётом его былых результатов и с учётом его мнения о себе. Он ведь считает себя лучшим и достаточно громко об этом говорит, почему это лучший игрок в истории футбола не успевает войти в игру? Как это так получилось?
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Игорь Климов
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Ответ rigobersong
Он никогда его и не тянул, главную победу в сборной одержали без мусорного статиста и позора мирового футбола:))
Да, уже несколько последних лет Кринж7 прикрывал свои провальные матчи сомнительной статистикой, но все понимали, что игру высокого класса он уже не показывает.
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onsigne
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Ответ Dima Chorniy
Так в итоге то просрал все тренер, выпустил игрока котрый ничего не сделал, а Криш просто не успел войти в игру
Рамуш отыграл 50+ минут, Роналду 40+, но первый ничего не сделал, а второй не успел войти в игру )
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rigobersong
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Ответ Игорь Климов
Это заявление означает, что в сборной Португалии даже игроки понимали, что Кринж7 уже не тянет уровень, чтобы выходить в стартовом составе.
Он никогда его и не тянул, главную победу в сборной одержали без мусорного статиста и позора мирового футбола:))
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SCHOKKKK
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Игорь Климов
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Ответ aidos_1979
Фрукт ушёл, теперь и соотечественники потихоньку будут правду про кринжа говорить)
Да, так и будет.
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Игорь Климов
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Это заявление означает, что в сборной Португалии даже игроки понимали, что Кринж7 уже не тянет уровень, чтобы выходить в стартовом составе.
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